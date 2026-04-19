Empresa de recolección de basura descarga residuos en jardín tras disputa por falta de pago en California

Una cámara de seguridad registró el momento en que la basura fue arrojada al jardín de la vivienda en San Pablo (KHOU 11)

La disputa por una deuda de USD 700 derivó en la descarga de un contenedor lleno de basura sobre el césped de una vivienda en San Pablo, California.

El episodio, registrado en video y divulgado por medios estadounidenses, involucró a la empresa Express Rental Dumpster y a los ocupantes de una residencia que habían contratado el servicio durante una mudanza.

Según relató Martin Perez, propietario de la compañía, a Fox News, la tarjeta de crédito facilitada por los clientes fue rechazada varias veces, pese a que los ocupantes prometieron en distintas ocasiones regularizar la situación.

El desacuerdo económico entre una empresa de residuos y una familia terminó con una inesperada acumulación de desechos en una zona residencial (Fox News/Julio)

“Siempre dicen ‘voy a pagar más tarde, voy a pagar más tarde’, pero nunca cumplen. O dicen ‘voy a cargar la tarjeta’ para que puedas cobrar, y no sucede. El lunes intentamos de nuevo. Llamamos y nos respondieron: ‘Se me olvidó’”, explicó Perez a la cadena local KTVU.

La situación financiera de Express Rental Dumpster se agravó por la negativa del pago. De acuerdo con lo informado por Fox News, trasladar los residuos a un vertedero autorizado hubiera implicado un desembolso adicional de aproximadamente USD 1.000 debido a la inclusión de electrodomésticos y materiales sujetos a tarifas especiales.

Esta circunstancia influyó directamente en la decisión de la empresa de devolver los residuos al domicilio, según subrayó Perez en declaraciones publicadas por KTVU.

La compañía justificó su accionar alegando reiterados intentos fallidos para cobrar el servicio contratado (Fox News/Julio)

El video viral, el rol policial y el desenlace administrativo

Las imágenes captadas por una cámara Ring instalada en el acceso a la vivienda muestran cómo el conductor del camión de Express Rental Dumpster dialoga fuera de plano con una persona antes de abrir la compuerta posterior y permitir que parte de la basura caiga sobre el jardín.

Luego, el operario maniobra el vehículo marcha atrás y descarga la totalidad del contenido en el área verde, a la vista de los vecinos. Durante la maniobra, un hombre sale de la residencia y lanza insultos en español hacia el conductor, según informó Fox News.

El incidente generó la intervención de la policía de San Pablo, que acudió al lugar y observó la descarga de residuos. De acuerdo con SFist, los agentes determinaron que la acción no configuraba un delito penal y derivaron el caso al área de control de códigos municipales (city code enforcement).

Los funcionarios exigieron al conductor que retirara los restos de la acera y los depositara íntegramente dentro de los límites de la propiedad privada. Según reportó KTVU, la controversia respecto al pago de la deuda persistía, con la versión de la propietaria que aseguraba haber abonado los USD 700, mientras que la empresa sostenía lo contrario.

Las imágenes circularon en redes y motivaron la intervención de autoridades locales, que trasladaron el conflicto al área municipal (Fox News/Julio)

Impacto en la comunidad y situación actual

La acumulación de basura en el césped provocó incomodidad entre los residentes del barrio. Vecinos y recicladores revisaron los residuos en busca de objetos de valor antes de que un habitante optara por cubrir la pila para evitar que se dispersara, según relató Fox News.

SFist indicó que la comunidad expresó su preocupación por la permanencia de los desechos durante más de una semana, hecho que generó malestar y debate local.

La presencia de restos domésticos durante varios días generó quejas vecinales y abrió un debate sobre la gestión de disputas comerciales (Fox News/Julio)

Actualmente, la oficina de control de códigos municipales de San Pablo analiza el expediente para determinar los pasos administrativos e imponer, si corresponde, sanciones relacionadas con la limpieza del terreno.

SFist precisó que la responsabilidad final de saneamiento recae sobre el dueño actual del inmueble, dado que los ocupantes previos ya se habían mudado antes del episodio.

La investigación penal se descartó y la controversia permanece en el ámbito administrativo, sin resolución pública sobre el pago reclamado por Express Rental Dumpster.