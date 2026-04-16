Estados Unidos

Trader Joe’s pagará USD 7,4 millones en un acuerdo por demanda colectiva: quiénes pueden reclamar el pago

Un fondo indemnizatorio compensará a los clientes cuyos datos de tarjetas quedaron expuestos en recibos emitidos por varias tiendas entre marzo y julio de 2019

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Más de 750.000 clientes de Trader Joe’s en Estados Unidos podrían ser elegibles para recibir hasta USD 102,45 de compensación por la exposición de datos bancarios (REUTERS/Kevin Lamarque).
Más de 750.000 clientes de Trader Joe’s en Estados Unidos podrían ser elegibles para recibir hasta USD 102,45 de compensación por la exposición de datos bancarios (REUTERS/Kevin Lamarque).

Trader Joe’s, la cadena de supermercados con sede en California, ha aceptado un acuerdo judicial que podría beneficiar económicamente a cientos de miles de clientes en Estados Unidos.

El pago estimado de USD 102,45 por persona proviene de un fondo de USD 7,4 millones creado para resolver una demanda colectiva, luego de alegaciones sobre la exposición de información sensible de tarjetas en recibos emitidos en determinados establecimientos entre marzo y julio de 2019.

Más de 750.000 clientes podrían ser elegibles para el cobro de la indemnización

De acuerdo con TODAY, la controversia se originó entre el 5 de marzo y el 19 de julio de 2019, cuando algunos establecimientos de Trader Joe’s emitieron recibos que incluían los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de las tarjetas de crédito o débito de los clientes. Según la demanda presentada por Brian Keim, esta práctica contravino la Ley de Transacciones Crediticias Justas y Precisas (FACTA) que prohíbe mostrar más de los últimos cinco dígitos del número de tarjeta en comprobantes impresos con el objetivo de prevenir el riesgo de robo de identidad.

Keim detalló en su denuncia que en julio de 2019 recibió un comprobante con más de la mitad de los dígitos de su tarjeta tras realizar una compra con débito en una sucursal de la cadena en Florida. Por consiguiente, argumentó que esta situación expuso injustificadamente sus datos financieros tanto ante empleados como a terceros con acceso al recibo, lo que vulneró su privacidad y generó la necesidad de destruir el documento para evitar filtraciones, reportó NBC Los Angeles.

La demanda colectiva contra Trader Joe’s surge tras imprimirse en recibos los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de tarjetas, lo que infringe la ley FACTA (REUTERS/Stephane Mahe).
La demanda colectiva contra Trader Joe’s surge tras imprimirse en recibos los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de tarjetas, lo que infringe la ley FACTA (REUTERS/Stephane Mahe).

Por su parte, la compañía negó haber actuado con negligencia o mala fe, sostuvo que el incidente afectó solo a “una minoría de transacciones” y no involucró a todos los locales ni a la totalidad de las compras realizadas en ese período. No obstante, aceptaron el acuerdo para evitar una litigación “prolongada y costosa”, informó TODAY. Asimismo, en el sitio web del acuerdo afirman que hasta la fecha ningún cliente ha reportado un caso de robo de identidad vinculado a este incidente.

De acuerdo con FACTA, no es necesario haber sufrido robo de identidad para reclamar el pago. Por ello, alrededor de 757.663 tarjetas únicas están contempladas en el grupo potencialmente afectado. Quienes realizaron compras con tarjetas de crédito o débito en puntos de venta de Trader Joe’s entre el 5 de marzo y el 19 de julio de 2019, y recibieron un recibo con los dígitos señalados, integran la clase elegible para recibir la compensación, según TODAY y NBC Los Angeles.

Cómo reclamar la compensación y condiciones legales para los clientes de Trader Joe’s

Para recibir el pago, los miembros de la demanda colectiva deben presentar una solicitud antes del 9 de junio de 2026. El trámite requiere completar el formulario en línea con el número de identificación que se envía por correo electrónico o postal a quienes fueron identificados como potencialmente afectados, llamar al 1-888-444-7415 o remitir la documentación física a la dirección del administrador del acuerdo en Los Ángeles.

El proceso prevé que la verificación y el pago se efectúen en un plazo máximo de 45 días después de la aprobación definitiva del tribunal y la resolución de eventuales apelaciones, de acuerdo con USA Today.

Para reclamar el pago, los afectados deben presentar su solicitud antes del 9 de junio de 2026 mediante formulario online, llamada telefónica o correo postal (REUTERS/Joshua Roberts).
Para reclamar el pago, los afectados deben presentar su solicitud antes del 9 de junio de 2026 mediante formulario online, llamada telefónica o correo postal (REUTERS/Joshua Roberts).

Cada reclamante elegible recibirá una suma calculada en función de los recursos disponibles, una vez descontados los honorarios legales que podrían alcanzar USD 2,46 millones, los gastos administrativos y una gratificación de USD 10.000 para el representante de la demanda, reportó The New York Post. Por lo tanto, si la cantidad de reclamaciones es menor, el pago individual aumentará; si hay más solicitantes, la cifra disminuirá proporcionalmente.

Los clientes que deseen mantener su derecho a iniciar futuras acciones judiciales sobre el caso deben solicitar de manera expresa su exclusión antes del 9 de junio de 2026. Quienes presenten reclamaciones renuncian a nuevos litigios vinculados a los recibos con datos expuestos durante el periodo señalado. Por otra parte, quienes no realicen ninguna gestión ni objeción al acuerdo perderán tanto el derecho al pago como la posibilidad de demandar en el futuro, advirtieron TODAY y NBC Los Angeles.

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