Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Los filmes que presentan protagonistas distanciados desafían las estructuras convencionales del guion cinematográfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cine, pocas fórmulas resultan tan inusuales y efectivas como aquellas donde los protagonistas nunca se encuentran.

Este recurso narrativo desafía la estructura convencional y realza el simbolismo, el suspenso o el drama de historias que han dejado huella en Hollywood y el cine internacional, según subraya Far Out.

Existen numerosos filmes en los que los protagonistas, a pesar de compartir peso en la trama, nunca interactúan directamente, debido a decisiones creativas que acentúan la distancia generacional, moral o física.

1. Rey - Poe Dameron en “Star Wars: El despertar de la fuerza”

La trama de "El despertar de la fuerza" mantiene a Rey y Poe Dameron en rutas separadas a lo largo de toda la película

El universo ideado por George Lucas se renovó con Star Wars: El despertar de la fuerza (2015), la primera entrega bajo la era de Disney. La película presenta a Rey (Daisy Ridley) y Poe Dameron (Oscar Isaac) como parte esencial del trío de protagonistas.

Aunque ambos personajes son pilares de la Resistencia, la historia los mantiene en caminos separados durante toda la película. Poe desaparece tras su sacrificio inicial y solo reaparece indirectamente, sin cruzarse con Rey, dejando su primer encuentro real para la secuela, como detalla Far Out. La separación refuerza la magnitud del universo Star Wars.

2. Sheriff Ed Tom Bell - Anton Chigurh en “Sin lugar para los débiles”

"Sin lugar para los débiles" utiliza la ausencia de encuentros entre Bell y Chigurh para reforzar el mensaje de incertidumbre moral

El sheriff Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) y el asesino Anton Chigurh (Javier Bardem) representan fuerzas opuestas en Sin lugar para los débiles (2007), dirigida por los hermanos Coen. Este filme retrata el desencuentro generacional y la violencia como eje central.

A lo largo de la historia, Lee Jones siempre llega tarde a los crímenes de Chigurh. Según destaca Far Out, “el sheriff está siempre unos pasos detrás del implacable asesino”. Nunca llegan a coincidir, lo que enfatiza el desconcierto moral de Bell y la letalidad del antagonista.

3. Mia Wallace - Jules Winnfield en “Pulp Fiction”

Quentin Tarantino utiliza una narrativa coral en "Pulp Fiction" para enfatizar la independencia de los arcos de Mia y Jules

En Pulp Fiction (1994), Quentin Tarantino construye una narrativa coral donde Mia Wallace (Uma Thurman) y Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) son figuras clave que jamás se encuentran. Ambos mantienen una relación estrecha con Marsellus Wallace, pero nunca comparten escena.

Como subraya Far Out, Thurman y Jackson han colaborado en varias películas de Tarantino sin interactuar entre sí. Esta decisión potencia el enigma del montaje no lineal y la fragmentación temática de la película.

4. William Wallace - el rey Eduardo en “Corazón valiente”

En ningún momento de "Corazón valiente" coinciden en pantalla William Wallace y el rey Eduardo, lo que subraya la tensión narrativa

Corazón valiente (1995), dirigida y protagonizada por Mel Gibson en el papel de William Wallace, dramatiza la resistencia escocesa frente al dominio inglés. El némesis de Wallace es el rey Eduardo, interpretado por Peter Hanly.

Ambos personajes nunca se ven cara a cara en pantalla. El monarca ordena persecuciones y ejecuciones a distancia, mientras Wallace lidera la revuelta, lo que según Far Out convierte al rey en una amenaza lejana y omnipresente.

5. Max - Immortan Joe en “Mad Max: Furia en el camino”

La película "Mad Max: Furia en el camino" destaca por la separación entre el héroe Max y el villano Immortan Joe durante casi toda la trama

En Mad Max: Furia en el camino (2015), Max (Tom Hardy) y el tirano Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) protagonizan la trama, pero rara vez se enfrentan directamente. La acción recae principalmente en Imperator Furiosa.

El guion apuesta por persecuciones y enfrentamientos, manteniendo separados al héroe y al villano en la mayor parte del film. Far Out señala que esta distancia resalta la dimensión colectiva del desenlace, por encima de un duelo tradicional.

6. Teniente Aldo Raine - Shosanna Dreyfus en “Bastardos sin gloria”

Ambos personajes, aunque persiguen el mismo objetivo, actúan de manera independiente sin conocerse entre sí durante la trama

Bastardos sin gloria (2009) sitúa al teniente Aldo Raine (Brad Pitt) y a Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent), propietaria de un cine, en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos personajes buscan la caída de Hitler por vías independientes.

Aunque coinciden en objetivos, ni siquiera son conscientes el uno del otro. Como resalta Far Out, Raine termina cumpliendo la venganza planeada por Shosanna, pero sus historias nunca se cruzan, reforzando la visión coral del relato.

7. Stanley Spector - Frank TJ Mackey en “Magnolia”

La película "Magnolia" de 1999 presenta historias paralelas protagonizadas por Stanley Spector y Frank TJ Mackey

En Magnolia (1999), dirigida por Paul Thomas Anderson, las historias de Stanley Spector, un niño prodigio de la televisión, y Frank TJ Mackey (Tom Cruise), conferenciante carismático, transcurren de manera paralela.

Ambos personajes simbolizan generaciones opuestas y trayectorias familiares distintas. De acuerdo con Far Out, aunque existen vínculos temáticos, los protagonistas permanecen en esferas totalmente separadas durante todo el film.

8. Han Solo - Yoda en “Star Wars: El Imperio contraataca”

"Star Wars: El Imperio contraataca" resalta el desarrollo de los personajes Han Solo y Yoda en la saga cinematográfica

Star Wars: El Imperio contraataca (1980) destaca por el desarrollo de Han Solo (Harrison Ford) y Yoda (Frank Oz), cuyos caminos nunca se cruzan a pesar de la importancia de ambos en la saga.

Han permanece junto a la princesa Leia, mientras Yoda entrena a Luke en Dagobah. Conforme explica Far Out, la separación entre ambos refuerza la amplitud del universo Star Wars y la autonomía de sus subtramas.

9. Javier Rodríguez - Montel Gordon en “Traffic”

La ausencia de encuentros entre agentes federales de diferentes países subraya la desconexión y diversidad de perspectivas en "Traffic"

Traffic (2000) muestra la guerra contra las drogas con perspectivas independientes. Javier Rodríguez (Benicio del Toro), agente federal mexicano, y Montel Gordon (Don Cheadle), agente de la DEA, jamás se encuentran.

La estructura del filme alterna historias paralelas que nunca convergen, reflejando la fragmentación de la realidad. Far Out destaca que el impacto dramático radica precisamente en mantener separadas estas trayectorias.

10. Michael Corleone - Vito Corleone en “El Padrino: Parte II”

"El Padrino: Parte II" narra en paralelo las historias de Michael Corleone y su padre Vito Corleone, interpretados por Al Pacino y Robert De Niro

El Padrino: Parte II (1974) alterna la vida de Michael Corleone (Al Pacino) como jefe de la familia y los orígenes de Vito Corleone (Robert De Niro). Ambos protagonistas nunca comparten escena, ya que la narración yuxtapone épocas distintas.

Según detalla Far Out, la película logra su fuerza justamente al presentar las vidas de padre e hijo sin convergencia, reforzando la idea de herencia y la repetición de patrones familiares.