Una maniobra de último segundo salvó a un avión de carga de un accidente en Kentucky

Un avión de carga de UPS evitó una colisión en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville tras un aterrizaje abortado por un incidente en pista. (FlightRadar)

Un avión de carga de UPS evitó por escasos momentos una colisión con otra aeronave en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville poco después de la medianoche del martes. El Boeing 767, procedente de Atlanta, se vio obligado a abortar el aterrizaje al encontrar un avión SKQ-25 en la pista, según reveló el canal local WHAS y recoge el diario estadounidense New York Post.

La situación recordó el accidente ocurrido apenas cinco meses antes en el mismo aeropuerto, donde 14 personas fallecieron tras el choque y posterior explosión de un avión cisterna. De acuerdo con la grabación de comunicaciones de la red de monitoreo aeronáutico LiveATC difundida por la prensa local, un controlador de tráfico aéreo gritó: “¿Qué está haciendo?” e intentó frenar la maniobra del SKQ-25 y ordenar la acción evasiva al piloto del avión de carga.

En esa secuencia, el controlador instruyó primero al Skylab dos cinco —código del avión más pequeño implicado— que detuviera su avance y, de inmediato, solicitó a la tripulación de UPS que realizara una ida al aire por la inminente invasión de pista. El mapa de la plataforma FlightRadar muestra que el contacto físico entre ambas aeronaves se evitó por una estrecha diferencia en el espacio.

El procedimiento de seguridad y reacciones oficiales

El procedimiento de go-around se aplica cuando un avión inicia la aproximación final y debe, por motivos de seguridad, interrumpir la maniobra para retomar altura y volver a intentar el aterrizaje. Michelle Polk, vocera de UPS, destacó en diálogo con los medios que la tripulación ejecutó esta acción “de forma excelente”. La representante no precisó la distancia que separó los fuselajes, pero la Administración Federal de Aviación (FAA) aseguró al canal WDRB que “se mantuvo la separación requerida”.

El Boeing 767 de UPS procedente de Atlanta realizó una maniobra de ida al aire para evitar el contacto con un SKQ-25 durante la madrugada. (FlightRadar)

Las operaciones en el Aeropuerto Muhammad Ali tienen una escala definida por el hub logístico Worldport, el mayor centro de clasificación de UPS en el mundo, donde se procesan 2.000.000 de paquetes diarios. La capacidad máxima calculada alcanza los 416.000 paquetes y documentos por hora. Esta infraestructura convierte a UPS en el principal empleador privado del área de Louisville, con una nómina local que asciende a 20.000 trabajadores.

Antecedente inmediato y preocupación entre autoridades

El temor se incrementó entre empleados y autoridades aeroportuarias porque la maniobra de riesgo se produjo a pocas semanas de la tragedia en la que un avión de carga estalló tras despegar cargado de combustible. Los tres tripulantes de la compañía —Richard Wartenberg (57), Lee Truitt (45) y Dana Diamond (62)— y 11 personas en tierra murieron al impactar la aeronave contra comercios vecinos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) reportó en ese momento que el jet apenas logró tomar 9 metros (30 pies) de altitud cuando el motor izquierdo se desprendió completamente, lo que causó la catástrofe.

Entre las víctimas, Alain Rodriguez Colina, sobreviviente con heridas graves, falleció el día de Navidad tras permanecer hospitalizado desde el siniestro; con su muerte, el total de fallecidos ascendió a catorce.

El nuevo incidente reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad y la coordinación en una de las terminales aéreas más transitadas por aviones logísticos de Estados Unidos, que sigue recuperándose del impacto humano y material generado por el accidente anterior, según información de New York Post y otras fuentes locales.