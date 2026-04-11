Estados Unidos recurre a los gamers para enfrentar la falta de controladores aéreos

Estados Unidos enfrenta una escasez histórica de controladores aéreos, agravada por el incremento del 10% en vuelos en la última década. (Reuters)

El gobierno de Estados Unidos enfrenta una escasez de controladores aéreos y por eso decidió buscar solución en un sector poco convencional: los jugadores de videojuegos, también conocidos como “gamers”.

La Administración Federal de Aviación (FAA), dependiente del Departamento de Transporte, lanzó una campaña orientada a captar jóvenes con experiencia en videojuegos, a quienes considera poseedores de habilidades útiles para la gestión del tráfico aéreo, según informó el medio CBS News.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO), el organismo auditor del Congreso citado por CBS News, en el año fiscal 2025 la FAA empleaba 6% menos de controladores respecto a 2015, mientras la cantidad total de vuelos creció 10% entre los años fiscales 2015 y 2024.

El proceso para convertirse en controlador aéreo incluye pruebas de aptitud, exámenes médicos, formación inicial y hasta seis años de entrenamiento profesional. (Reuters)

Estados clave como Nueva Jersey experimentaron consecuencias directas: el aeropuerto internacional Newark Liberty enfrentó inconvenientes en 2024 por el déficit de personal en la torre de control de Filadelfia, responsable de supervisar los despegues y aterrizajes en esa terminal.

El déficit de controladores aéreos afecta a los aeropuertos y motiva nuevas estrategias de reclutamiento

La escasez de controladores aéreos no es reciente. Desde hace una década, la FAA ha enfrentado disminuciones en la cantidad de empleados mientras la demanda aumentaba con el incremento de vuelos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó a CBS News: “Para llegar a la próxima generación de controladores, necesitamos adaptarnos. El estilo innovador de comunicación de esta campaña y su enfoque en los videojuegos apunta a un segmento creciente de jóvenes adultos que ya cuentan con varias de las habilidades esenciales para tener éxito en el puesto”.

Más de 200 millones de personas juegan videojuegos en Estados Unidos, dato clave en la nueva estrategia de reclutamiento de la FAA. (Reuters)

Según cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos informadas por CBS News, más de 200 millones de personas en el país juegan videojuegos de forma habitual.

El reclutamiento considera que solo cerca del 25% de los controladores actuales poseen un título universitario tradicional y busca llegar a jóvenes que ya desarrollan, a través de la práctica gamer, aptitudes relacionadas con el control aéreo, como la rápida toma de decisiones y la capacidad de concentración bajo presión.

Incertidumbre laboral y condiciones del oficio: impacto de la parálisis gubernamental y la fuga de talentos

El déficit de controladores se agravó a finales de 2024, cuando una parálisis temporal del gobierno federal obligó a los trabajadores a continuar desempeñando funciones sin recibir salario durante más de un mes.

Un vocero del Departamento de Transporte declaró a CBS News en noviembre que la “falta de pago a los controladores durante 44 días generó incertidumbre, impulsó a muchos profesionales experimentados a abandonar la actividad y deterioró el flujo de nuevos talentos hacia la profesión”.

Solo el 25% de los controladores aéreos actuales en Estados Unidos cuenta con título universitario tradicional, lo que impulsa la apertura a perfiles gamer. (Reuters)

Estos episodios, junto a la presión cotidiana y la carga de trabajo, favorecieron la salida de empleados con trayectoria y profundizaron la crisis.

Las entrevistas de salida tomadas por el organismo apuntalan la hipótesis del gobierno: varios excontroladores atribuyen a los videojuegos su capacidad para pensar con agilidad, mantener el foco y gestionar situaciones complejas bajo alta exigencia.

El proceso de selección, formación y expectativas salariales en la industria

Aunque la FAA orienta el reclutamiento hacia perfiles con experiencia gamer, los candidatos deben superar una prueba de aptitud y obtener autorizaciones médicas y de seguridad antes del inicio formativo, aclaró la GAO a CBS News.

La capacitación abarca un curso de entre cuatro y seis meses en la Academia de la FAA en Oklahoma City, seguido de un extenso período de formación en el propio puesto. El proceso para obtener la certificación oficial puede durar entre dos y seis años.

La contratación de más de 2.000 nuevos controladores en 2025 marca el avance de la FAA hacia la meta de cubrir el déficit para 2026. REUTERS/Brian Snyder/File Photo/File Photo

En términos salariales, el ingreso anual mediano de estos profesionales en 2024 fue de USD 144.580, según la Oficina de Estadísticas Laborales, la entidad federal de estadísticas de empleo, aunque los expertos advirtieron a CBS News que los sueldos varían considerablemente.

Los controladores recién incorporados en aeropuertos pequeños alcanzan ingresos cercanos a USD 60.000 anuales, cifra notablemente menor que en las torres con alto tráfico y responsabilidad.

Resultados y perspectivas para 2026

El Departamento de Transporte confirmó que en el año fiscal 2025 se lograron los objetivos de contratación, con más de 2.000 nuevos controladores incorporados, y que se ha recorrido la mitad del camino hacia la meta planteada para 2026, informó CBS News. El nuevo modelo de búsqueda busca revitalizar la profesión y facilitar el acceso a quienes, sin estudios universitarios tradicionales, demuestran competencias adquiridas a través de los videojuegos.

La estrategia se respalda en datos concretos: el crecimiento de la comunidad gamer entre millennials y generación Z, el aumento del éxodo laboral por condiciones laborales inciertas y la necesidad urgente de cubrir vacantes en un contexto de mayor actividad aérea.

Mientras tanto, otros países y sectores interesados en atraer talento desde ámbitos no convencionales, siguen la experiencia de la FAA durante esta transición.