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La cantante Raye cambió las redes sociales por la Biblia tras superar su adicción a las drogas y el alcohol

La intérprete del hit “Where Is My Husband!” compartió cómo su espiritualidad ha sido clave para mantenerse fuerte

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Raye
Raye abandonó Instagram y eligió una aplicación bíblica para fortalecer su fe cristiana y encontrar tranquilidad (REUTERS/Aude Guerrucci)

Raye, famosa por el hit “Where Is My Husband!”, reveló que dejó de usar Instagram y lo reemplazó por una aplicación bíblica, una decisión que, según explicó en una entrevista con The Times, está vinculada directamente a su fe cristiana y a los momentos más oscuros que vivió durante su etapa de consumo de drogas y alcohol.

La cantante británica señaló que alejarse de las redes sociales le ha traído tranquilidad. “Desde que me fui de las redes, ha sido mucho mejor. La ignorancia es una bendición”, dijo al medio británico.

Y agregó: “Si alguien dijera que me veo horrible con un vestido, me pondría triste. Si no sé que alguien dijo que me veo horrible con un vestido… así que soy muy partidaria de estar desconectada”.

En lugar de Instagram, la artista de 28 años recurre a una aplicación bíblica para encontrar respuestas.

Explicó que el principal motivo de su distancia con las redes es el temor a la exposición. “Me aterra que la gente me analice y me destroce”, reconoció en la misma entrevista con The Times.

El temor a la exposición en redes y a las críticas influyó en la decisión de la cantante de desconectarse de las redes sociales (REUTERS/Mario Anzuoni)
El temor a la exposición en redes y a las críticas influyó en la decisión de la cantante de desconectarse de las redes sociales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, Raye aclaró que su vida privada en internet no se traslada a su comportamiento en persona.

“Me ha llevado tanto tiempo llegar hasta aquí que me aterraría poner en riesgo todo eso dándole a alguien una mala impresión de mí. Así que siempre voy a saludar”, afirmó.

La estrella musical, cuyo nombre real es Rachel Agatha Keen, había hablado abiertamente sobre su consumo de sustancias durante su etapa en el sello discográfico Polydor Records.

En la edición de febrero de 2026 de la revista ELLE, se refirió al período más difícil de su vida con un balance positivo sobre su evolución personal.

“Estoy muy orgullosa del crecimiento que he logrado, porque hubo una etapa en mi vida en la que no me interesaba seguir adelante. Y sé que mucha gente pasa por eso. Hoy nunca se me ocurriría rendirme”, declaró al medio.

Con el apoyo clave de su hermana, la artista de 28 años superó una etapa oscura marcada por el abuso de codeína, MDMA y alcohol (REUTERS/Jason Cairnduff)
Con el apoyo clave de su hermana, la artista de 28 años superó una etapa oscura marcada por el abuso de codeína, MDMA y alcohol (REUTERS/Jason Cairnduff)

La cantante admitió haber consumido codeína y MDMA, además de alcohol, como una forma de anestesiar el dolor.

Fue el apoyo de su familia, en especial el de su hermana Lauren Keen, lo que le permitió atravesar esa etapa.

He encontrado disciplina y abstinencia en mi vida, y es algo hermoso. De vez en cuando tomo una buena copa de vino, pero ya no bebo para arreglar, enterrar, anestesiar ni escapar”, sostuvo a la revista.

Raye explicó que volcar esas experiencias en sus canciones funciona como una forma de procesar el trauma.

“Solo quiero ser una mujer que hable de temas incómodos que no solemos tratar. Son todas cosas con las que luché en la oscuridad y en silencio”, señaló. “Es muy parecido a una medicina. Le das un sentimiento diferente a una emoción bastante dolorosa”.

El éxito de su sencillo "Where Is My Husband!" consolida a Raye como una artista global (REUTERS/Mario Anzuoni)
El éxito de su sencillo "Where Is My Husband!" consolida a Raye como una artista global (REUTERS/Mario Anzuoni)

Raye no escribirá más canciones hasta encontrar el amor

En paralelo a su alejamiento de las redes, Raye atraviesa otro momento importante en su carrera. Su segundo álbum, This Music May Contain Hope, y su sencillo “Where Is My Husband!” encabezaron las listas del Reino Unido el mes pasado.

Pero la artista ya anunció que no escribirá ni una sola canción para su tercer disco hasta que encuentre pareja.

“Mi tercer álbum, creo que ya le puse nombre. Se va a llamar And Then She Fell in Love. Y no voy a escribir ni una sola canción —ya sea en un año, cinco años o diez años— hasta que ese capítulo de mi vida comience“, declaró en una entrevista con The Sunday Times, donde integra la lista Young Power List.

Ella describió esta decisión como “una protesta silenciosa”. En 2025, había adelantado a BBC News su planificación con cierta precisión:

“Tengo un plan de cinco años. Me gustaría conocer a mi marido alrededor de 2027, después casarnos y tener un bebé”.

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