Atlanta estrena su primer distrito de consumo de bebidas alcohólicas al aire libre en el sur del centro de la ciudad con motivo de la Copa Mundial

El primer distrito de contenedores abiertos permite consumir bebidas alcohólicas en la vía pública del centro de Atlanta antes de la Copa Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sur del centro de Atlanta vive una transformación inédita: desde este miércoles, la ciudad pone en marcha su primer distrito de contenedores abiertos, permitiendo el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en un área delimitada. La medida marca un giro en la política de esparcimiento urbano de la capital de Georgia y coloca a Atlanta en sintonía con otras grandes urbes de Estados Unidos que han adoptado iniciativas similares para dinamizar sus áreas centrales. El distrito, que abarca principalmente la franja comprendida entre las estaciones de MARTA de Garnett y Five Points, es el primero en su tipo en la ciudad y apunta a posicionarse como un polo de atracción para visitantes y residentes en el marco de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA.

La elección de la ubicación responde tanto a criterios de conectividad como de potencial comercial. Al situarse en una zona con alto tránsito peatonal y acceso directo a dos de las estaciones más concurridas del sistema de transporte público, las autoridades buscan facilitar la llegada de público y promover una experiencia urbana más vibrante. El perímetro fue delineado con precisión para abarcar manzanas que, según los planificadores, presentan las condiciones ideales para el desarrollo de un circuito de bares, restaurantes y espacios de socialización al aire libre.

La iniciativa del distrito de contenedores abiertos busca revitalizar la zona sur y atraer turistas a Atlanta durante la Copa Mundial de la FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto que rodea la apertura del distrito va mucho más allá de una mera liberalización en el consumo de alcohol. Esta decisión forma parte de una estrategia integral para revitalizar el centro de Atlanta y prepararlo para el flujo de visitantes que traerá consigo la Copa Mundial de la FIFA. Las autoridades municipales consideran que la creación de zonas de recreación abiertas y accesibles puede ser un catalizador para la reactivación económica y la imagen de la ciudad ante el mundo. El distrito de contenedores abiertos se concibe como un proyecto piloto que podría replicarse en otras zonas si demuestra ser eficaz en dinamizar el entorno urbano.

El objetivo declarado por los líderes de la ciudad es claro: revitalizar la zona sur del centro, fomentar la actividad peatonal y crear un ambiente propicio para la convivencia y el comercio, en línea con las tendencias globales en gestión del espacio público. Esta iniciativa busca atraer tanto a residentes como a turistas, quienes podrán disfrutar de una experiencia distinta al recorrer bares y salones sin las restricciones habituales sobre el consumo de bebidas alcohólicas en espacios abiertos.

El proyecto de contenedores abiertos en Atlanta podría replicarse en otras zonas si demuestra un impacto positivo en la economía y la imagen urbana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los vecinos y empresarios de la zona, la noticia ha generado expectativas y también reservas. Para muchos, es una oportunidad para impulsar la actividad comercial y hacer del centro de Atlanta un destino más atractivo. Jay Bailey, propietario del Speakeasy Lounge, un establecimiento con 14 años de trayectoria en las inmediaciones del nuevo distrito, expresó su entusiasmo ante la posibilidad de atraer a nuevos clientes y fomentar el recorrido entre distintos bares y salones. “Es una idea genial. Creo que es una oportunidad fantástica. Me encantaría que la gente viniera a la zona, pudiera tomarse una copa, ir de bar en bar y de salón en salón, y pasarlo bien”, afirmó Bailey, quien ve en el programa un potencial para dinamizar la vida nocturna y diurna del centro.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de críticas, especialmente entre quienes han quedado fuera del perímetro habilitado. Bailey destacó que muchos negocios tradicionales del centro, incluido el suyo, no fueron incorporados al distrito, lo que despierta inquietudes sobre el alcance real de los beneficios anunciados. El empresario lamentó no haber sido consultado en la etapa de planificación y señaló que la exclusión de locales con larga trayectoria puede limitar el impacto positivo de la medida. “Parece que están haciendo un gran trabajo con los nuevos negocios que llegan a la zona, pero también hay algunos negocios que llevan aquí bastante tiempo, y creemos que tenemos cierta información al respecto”, subrayó.

El concejal Dozier defendió la delimitación del distrito alegando criterios de cohesión y funcionalidad, tras la consulta con diferentes sectores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las preocupaciones más recurrentes se encuentra el riesgo de que el distrito favorezca solo a un grupo reducido de nuevos establecimientos, dejando de lado a aquellos que han contribuido durante años al desarrollo del centro. Bailey mencionó específicamente varios locales, como Red Room y Hollywood, que, a su juicio, deberían formar parte de la iniciativa si esta busca representar verdaderamente a la comunidad empresarial local. “Esperamos que se incluyan porque parece que eso haría que el programa funcionara mejor”, agregó.

Ante las inquietudes planteadas por los empresarios, el concejal Dozier respondió en un comunicado dirigido a CBS News Atlanta que la delimitación del distrito se realizó tras un proceso de consulta con propietarios, comerciantes, residentes y autoridades de seguridad pública, con el objetivo de crear un espacio “cohesionado y funcional”. Dozier explicó que incluir manzanas adicionales, como la del Speakeasy Lounge, habría dificultado la conformación de un distrito contiguo y dinámico. Además, el concejal recordó que el Código de Georgia 3-3-11 habilita a los negocios a vender bebidas combinadas para consumo fuera del local, aunque su consumo está restringido fuera de los límites del distrito designado.

La ordenanza que da origen al distrito de contenedores abiertos sienta un precedente para la posible creación de zonas similares en otras partes de Atlanta. Las autoridades municipales seguirán de cerca indicadores como el flujo de público, la actividad comercial y el dinamismo general para evaluar el éxito de la medida y decidir sobre futuras expansiones. El resultado de este experimento urbano será clave para definir la hoja de ruta en la gestión del espacio público y la convivencia en la ciudad.