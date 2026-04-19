Un hallazgo bajo el agua esclarece la desaparición de una familia en Oregón tras casi 70 años

El hallazgo de los restos de la familia Martin en el río Columbia resuelve un misterio de desaparición en Oregón tras casi 70 años (AP)

Los restos hallados en el río Columbia en el estado de Oregón corresponden a Kenneth Martin, su esposa Barbara y su hija Barbie, integrantes de la familia que desapareció en diciembre de 1958 tras salir de Portland para adquirir adornos navideños.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hood River confirmó la identidad de los cuerpos mediante análisis de ADN realizados en el laboratorio forense especializado en pruebas genéticas Othram, con sede en Texas.

El caso, uno de los más antiguos de desaparición familiar en la historia reciente de Estados Unidos, tuvo un giro en 2024. Ese año, el buzo Archer Mayo localizó, a varios metros de profundidad en el río Columbia, la camioneta Ford utilizada por la familia en su último viaje.

El vehículo, cubierto por una espesa capa de sedimentos durante más de 60 años, fue solo parcialmente recuperado debido a su avanzado deterioro. La extracción de la camioneta permitió a los investigadores obtener objetos personales, incluido una funda de cámara rotulada con el nombre de Kenneth, y otros elementos que facilitaron la identificación tanto del vehículo como de sus ocupantes.

La identificación del chasis resultó clave para vincular el hallazgo con la desaparición registrada a finales de los años cincuenta.

La extracción de restos óseos se realizó en 2025. Según informó la Clínica Mayo, centro médico de referencia en investigación forense, estos restos fueron entregados al médico forense estatal, quien coordinó el proceso de análisis genético.

Los expertos, con el apoyo del laboratorio especializado Othram, lograron generar un perfil genético a partir de los huesos recuperados, que luego fue confrontado con muestras de ADN de familiares vivos de los Martin.

Este procedimiento posibilitó la confirmación de la identidad de los tres miembros hallados, aunque el estado de degradación de algunos restos impidió completar la identificación genética de todos los ocupantes del vehículo.

Dificultades forenses y hallazgos

La exposición prolongada al agua dificultó el análisis forense, pero los expertos lograron generar un perfil genético a partir de restos óseos sumergidos (AP)

La complejidad que implica trabajar con restos sumergidos durante décadas fue resaltada por Colby Lasyone, responsable del equipo forense de Othram, quien señaló al canal afiliado CBS KOIN-TV: “Los restos óseos que han permanecido sumergidos en agua durante décadas pueden ser especialmente difíciles de manipular”.

La exposición prolongada al agua y a los sedimentos limita las posibilidades de recuperar material genético suficiente, constituyendo un desafío para los especialistas en identificación forense.

El caso de la familia Martin adquirió notoriedad en Estados Unidos en 1958 por la ausencia de indicios claros sobre su paradero y la falta de pruebas concluyentes sobre las causas de la desaparición.

Según los archivos históricos de Associated Press, agencia de noticias estadounidense, durante semanas se manejaron hipótesis que iban desde un accidente hasta la posibilidad de un crimen, pero ninguna de estas líneas de investigación pudo ser probada. La Oficina del Sheriff del Condado de Hood River cerró la investigación sin encontrar rastros de delito relacionados con el caso.

Un aspecto determinante para la resolución de este caso fue la colaboración entre agencias locales y laboratorios forenses privados. La Oficina del Sheriff destacó el papel de los avances en técnicas de identificación genética, que permitieron resolver un misterio abierto durante casi 70 años.

El laboratorio Othram, especializado en la identificación de restos humanos a partir de material degradado, desempeñó un rol central en el proceso que condujo a la confirmación de la identidad de la familia desaparecida.

La desaparición de los Martin: contexto y reacciones

La exposición prolongada al agua dificultó el análisis forense, pero los expertos lograron generar un perfil genético a partir de restos óseos sumergidos (AP)

En diciembre de 1958, Kenneth Martin, empleado de una empresa local, su esposa Barbara y sus hijas partieron desde Portland para comprar decoraciones navideñas. Al no regresar ni dar señales de vida, fueron reportados como desaparecidos, lo que desencadenó una búsqueda a gran escala.

El caso movilizó a autoridades estatales y federales y fue cubierto ampliamente por medios nacionales, entre ellos The New York Times y CBS News.

La confirmación de la identidad de los restos hallados en el río Columbia responde a la pregunta histórica de qué sucedió con la familia Martin tras su desaparición en 1958.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hood River, los análisis de ADN practicados en 2025 permitieron determinar que los restos extraídos de la camioneta Ford pertenecen a Kenneth, Barbara y Barbie Martin, y no se encontraron indicios de violencia en los restos ni en el vehículo después del examen forense.

Durante los años posteriores a la desaparición, se postularon múltiples teorías para explicar el caso, aunque ninguna contó con respaldo de prueba suficiente.

Registros policiales y mediáticos recopilaban testimonios de supuestos avistamientos y reportes de actividad sospechosa en la región de Cascade Locks, cerca del sitio donde eventualmente se localizó el vehículo. La carencia de pruebas materiales impidió avanzar en estas líneas de investigación.

El cierre formal del caso y el impacto tecnológico

El hallazgo de la camioneta Ford en 2024 y de los restos en 2025 permitió cerrar una investigación que estuvo activa durante casi 70 años. La Oficina del Sheriff remarcó que no se encontraron indicios de violencia en los restos ni en el vehículo, lo que respalda la hipótesis de un accidente como causa principal de la desaparición.

La resolución del caso Martin ilustra el impacto de las nuevas tecnologías forenses sobre expedientes históricos. El uso de técnicas avanzadas de ADN, junto con la cooperación entre autoridades y laboratorios especializados, posibilitó proporcionar una respuesta precisa a un episodio que durante décadas formó parte de los misterios sin resolver de la historia reciente de Estados Unidos.