Las tormentas eléctricas de verano pueden retrasar partidos y eventos del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los protocolos de seguridad obligan a suspender actividades al aire libre cuando se detectan rayos cerca de los estadios.

Las tormentaseléctricas del verano pueden retrasar partidos y actividades del Mundial 2026 en Estados Unidos, en especial durante junio y julio, porque los protocolos locales obligan a suspender eventos al aire libre cuando hay rayos cerca de los recintos, aun si la lluvia no es intensa.

La consecuencia no se limita al campo de juego: una demora de 30 minutos es el mínimo habitual bajo esos protocolos en Estados Unidos, y el conteo vuelve a empezar cada vez que se detecta una nueva descarga, según reportes recientes sobre el torneo. Eso puede convertir una interrupción breve en una espera de una o dos horas.

PUBLICIDAD

Una tormenta cercana puede provocar retrasos de una o varias horas, incluso con lluvias moderadas.

Ese riesgo ya tuvo un antecedente el 6 de junio en Austin, Texas, donde un amistoso entre Arabia Saudita y Puerto Rico fue interrumpido por tormentas severas y rayos, con una demora de casi dos horas antes de reanudarse, según Reuters.

En Estados Unidos un partido debe detenerse si hay rayos a unas ocho millas del estadio

En eventos deportivos al aire libre en Estados Unidos, el juego debe suspenderse si se detectan descargas eléctricas dentro de un radio cercano al estadio. Reportes recientes sobre el Mundial precisan que el umbral habitual es de aproximadamente ocho millas.

PUBLICIDAD

La sede de la final del Mundial se encuentra en una región donde julio combina calor, humedad e inestabilidad atmosférica.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos recomienda que toda actividad organizada al aire libre tenga un plan de seguridad ante rayos y que ese plan se cumpla “sin excepción”. El organismo también advierte que ningún espacio al aire libre es seguro durante una tormenta eléctrica.

Para los aficionados, la regla práctica es directa: si se oyen truenos, hay que buscar refugio. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos resume esa pauta con el mensaje “si escucha truenos, debe buscar refugio” y recomienda permanecer bajo techo durante al menos 30 minutos después del último trueno.

PUBLICIDAD

Las normas de seguridad priorizan la protección del público ante cualquier amenaza de rayos.

El problema adquiere otra escala durante el torneo porque el Mundial 2026 no se jugará solo en estadios. También incluirá fan zones, conciertos, festivales, transmisiones públicas y millones de visitantes en circulación.

El área de Nueva York y Nueva Jersey concentra partidos, fan zones y el riesgo de demoras en cadena

El MetLife Stadium, rebautizado por la FIFA como New York New Jersey Stadium durante el torneo, albergará ocho partidos, incluida la final del 19 de julio. Aunque el área de Nueva York y Nueva Jersey no figura entre las zonas más propensas a tormentas del país, julio coincide con una temporada activa de calor, humedad y tormentas eléctricas en el noreste.

PUBLICIDAD

Los sistemas convectivos pueden desarrollarse rápidamente durante la tarde y afectar eventos multitudinarios.

La exposición no termina en el estadio. NYC Tourism promociona eventos oficiales para aficionados con transmisiones en vivo, experiencias interactivas y celebraciones públicas, lo que amplía el impacto potencial de una tormenta sobre fan zones al aire libre, conciertos, activaciones vinculadas al torneo y encuentros comunitarios en parques y plazas.

Si un partido se detiene durante 60 o 90 minutos por rayos, miles de personas pueden quedar dentro o cerca del estadio a la espera de instrucciones. Después, la salida hacia trenes, buses, shuttles y estaciones se desplaza fuera del horario previsto y altera la operación urbana.

PUBLICIDAD

Las demoras prolongadas alteran la operación de trenes, buses y estaciones utilizadas por miles de aficionados.

Ese efecto dominó puede sentirse en Penn Station, Secaucus Junction, los buses hacia Midtown y las rutas hacia Nueva Jersey, en una región donde el plan de movilidad ya contempla corredores especiales, boletos temporales y servicios dedicados. La alcaldía de Nueva York y la gobernación estatal señalaron que la preparación para el Mundial incluye transporte, infraestructura y manejo de emergencias para mantener a residentes y visitantes seguros, informados y en movimiento durante el torneo.

Los visitantes internacionales pueden encontrarse con una regla que no es habitual en otras ligas

Para muchos turistas, una suspensión por rayos puede resultar inesperada. El texto fuente señala que en algunas ligas o países la lluvia intensa no necesariamente detiene un partido, pero en Estados Unidos la presencia de rayos cerca del estadio activa protocolos automáticos de seguridad.

PUBLICIDAD

Los cambios de horario generan acumulación de pasajeros en los principales nodos de transporte de la región.

La recomendación también vale para quienes sigan el torneo fuera de los recintos principales. En fan zones, parques y plazas no siempre hay refugio inmediato para multitudes grandes, por lo que identificar con anticipación lugares cerrados y seguir las indicaciones oficiales pasa a ser parte de la experiencia del viaje.

La Cruz Roja recomienda prestar atención a las alertas locales, posponer actividades al aire libre si se pronostican tormentas y buscar refugio en edificios sólidos cuando se escucha un trueno. El texto también sugiere revisar alertas meteorológicas antes de salir, descargar aplicaciones oficiales del torneo y avisos locales, llevar un poncho liviano sin asumir que protege de los rayos y evitar árboles, estructuras metálicas y zonas abiertas durante una tormenta.

PUBLICIDAD

Los eventos al aire libre deberán aplicar protocolos especiales cuando existan alertas meteorológicas.

Las tormentas eléctricas de verano suelen formarse por la combinación de calor, humedad e inestabilidad atmosférica. Pueden desarrollarse con rapidez durante la tarde o en las primeras horas de la noche, justo cuando pueden estar programados partidos, conciertos y transmisiones públicas.

Según el texto fuente, el calendario del Mundial 2026 coincide con la etapa de mayor actividad convectiva en varias sedes de Estados Unidos. Ciudades como Miami, Houston, Kansas City o Dallas enfrentan un riesgo mayor de tormentas frecuentes, aunque Nueva York y Nueva Jersey también pueden registrar episodios intensos en julio.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomiendan buscar refugio inmediato al escuchar truenos o recibir alertas oficiales.

La FIFA organiza un torneo con horarios televisivos definidos a escala global, pero los protocolos meteorológicos locales pueden imponerse sobre cualquier cronograma. Reportes recientes citados en el texto fuente indican que la FIFA no tiene un límite universal estricto para suspensiones por tormentas, de modo que los partidos podrían sufrir demoras prolongadas si la seguridad así lo exige.

La región de Nueva York y Nueva Jersey ya se prepara para un torneo exigente por transporte, seguridad, calor y turismo masivo. A eso se suma la necesidad de coordinar información rápida entre la FIFA, el NYNJ Host Committee, las autoridades de emergencia, los operadores de transporte, los estadios, las fan zones, los medios y las aplicaciones oficiales.