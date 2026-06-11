Nueva York activa su plan total para el Mundial

La ciudad acelera operativos de movilidad, turismo y seguridad para recibir a más de un millón de visitantes durante la Copa Mundial 2026.

Nueva York ya activó el modo Mundial y acelera desde ahora operativos de transporte, seguridad y turismo para la Copa de la FIFA 2026, que comenzará el 11 de junio y terminará con la final del 19 de julio en el MetLife Stadium, rebautizado por la FIFA como New York New Jersey Stadium, en un despliegue con el que la región busca absorber más de un millón de visitantes y capitalizar un impacto estimado en USD 3.300 millones, según el Comité Organizador NYNJ 2026.

La magnitud del torneo explica la presión sobre la ciudad y su área metropolitana: será la primera Copa Mundial con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México, y la región de Nueva York-Nueva Jersey albergará ocho encuentros, incluida la final.

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La sede de Nueva Jersey albergará ocho partidos, incluido el encuentro decisivo del 19 de julio.

La transformación ya se percibe en estaciones, calles y espacios públicos, donde avanzan la señalización especial, la instalación de fan zones y la aplicación de planes que dejan atrás la etapa de diseño. El torneo representa uno de los mayores desafíos organizativos para la ciudad desde la pandemia.

El operativo de movilidad se concentra en Midtown y en los accesos al estadio

El Departamento de Transporte de Nueva York confirmó la puesta en marcha del programa “World Cup Ready”, diseñado para facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes durante los días de partido. El plan incluye corredores especiales para buses, ampliación de espacios peatonales e intervenciones urbanas para reducir la congestión.

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Miles de visitantes utilizarán diariamente la terminal para trasladarse entre Manhattan y el estadio.

La zona más afectada será Midtown Manhattan, donde la ciudad aplicará un esquema especial de circulación en los ocho días de partido. Habrá restricciones vehiculares cerca de Penn Station, más espacio para peatones y carriles exclusivos para buses sobre la calle 42, en un sector donde coinciden hoteles, oficinas, terminales ferroviarias y grandes flujos turísticos.

Las autoridades recomiendan priorizar el transporte público, la bicicleta y los trayectos a pie, y evitar el uso del automóvil en Midtown durante esos días. La meta es impedir un colapso en uno de los puntos de mayor densidad de la ciudad.

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El complejo de Midtown contará con pantallas gigantes, actividades interactivas y programación especial durante el campeonato.

La infraestructura regional también está bajo examen. Según Reuters, el Mundial se convirtió en una prueba para los sistemas de movilidad de América del Norte, mientras operadores ferroviarios y de autobuses intentan responder a una demanda inédita.

Ese esfuerzo ya incluyó rebajas tarifarias para conectar Manhattan con el estadio. Los boletos de autobús de ida y vuelta bajaron de USD 80 a USD 20, y algunas tarifas ferroviarias también fueron reducidas tras críticas públicas, según Reuters.

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El Billie Jean King National Tennis Center funcionará como centro de eventos durante la fase de grupos.

La ciudad busca que el impacto del torneo llegue a los cinco distritos

El Comité Organizador NYNJ 2026 confirmó una red de espacios públicos y fan zones distribuidos por toda la región para que la experiencia no quede limitada al estadio. Rockefeller Center tendrá una de las principales zonas para aficionados en Manhattan y el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows, funcionará como centro de actividades durante la fase de grupos.

Brooklyn, Staten Island y el Bronx también contarán con espacios oficiales para transmisiones y actividades comunitarias. La estrategia, de acuerdo con el comité organizador, apunta a que el Mundial se viva en toda la ciudad.

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Autoridades locales, estatales y federales coordinan uno de los despliegues más complejos de la historia reciente de la región.

En paralelo, NYC Tourism y el Comité Organizador lanzaron campañas para orientar a los visitantes internacionales hacia barrios, comercios y atracciones locales. Uno de esos programas es Welcome World Rewards Program, concebido para impulsar el consumo en pequeños negocios mediante promociones y experiencias vinculadas al torneo.

La preparación también alcanza al sector hotelero. Manhattan, Long Island City, Jersey City y otras áreas próximas al estadio esperan una fuerte demanda de alojamiento durante junio y julio, mientras operadores turísticos ya ofrecen paquetes especiales asociados a la competencia.

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Parques y espacios públicos ofrecerán transmisiones y actividades comunitarias durante el torneo.

Más de 400 agencias participan en uno de los mayores despliegues de seguridad

La seguridad es otro de los ejes centrales del operativo. Autoridades federales, estatales y locales coordinan un esquema descrito como uno de los más complejos en la historia del deporte internacional.

Más de 400 agencias participan en la protección de estadios, espacios públicos, fan festivals, hoteles y centros de transporte. Los planes contemplan monitoreo tecnológico, intercambio de inteligencia, protección cibernética y sistemas de detección de amenazas potenciales.

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Manhattan, Long Island City y Jersey City esperan una fuerte demanda durante junio y julio.

La respuesta directa a la pregunta sobre qué está pasando en la ciudad es concreta: Nueva York ya no está en una etapa previa, sino en ejecución plena de un dispositivo urbano para recibir el mayor evento futbolístico del calendario internacional. Esa transición incluye circulación modificada, tarifas ajustadas, espacios para aficionados en varios distritos y una coordinación de seguridad de escala regional.

Más allá del fútbol, la ciudad intenta usar el torneo para reforzar su proyección internacional con festivales culturales, conciertos gratuitos, actividades comunitarias y programas turísticos especiales. El objetivo es que quienes lleguen por un partido prolonguen su estadía, recorran barrios y gasten en restaurantes, tiendas y emprendimientos de los cinco distritos.

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