“Solo quería dejar de sentir dolor”: Jennie Garth relató la noche que marcó un quiebre en su vida tras la ruptura con su exesposo

Jennie Garth reveló en un pódcast que le lavaron el estómago tras mezclar alcohol con medicamentos durante su divorcio con Peter Facinelli (REUTERS/Daniel Cole)

Jennie Garth reveló en el pódcast Armchair Expert with Dax Shepard, pódcast estadounidense, uno de los momentos que marcó su vida: “Me tuvieron que lavar el estómago” tras mezclar alcohol con medicamentos durante el fin de su matrimonio con Peter Facinelli. Narró cómo la presión interna y el temor a fallar como madre desencadenaron una crisis personal, que incluyó la pérdida de conciencia en un hotel de Arizona y una hospitalización de urgencia.

Garth detalló que, durante la separación de Facinelli, experimentó un episodio crítico en un hotel de Phoenix, Estados Unidos. Allí perdió la conciencia después de combinar alcohol y ansiolíticos en medio de la tensión que atravesaba por la ruptura. El procedimiento médico fue necesario para estabilizar su salud. Este hecho extremo representó un punto de inflexión en su proceso de duelo y recuperación personal.

Antes de aquella noche, la actriz reconoció que durante años adaptó su vida a las expectativas ajenas: “Sentía que debía buscar validación en los demás. Me costaba reconocer mi propio valor más allá de la imagen pública”. El papel de esposa y madre acentuó inseguridades, que, según relató, influyeron en toda su relación con Facinelli.

La presión interna y el temor a fallar como madre desencadenaron una crisis personal marcada por la pérdida de conciencia y hospitalización de urgencia en Arizona (REUTERS/Daniel Cole)

La relación se sostuvo en gran medida por la rutina familiar y el deseo de proteger a sus hijas. Garth identificó que esto originó una convivencia sin conexión genuina: “Funcionábamos, amábamos a nuestras hijas, hacíamos cosas juntos, pero en el fondo había una sensación permanente de vacío”.

La difícil decisión y la noche crítica en Phoenix

El camino hacia el divorcio coincidió con cambios relevantes, como la grabación de un programa de telerrealidad y la mudanza familiar a Santa Ynez, California, en busca de tranquilidad. Sin embargo, la convivencia se volvió insostenible, explicó en Armchair Expert with Dax Shepard.

Todo desembocó en una sesión de terapia en Phoenix, cuando escuchó a su exesposo decirle: “Jen, algún día me lo vas a agradecer”. La terapeuta intervino repetidamente con la pregunta: “¿Por qué querrías amar a alguien que no te ama?”, algo que, según Garth, le resultó profundamente confrontador.

La presión interna y el temor a fallar como madre desencadenaron una crisis personal marcada por la pérdida de conciencia y hospitalización de urgencia en Arizona (Grosby/Future Image)

Después de la sesión, salió desorientada bajo el calor de Arizona, hasta llegar con ayuda a un hotel. Esa noche, impulsada por la desesperación, mezcló mini botellas de alcohol y tranquilizantes recetados. “Solo quería dejar de sentir dolor”, dijo en la charla.

Garth explicó que perdió el conocimiento y despertó en el hospital. “Vi a mi asistente y a los médicos; todo era borroso. Lo primero que sentí fue una vergüenza inmensa. No podía creer que hubiera llegado a ponerme en esa situación”, contó, subrayando la culpa y el miedo a fallar a sus hijas. “Me pesaba saber que pude haber perdido todo. Toqué fondo para empezar a salir”, afirmó. Para ella, ese ingreso hospitalario fue un catalizador, aunque también la marcó la sensación de humillación.

Tras el episodio en Phoenix, enfrentó la posibilidad de perder lo más importante para ella. Aun así, identificó ese día como el comienzo de su reconstrucción personal: “Por más bochorno que tuviera, aquel día fue el inicio de una reconstrucción”, recordó en la conversación.

El camino de regreso: sanación y autodescubrimiento

Garth enfatiza la importancia de aceptar la realidad y compartir el sufrimiento como pasos esenciales hacia la sanación personal y emocional (Grosby/Capital Pictures)

En Armchair Expert with Dax Shepard, Garth narró que la recuperación incluyó diversas etapas. “Tuve que empezar a entenderme, a sentir empatía por mi historia y mirar de frente mis carencias”. Decidió inscribirse en un programa ambulatorio de terapia intensiva, encontró respaldo en un grupo budista Kadampa y viajó a Bali con la intención de buscar distancia del foco mediático.

Durante su retiro, comprendió el valor de la aceptación como paso inicial. “El primer paso era aceptar su realidad. Aprendí que todos cargamos sufrimiento, y que compartirlo es parte de la sanación. Volví a cuidar y proteger a esa niña temerosa que siempre fui, y comencé a convertirme en la gestora de mi vida”.

La actriz describió cómo su sentido de autosuficiencia se fortaleció gradualmente gracias a la terapia, la meditación y la autocompasión. Tomó la decisión de dejar de buscar validación externa y satisfacer sus necesidades emocionales por sí misma.

La actriz hoy utiliza su testimonio como herramienta de prevención, alertando sobre los riesgos emocionales durante rupturas y el valor de la resiliencia personal (AP/'2000 Fox Broadcasting, Carin Baer)

En la etapa más reciente, Garth subrayó el acompañamiento de su círculo cercano y la influencia de la práctica budista en este proceso. “Mi proceso ha sido volver a escucharme y tomar la responsabilidad plena sobre mi bienestar”, destacó en el pódcast.

Años después: reflexión y prevención

Con el paso del tiempo, Jennie Garth comprende que compartir su experiencia podría ayudar a quienes atraviesan crisis similares. Reveló que su mayor temor no fue el episodio en sí, sino haber puesto en riesgo a quienes más amaba debido a la pérdida de sí misma.

Hoy, lo que alguna vez percibió como vergüenza, funciona como advertencia y recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles puede comenzar un proceso de transformación personal.