Entretenimiento

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Detrás de cada trama, una decisión audaz de directores sorprendió a la audiencia y dio lugar a clásicos que hoy son referencia del séptimo arte, según Far Out

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los filmes que presentan protagonistas distanciados desafían las estructuras convencionales del guion cinematográfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cine, pocas fórmulas resultan tan inusuales y efectivas como aquellas donde los protagonistas nunca se encuentran.

Este recurso narrativo desafía la estructura convencional y realza el simbolismo, el suspenso o el drama de historias que han dejado huella en Hollywood y el cine internacional, según subraya Far Out.

Existen numerosos filmes en los que los protagonistas, a pesar de compartir peso en la trama, nunca interactúan directamente, debido a decisiones creativas que acentúan la distancia generacional, moral o física.

1. Rey - Poe Dameron en “Star Wars: El despertar de la fuerza”

Star Wars: El despertar de la fuerza
La trama de "El despertar de la fuerza" mantiene a Rey y Poe Dameron en rutas separadas a lo largo de toda la película

El universo ideado por George Lucas se renovó con Star Wars: El despertar de la fuerza (2015), la primera entrega bajo la era de Disney. La película presenta a Rey (Daisy Ridley) y Poe Dameron (Oscar Isaac) como parte esencial del trío de protagonistas.

Aunque ambos personajes son pilares de la Resistencia, la historia los mantiene en caminos separados durante toda la película. Poe desaparece tras su sacrificio inicial y solo reaparece indirectamente, sin cruzarse con Rey, dejando su primer encuentro real para la secuela, como detalla Far Out. La separación refuerza la magnitud del universo Star Wars.

2. Sheriff Ed Tom Bell - Anton Chigurh en “Sin lugar para los débiles”

Sin lugar para los débiles
"Sin lugar para los débiles" utiliza la ausencia de encuentros entre Bell y Chigurh para reforzar el mensaje de incertidumbre moral

El sheriff Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) y el asesino Anton Chigurh (Javier Bardem) representan fuerzas opuestas en Sin lugar para los débiles (2007), dirigida por los hermanos Coen. Este filme retrata el desencuentro generacional y la violencia como eje central.

A lo largo de la historia, Lee Jones siempre llega tarde a los crímenes de Chigurh. Según destaca Far Out, “el sheriff está siempre unos pasos detrás del implacable asesino”. Nunca llegan a coincidir, lo que enfatiza el desconcierto moral de Bell y la letalidad del antagonista.

3. Mia Wallace - Jules Winnfield en “Pulp Fiction”

Pulp Fiction
Quentin Tarantino utiliza una narrativa coral en "Pulp Fiction" para enfatizar la independencia de los arcos de Mia y Jules

En Pulp Fiction (1994), Quentin Tarantino construye una narrativa coral donde Mia Wallace (Uma Thurman) y Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) son figuras clave que jamás se encuentran. Ambos mantienen una relación estrecha con Marsellus Wallace, pero nunca comparten escena.

Como subraya Far Out, Thurman y Jackson han colaborado en varias películas de Tarantino sin interactuar entre sí. Esta decisión potencia el enigma del montaje no lineal y la fragmentación temática de la película.

4. William Wallace - el rey Eduardo en “Corazón valiente”

Corazón valiente
En ningún momento de "Corazón valiente" coinciden en pantalla William Wallace y el rey Eduardo, lo que subraya la tensión narrativa

Corazón valiente (1995), dirigida y protagonizada por Mel Gibson en el papel de William Wallace, dramatiza la resistencia escocesa frente al dominio inglés. El némesis de Wallace es el rey Eduardo, interpretado por Peter Hanly.

Ambos personajes nunca se ven cara a cara en pantalla. El monarca ordena persecuciones y ejecuciones a distancia, mientras Wallace lidera la revuelta, lo que según Far Out convierte al rey en una amenaza lejana y omnipresente.

5. Max - Immortan Joe en “Mad Max: Furia en el camino”

Mad Max: Furia en el camino
La película "Mad Max: Furia en el camino" destaca por la separación entre el héroe Max y el villano Immortan Joe durante casi toda la trama

En Mad Max: Furia en el camino (2015), Max (Tom Hardy) y el tirano Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) protagonizan la trama, pero rara vez se enfrentan directamente. La acción recae principalmente en Imperator Furiosa.

El guion apuesta por persecuciones y enfrentamientos, manteniendo separados al héroe y al villano en la mayor parte del film. Far Out señala que esta distancia resalta la dimensión colectiva del desenlace, por encima de un duelo tradicional.

6. Teniente Aldo Raine - Shosanna Dreyfus en “Bastardos sin gloria”

Bastardos sin gloria
Ambos personajes, aunque persiguen el mismo objetivo, actúan de manera independiente sin conocerse entre sí durante la trama

Bastardos sin gloria (2009) sitúa al teniente Aldo Raine (Brad Pitt) y a Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent), propietaria de un cine, en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos personajes buscan la caída de Hitler por vías independientes.

Aunque coinciden en objetivos, ni siquiera son conscientes el uno del otro. Como resalta Far Out, Raine termina cumpliendo la venganza planeada por Shosanna, pero sus historias nunca se cruzan, reforzando la visión coral del relato.

7. Stanley Spector - Frank TJ Mackey en “Magnolia”

Magnolia
La película "Magnolia" de 1999 presenta historias paralelas protagonizadas por Stanley Spector y Frank TJ Mackey

En Magnolia (1999), dirigida por Paul Thomas Anderson, las historias de Stanley Spector, un niño prodigio de la televisión, y Frank TJ Mackey (Tom Cruise), conferenciante carismático, transcurren de manera paralela.

Ambos personajes simbolizan generaciones opuestas y trayectorias familiares distintas. De acuerdo con Far Out, aunque existen vínculos temáticos, los protagonistas permanecen en esferas totalmente separadas durante todo el film.

8. Han Solo - Yoda en “Star Wars: El Imperio contraataca”

Star Wars: El Imperio contraataca
"Star Wars: El Imperio contraataca" resalta el desarrollo de los personajes Han Solo y Yoda en la saga cinematográfica

Star Wars: El Imperio contraataca (1980) destaca por el desarrollo de Han Solo (Harrison Ford) y Yoda (Frank Oz), cuyos caminos nunca se cruzan a pesar de la importancia de ambos en la saga.

Han permanece junto a la princesa Leia, mientras Yoda entrena a Luke en Dagobah. Conforme explica Far Out, la separación entre ambos refuerza la amplitud del universo Star Wars y la autonomía de sus subtramas.

9. Javier Rodríguez - Montel Gordon en “Traffic”

Traffic
La ausencia de encuentros entre agentes federales de diferentes países subraya la desconexión y diversidad de perspectivas en "Traffic"

Traffic (2000) muestra la guerra contra las drogas con perspectivas independientes. Javier Rodríguez (Benicio del Toro), agente federal mexicano, y Montel Gordon (Don Cheadle), agente de la DEA, jamás se encuentran.

La estructura del filme alterna historias paralelas que nunca convergen, reflejando la fragmentación de la realidad. Far Out destaca que el impacto dramático radica precisamente en mantener separadas estas trayectorias.

10. Michael Corleone - Vito Corleone en “El Padrino: Parte II”

El Padrino: Parte II
"El Padrino: Parte II" narra en paralelo las historias de Michael Corleone y su padre Vito Corleone, interpretados por Al Pacino y Robert De Niro

El Padrino: Parte II (1974) alterna la vida de Michael Corleone (Al Pacino) como jefe de la familia y los orígenes de Vito Corleone (Robert De Niro). Ambos protagonistas nunca comparten escena, ya que la narración yuxtapone épocas distintas.

Según detalla Far Out, la película logra su fuerza justamente al presentar las vidas de padre e hijo sin convergencia, reforzando la idea de herencia y la repetición de patrones familiares.

Temas Relacionados

Protagonistas SeparadosCine InternacionalHollywoodNarrativa FragmentadaFar OutNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

La actriz repasó su infancia marcada por la violencia familiar en Sudáfrica, el alcoholismo de su padre y el episodio en que su madre le salvó la vida, entre otros temas

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop

Detrás de baladas como “Someone Like You”, “I Will Always Love You” y “Flowers” existen destinatarios reales y confesiones que conmovieron al público

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop

Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

El club de fútbol suizo FC Basel rechazó albergar una presentación del rapero en su estadio

Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

Steve Harris aclara que “Burning Ambition” no es un documental oficial y revela su enfoque: “Es sobre Iron Maiden, no de Iron Maiden”

El legendario músico y compositor destaca el papel del equipo de producción en la construcción del largometraje, reafirmando el carácter independiente y libre de intervenciones oficiales de los integrantes originales

Steve Harris aclara que “Burning Ambition” no es un documental oficial y revela su enfoque: “Es sobre Iron Maiden, no de Iron Maiden”

“Ya no siento que tenga que demostrarle nada a nadie”: así es el presente más libre y consciente de Kaley Cuoco

En diálogo con The Rake, la actriz y productora repasó las decisiones que marcaron su trayectoria, desde sus inicios hasta su consolidación en la industria, con una mirada enfocada en la autonomía creativa y el equilibrio personal

“Ya no siento que tenga que demostrarle nada a nadie”: así es el presente más libre y consciente de Kaley Cuoco
DEPORTES
Lujo, historia y velocidad: así es la exclusiva selección de vehículos que acompañan a Lando Norris fuera de las pistas

Lujo, historia y velocidad: así es la exclusiva selección de vehículos que acompañan a Lando Norris fuera de las pistas

El descenso con más puntos en la historia de la Premier League

Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Boca Juniors hizo historia en el básquet: se consagró campeón de la Champions League de América

Tras las victorias de Estudiantes e Independiente, así están las tablas de posiciones: los posibles cruces del playoff

TELESHOW
El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

Luisa Albinoni, entre el teatro, la maternidad y las segundas oportunidades: “No hay edad para el amor ni para reinventarse”

Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su infancia juntos y sus primeros años en la escuela: “Éramos muy charlatanes”

El baile sensual de Grecia Colmenares con Fabio Agostini en la fiesta de Gran Hermano: “La única que casi se lo come”

INFOBAE AMÉRICA

La ciencia identifica hábitos que preservan y mejoran la agilidad mental

La ciencia identifica hábitos que preservan y mejoran la agilidad mental

El descenso con más puntos en la historia de la Premier League

Murió un soldado israelí y otros nueve resultaron heridos en una explosión en Líbano durante el alto al fuego

Funcionarios de Estados Unidos viajaron a La Habana para discutir reformas en Cuba

EN VIVO | Los hutíes de Yemen amenazaron con cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb