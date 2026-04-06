Estados Unidos

El alcalde Zohran Mamdani establece restricciones para reuniones públicas ante la llegada de la Copa del Mundo a Nueva York

La administración de la ciudad responde a recomendaciones policiales con una medida que suspende nuevas actividades colectivas importantes, buscando asegurar recursos y priorizar la vigilancia durante un período de visitas sin precedentes

Guardar
La Copa Mundial de la FIFA en un pedestal negro, con un círculo superpuesto que muestra al alcalde Zohran Mamdani vestido con traje y corbata
Una orden de emergencia firmada por el alcalde Zohran Mamdani limitará todos los conciertos y festivales en los parques de Nueva York durante la Copa Mundial 2026 (Reuters/AP)

Una orden de emergencia firmada en Nueva York restringirá todos los conciertos, festivales gastronómicos y eventos multitudinarios en los parques de la ciudad durante el periodo en que la ciudad reciba la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de evitar la saturación y garantizar la seguridad pública, según informó el New York Post.

La restricción regirá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, coincidencias en las que se espera la llegada de millones de visitantes tanto por el torneo internacional de fútbol como por las celebraciones del 250° aniversario de Estados Unidos.

El alcalde Zohran Mamdani oficializó la decisión ante la recomendación expresa del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), organismo que alertó sobre la necesidad de concentrar todos sus recursos en el control de actividades vinculadas a la Copa Mundial y los eventos patrios, según consta en el documento firmado también por la comisionada de parques Tricia Shimamura.

La medida podría afectar toda convocatoria de 20 personas o más que requiera permisos especiales en los parques, llegando a involucrar incluso celebraciones privadas como cumpleaños.

La restricción de eventos multitudinarios en Nueva York estará vigente del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y podrá afectar celebraciones privadas como cumpleaños que requieran permisos especiales (REUTERS/Angelina Katsanis)
La restricción de eventos multitudinarios en Nueva York estará vigente del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y podrá afectar celebraciones privadas como cumpleaños que requieran permisos especiales (REUTERS/Angelina Katsanis)

En concreto, el Departamento de Parques aclaró que el veto aplica para “eventos especiales” nuevos durante ese período, pero no restringe la realización de manifestaciones públicas. Cada solicitud de permiso para eventos será analizada en consulta directa con el NYPD, que determinará si hay capacidad operativa suficiente, según la información difundida por el New York Post.

Nueva York se prepara para recibir 1,2 millones de visitantes y 8 partidos del Mundial

La magnitud de los preparativos tiene un respaldo numérico: aproximadamente 1,2 millones de personas arribarán a la región metropolitana de Nueva York para los ocho partidos de la Copa Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Además, otros 6 millones de visitantes llegarán para participar en los festejos por el 250° aniversario del país, una agenda que este año incluye la tradicional Fleet Week.

La explicación institucional subraya que “los eventos asociados a la Copa Mundial de la FIFA y al 250° aniversario de Estados Unidos demandarán una reasignación significativa y el despliegue de personal del NYPD, lo que reducirá aún más los recursos disponibles para tareas regulares de patrullaje, seguridad pública y lucha contra el delito”. Así lo establece la resolución conjunta firmada por las autoridades.

La preocupación central radica en que el flujo de aficionados no se limitará a los estadios. La jefa designada para gestionar la Copa Mundial, Maya Handa, explicó ante el Concejo Municipal que “la Copa Mundial no se sentirá solo dentro de un estadio. Se hará presente en las estaciones de metro, en los autobuses, en las aceras, en los parques y en los corredores comerciales de los cinco distritos”, según informó City & State NY.

MetLife Stadium
La ciudad de Nueva York espera la llegada de 1,2 millones de visitantes para los ocho partidos del Mundial en el MetLife Stadium y otros 6 millones para el 250° aniversario de Estados Unidos (Conmebol)

Incertidumbre en la organización: falta de detalles y planificación

A menos de cuatro meses del inicio del torneo, el equipo de gobierno de Mamdani no dio respuestas concluyentes sobre aspectos esenciales del operativo, como el impacto económico de los programas gratuitos de transporte público en periodo de Copa Mundial, la proyección de creación de empleo o las medidas de control de violaciones laborales durante la preparación.

Las consultas recibidas por Handa en el Concejo Municipal no obtuvieron cifras ni definiciones, con la funcionaria limitándose a destacar la magnitud de la cita sin precisar planes, según City & State NY.

En materia de transporte, comparaciones recientes, como la organización del Super Bowl de 2014 en el MetLife Stadium, se han señalado como un precedente logístico decepcionante.

La concejal Virginia Maloney preguntó qué acciones tomaron la Corporación de Desarrollo Económico y la directora de la Copa Mundial para aprender de ese antecedente, aspecto ante el cual la funcionaria respondió con expectativas de nuevas opciones multimodales, pero sin detallar contingencias en caso de que no se complete la ampliación del transporte ferroviario y de autobuses.

El MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026 (REUTERS/Brian Snyder)
El precio de las entradas para los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 oscilará entre USD 1.000 y USD 3.000, con precios dinámicos en la plataforma oficial y sin definición sobre eventos gratuitos (REUTERS/Brian Snyder)

FIFA prioriza espacios y restringe programación local

Paralelamente, los distritos comerciales y asociaciones de vecinos han manifestado que FIFA cuenta con prioridad absoluta para decidir qué espacios ocupará durante el evento, a la espera todavía de definiciones concretas a cuatro meses del inicio.

Jeffrey LeFrancois, copresidente de la Asociación BID de Nueva York, advirtió: “Aún no sabemos qué pretende hacer FIFA en los cinco distritos”. Como resultado, los organizadores locales se ven impedidos de avanzar con su oferta habitual de actividades.

La administración ha destinado hasta el momento USD 15 millones adicionales para inversiones vinculadas a la Copa Mundial, además de los USD 20 millones ya desembolsados durante la gestión previa para publicidad, logística y transporte, según datos presentados por Handa en el Concejo y recopilados por City & State NY.

El acceso a los eventos oficiales también genera preocupación: el esquema de precios dinámicos introducido por FIFA por primera vez en 2026 implica valores entre USD 1.000 y USD 3.000 por entrada en la plataforma oficial, escenario sobre el que el gobierno de Mamdani no adelantó si habrá financiamiento para actividades gratuitas.

La FIFA tendrá prioridad para definir qué espacios usará en los cinco distritos de Nueva York, lo que impide la planificación de la programación habitual para los residentes locales (REUTERS/Brendan McDermid)
La FIFA tendrá prioridad para definir qué espacios usará en los cinco distritos de Nueva York, lo que impide la planificación de la programación habitual para los residentes locales (REUTERS/Brendan McDermid)

Fan Zones y celebraciones oficiales: todo sobre el FIFA World Cup 2026 en Nueva York

A pesar de las restricciones en los parques, Nueva York contará con varios epicentros oficiales de encuentro para fanáticos. El NYNJ World Cup 26 Fan Zone Queens funcionará en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en el estadio Louis Armstrong, del 17 al 28 de junio de 2026, de acuerdo al sitio oficial FIFA World Cup 2026.

En la fan zone se transmitirán partidos en vivo y habrá entretenimiento, puestos gastronómicos locales y venta de productos oficiales, además de experiencias VIP.

En el corazón de Manhattan, el Fan Village Rockefeller Center, organizado por el Comité Anfitrión NYNJ junto con Telemundo y Rockefeller Center, transformará la icónica pista de patinaje en un campo de fútbol rodeado de pantallas gigantes entre el 4 y el 19 de julio de 2026.

La celebración abarcará los tres bloques del complejo, incluyendo el Top of the Rock, con actividades diversas para todas las edades.

Vista aérea de un Fan Village en Rockefeller Center con un campo de fútbol, pantallas mostrando un partido, una fuente, banderas internacionales y gente
El "Fan Village Rockefeller Center" será uno de los principales epicentros de encuentro para aficionados, con transmisión de partidos (FIFA World Cup)

El desarrollo de la Copa Mundial 2026 en Nueva York se produce en un contexto de tensión: la reciente aprobación de un veto migratorio federal afecta a 39 países, incluidos cuatro con participación prevista en el torneo, sembrando dudas sobre la llegada de jugadores, técnicos y aficionados. A esto se le suma el componente adicional de controversia con los preparativos.

Temas Relacionados

Copa Mundial FIFA 2026Copa del MundoZohran MamdaniNueva YorkSeguridad PúblicaGrandes Eventos DeportivosEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Autoridades alertan sobre la amenaza de lombrices invasoras en Minnesota

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre señala que la expansión de especies no nativas está comprometiendo la estabilidad de los ecosistemas autóctonos, en particular por la desaparición de la capa de duff esencial para la fauna y flora silvestres

Autoridades alertan sobre la amenaza de lombrices invasoras en Minnesota

El CEO de JPMorgan señala riesgos en la geopolítica, la inteligencia artificial y la inflación en su carta anual

Jamie Dimon sostiene que el banco enfrenta riesgos crecientes por transformaciones tecnológicas, conflictos geopolíticos y exigencias regulatorias que restringen el crédito productivo en Estados Unidos

El CEO de JPMorgan señala riesgos en la geopolítica, la inteligencia artificial y la inflación en su carta anual

Un tribunal californiano sanciona a una abogada tras descubrir citas ficticias originadas por inteligencia artificial

Una controversia por custodia animal evidenció cómo la dependencia en recursos tecnológicos no verificados puede derivar en la imposición de multas y en la revisión de procedimientos judiciales

Un tribunal californiano sanciona a una abogada tras descubrir citas ficticias originadas por inteligencia artificial

Aerolíneas estadounidenses aumentan sus tarifas de equipaje frente alza en precios de combustible

Un incremento en el costo del petróleo, originado por el cierre del Estrecho de Ormuz tras el conflicto en Irán, generó que importantes compañías de Estados Unidos eleven el valor cobrado por maletas facturadas durante la temporada alta

Aerolíneas estadounidenses aumentan sus tarifas de equipaje frente alza en precios de combustible

La evasión fiscal con autos de lujo en Montana impacta las finanzas de California

Inscribir automóviles de alta gama en otra jurisdicción es la mecánica que impacta en los ingresos fiscales californianos y es objeto de escrutinio jurídico, tras comprobarse ventas irregulares y ocultamiento de bienes de gran valor

La evasión fiscal con autos de lujo en Montana impacta las finanzas de California

TECNO

Biobots hechos con células humanas: el experimento que abre un nuevo capítulo en la inteligencia artificial

Biobots hechos con células humanas: el experimento que abre un nuevo capítulo en la inteligencia artificial

HDR en móviles: guía completa para entender qué es y cómo activarlo

Tesla reinventa el volante con la patente de un sistema de giro inteligente: se adapta a cualquier velocidad

Así fue el paso de Steve Jobs por Atari antes de Apple: trabajo nocturno y excentricidades

La visión de Tim Cook, CEO de Apple, sobre la innovación: “La tecnología debe servir para que las personas cambien el mundo”

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp lanzó su marca de ron caribeño y se suma al negocio de bebidas espirituosas

Johnny Depp lanzó su marca de ron caribeño y se suma al negocio de bebidas espirituosas

La vida desconocida de Charlton Heston contada por su hijo: “Hizo muchas cosas en contra de lo que se esperaba de él”

La esposa de Terry Crews revela que padece Parkinson: “Tardaron tres años en diagnosticarme”

Lisa Kudrow reveló que la llamaban “la sexta amiga” de ‘Friends’: “Yo no le importaba a nadie”

El actor de “Malcolm in the Middle” que rechazó una fortuna para no volver a la televisión

MUNDO

El ejército ucraniano atacó una fragata rusa y una plataforma petrolífera en el mar Negro

El ejército ucraniano atacó una fragata rusa y una plataforma petrolífera en el mar Negro

Qué buscan los halcones cuando aparecen en los jardines de las casas y qué especies cazan

El terrible dolor de un hijo ucraniano al descubrir que un bombardeo de Putin mató a su madre

El tráfico de buques en el estrecho de Ormuz alcanzó su nivel más alto en semanas: qué países fueron beneficiados

El día más tenso en la misión Artemis II a la Luna: cuánto tiempo pasarán los astronautas sin contacto con la Tierra