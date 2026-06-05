“El chico de la última fila” convierte la escritura en un terreno peligroso en su nueva apuesta para Netflix

Un escritor fracasado convertido en profesor descubre el gran talento de uno de sus alumnos y empieza a obsesionarse con su forma de redactar, hasta el punto de perder el control. «El chico de la última fila» se estrena el 26 de junio. (Netflix)

Netflix fijó el 26 de junio de 2026 para el estreno mundial de El chico de la última fila, una nueva miniserie basada en la obra teatral de Juan Mayorga. La plataforma confirmó la fecha el 29 de mayo y presentó al mismo tiempo el tráiler y el póster oficial, según informaron Kotaku y fuentes oficiales de Netflix Latinoamérica.

El proyecto reúne por primera vez a Choi Min Shik y Choi Hyun Wook en un título original de la plataforma. El primero interpreta a Heo Mun Oh, un escritor que no publica desde hace dos décadas y da clases en una universidad, mientras que el segundo encarna al estudiante Lee Kang, un alumno silencioso que se sienta en la última fila.

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Netflix estrenará la miniserie El chico de la última fila el 26 de junio de 2026 con lanzamiento mundial exclusivo en la plataforma. (Netflix)

La propuesta plantea una relación entre mentor y discípulo que deriva en obsesión y manipulación. El suspenso se construye no desde la acción directa, sino desde la intrusión psicológica en el espacio íntimo y familiar de los personajes.

La historia y el vínculo entre los protagonistas

La serie adapta el texto original de Mayorga y traslada su tensión a un formato episódico. La sinopsis, difundida por MyDramaList, señala que el personaje de Mun O es “un profesor de literatura coreana y novelista que, en la práctica, ha fracasado como escritor, habiendo publicado tan solo un libro”, y subraya el papel de Lee Kang en el cambio de su rutina.

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El chico de la última fila adapta la obra teatral de Juan Mayorga y traslada su tensión a un formato episódico en Netflix. (Netflix)

El tráiler se centra en la evolución de la relación entre ambos protagonistas: el reconocimiento inicial del talento del alumno da paso a una espiral de obsesión. Entre las escenas incluidas en el material aparece la pregunta de Mun O: “¿La historia que escribiste para tu trabajo, era real?”

La escritura como eje del conflicto

La trama sitúa el conflicto en la vida cotidiana y presenta la escritura como una herramienta de poder. La decisión del profesor de estimular al alumno, según la sinopsis, deriva en “clases privadas de escritura” en las que el acto creativo se mezcla con la manipulación y la observación se vuelve una forma de invasión.

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El guion gira alrededor del creciente peso de los relatos de Lee Kang. Esos textos, que al comienzo describen escenas de la vida escolar, pasan a reconstruir familias y secretos, y generan una incomodidad progresiva en los personajes.

La escritura ocupa el centro del conflicto en El chico de la última fila y funciona como una herramienta de poder entre profesor y alumno. (Crédito: Yu Ara /Netflix © 2026)

El material promocional y el estreno global

El póster oficial refuerza esa tensión al contrastar la expresión de Heo Mun Oh con la distancia de Lee Kang. También incorpora fragmentos de frases escritas que remiten al acto de mirar y narrar al otro.

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La miniserie tendrá lanzamiento mundial exclusivo en Netflix el 26 de junio de 2026. El estreno también marcará el debut de Choi Min Shik en la plataforma.