Cómo solicitar el número de Seguro Social por primera vez si eres inmigrante en Estados Unidos

El acceso a beneficios estatales, programas gubernamentales y declaración de impuestos requiere el número de Seguro Social.

La obtención del número de Seguro Social representa un paso clave para quienes emigran a Estados Unidos, ya que este documento habilita el acceso a empleo, servicios financieros y beneficios estatales, según la Administración del Seguro Social.

El número de Seguro Social, compuesto por nueve dígitos asignados de manera única a cada persona, es indispensable para trabajar legalmente, abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos o acceder a programas gubernamentales. Asimismo, se requiere para presentar declaraciones de impuestos y gestionar el pasaporte estadounidense.

Quiénes pueden solicitarlo

Pueden solicitar el número de Seguro Social todos los ciudadanos estadounidenses y, bajo ciertas condiciones, algunos no ciudadanos. Entre estos últimos figuran trabajadores extranjeros, estudiantes internacionales, niños nacidos en Estados Unidos, solicitantes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y sobrevivientes de violencia doméstica.

No todos los inmigrantes están obligados a gestionar este número. La Administración del Seguro Social aclara que, por lo general, solo los no ciudadanos autorizados a trabajar por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueden recibir un número de Seguro Social. Las empresas emplean este identificador para informar salarios y verificar la elegibilidad de sus empleados para beneficios de seguridad social.

La entidad también indica que no es imprescindible contar con el número de Seguro Social antes de iniciar una relación laboral. No obstante, el empleador deberá reportar los salarios con este dato tan pronto como sea asignado. Mientras se tramita el número, los documentos migratorios válidos acreditan la autorización laboral ante las autoridades y empleadores.

Los inmigrantes sólo pueden obtener un número de Seguro Social si cuentan con autorización del Departamento de Seguridad Nacional para trabajar (REUTERS/Dado Ruvic).

Procedimiento para la solicitud

El trámite se inicia preferentemente en línea, a través del portal oficial de la Administración del Seguro Social. El organismo recomienda esperar al menos 10 días después del ingreso al país antes de iniciar la gestión, para facilitar la verificación de los documentos migratorios. Tras completar la solicitud electrónica, el solicitante debe presentarse en una oficina local y entregar la documentación en persona dentro de los 45 días siguientes.

Si no es posible realizar el procedimiento en línea, la alternativa consiste en completar el formulario SSA-5, disponible en el sitio web oficial y programar una cita telefónica para acudir a la oficina local.

La Administración del Seguro Social garantiza que la obtención del número y la tarjeta es completamente gratuita. Una vez aprobada la solicitud, el envío se efectúa por correo en un plazo estimado de 14 días hábiles. No se permite la intervención de intermediarios o gestores, es decir, todos los trámites deben realizarse de manera personal o en línea.

Para quienes no pueden usar el portal web, existe la opción de llenar el formulario SSA-5 y agendar cita telefónica para asistir a la oficina (REUTERS/Mario Anzuoni).

Requisitos y documentos necesarios

Quienes solicitan el número de Seguro Social por primera vez como inmigrantes deben acreditar tanto su identidad como su estatus migratorio autorizado para trabajar. Entre los documentos aceptados se encuentran el formulario I-551 (tarjeta de residente permanente), el formulario I-94 (registro de entrada y salida), el formulario I-766 (documento de autorización de empleo) y el pasaporte extranjero vigente.

Los visitantes de intercambio J-1 o J-2 deben añadir el certificado DS-2019 y presentar una carta original del patrocinador. En el caso de estudiantes F-1 o M-1, es obligatorio presentar el formulario I-20 y, si corresponde, una carta del oficial designado de la institución educativa.

Para acreditar la edad, la Administración del Seguro Social suele solicitar el acta de nacimiento extranjera. Si este documento no está disponible, se puede presentar el pasaporte o un documento emitido por el Departamento de Seguridad Nacional. Todos los documentos deben ser originales o copias certificadas por la entidad emisora.

Casos de solicitud por motivos no laborales

Algunos inmigrantes pueden necesitar un número de Seguro Social por motivos distintos al empleo, como el acceso a ciertos beneficios federales o estatales. En estos casos, deben presentar documentos que acrediten su identidad, edad y estatus migratorio, junto con una carta de la agencia gubernamental que solicita el número. Esta carta debe contener los datos del solicitante, el motivo específico de la solicitud, la ley que fundamenta la exigencia y los datos de contacto del responsable en la agencia.

Si la persona no cuenta con autorización para trabajar, es posible que no requiera un número de Seguro Social para fines fiscales. En su lugar, puede solicitar un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), una alternativa destinada a quienes deben presentar declaraciones de impuestos pero no califican para el SSN.

La solicitud del número de Seguro Social exige documentos originales o copias certificadas para acreditar identidad y estatus migratorio autorizado (AP Foto/Jenny Kane).

El número de Seguro Social no es obligatorio para todos los trámites en el país

La Administración del Seguro Social señala que el número de Seguro Social no siempre es necesario. Algunas instituciones, como bancos o compañías de crédito, pueden solicitarlo; sin embargo, si el inmigrante no dispone de este número, suelen existir alternativas para completar el trámite o abrir una cuenta.

Asimismo, no es imprescindible para gestionar una licencia de conducir, inscribirse en una escuela, contratar seguros privados ni para solicitar asistencia de almuerzo escolar o vivienda subsidiada.