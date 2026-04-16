Buscan voluntarios bilingües para ayudar a 200 niños migrantes en California

Cerca de 200 menores en Inland Empire esperan voluntarios bilingües que los orienten en procesos judiciales clave para su futuro.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi 200 menores en el sistema de cuidado de crianza en Inland Empire, California, esperan la asignación de un voluntario que hable español para comprender y participar en los procesos judiciales que definirán su situación. La organización Voces por los Niños (Voices for Children) estima que cerca de 5.000 niños pasarán este año por este sistema en la región, según precisó su directora Sharon Morris a Telemundo 52 y mediante la campaña “Tu Voz, Su Futuro” (Your Voice, Their Future).

La entidad reclama con urgencia la presencia de personas bilingües y, especialmente, de hombres que puedan ejercer como mentores.

Carencia de voluntarios bilingües y consecuencias para los niños

El déficit de adultos que dominen tanto el español como el inglés afecta la calidad del acompañamiento para los menores en el sistema. Según Voces por los Niños, cerca de 200 menores en los condados de Riverside y San Diego siguen sin recibir apoyo adecuado porque el personal y los voluntarios actuales no logran cubrir la demanda. Sharon Morris afirmó a Telemundo 52: “Necesitamos personas de todos los orígenes… pero, sin duda alguna, necesitamos que los caballeros den un paso al frente”.

La organización Voces por los Niños impulsa la campaña 'Tu Voz, Su Futuro' para sumar defensores bilingües ante la creciente demanda en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación se repite en estados como Texas y Nueva Jersey, donde organizaciones como CASA para Niños (CASA for Children), una red nacional de defensores voluntarios para menores en tribunales, y El Centro para los Derechos de los Niños Inmigrantes Jóvenes (The Young Center for Immigrant Children’s Rights), referente nacional en defensa legal de menores inmigrantes, advierten sobre un aumento en la necesidad de voluntarios bilingües ante la creciente población hispana.

En Nueva Jersey, la organización CASA del Condado de Passaic (Passaic County CASA), autoridad regional en protección de menores, señala que la falta de conexión idiomática con los jóvenes agrava su vulnerabilidad.

Explicar procedimientos y opciones en español permite que los menores participen activamente en las decisiones que determinan su situación. (Voices for Children )

La ausencia de voluntarios que hablen ambos idiomas no solo dificulta la comunicación en audiencias y reuniones con abogados, sino que también limita el acceso de los niños a información relevante sobre su situación y les impide expresar plenamente sus necesidades ante las autoridades.

El papel del Defensor especial designado por el tribunal (CASA)

El programa Defensor especial designado por el tribunal (CASA, por sus siglas en inglés- Court Appointed Special Advocate), operado por Voces por los Niños (Voices for Children), selecciona y forma a voluntarios que representan los intereses de los menores ante la corte.

La labor implica visitas regulares, verificación del estado de salud, educación y bienestar emocional del menor, y la elaboración de un informe para el juez. Los voluntarios CASA actúan como puente entre el menor, la familia, los profesionales jurídicos y el sistema escolar.

Los voluntarios CASA actúan como puente entre los menores, sus familias y el sistema judicial, facilitando atención médica y apoyo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su presencia contribuye a que el niño reciba atención médica, mantenga sus vacunas al día y acceda a servicios educativos o terapéuticos. También observan la posibilidad de reunificación familiar o, si no es factible, apoyan la búsqueda de una familia definitiva.

Además, los voluntarios bilingües se convierten en defensores activos de los derechos de los niños. Explicar los procedimientos y opciones en español es fundamental para que los menores sean actores informados en las decisiones que los afectan, y no simples espectadores de su propia historia.

Cómo postularse como voluntario CASA (Defensor especial designado por el tribunal)

Para quienes desean ser voluntarios y cumplir este rol, el proceso incluye los siguientes requisitos:

Voces por los Niños mantiene abierta la convocatoria en speakupnow.org para voluntarios bilingües que deseen acompañar a niños en procesos legales. (Voices for Children )

Tener al menos 21 años de edad.

Contar con licencia vigente para conducir.

Disponer de seguro de automóvil.

Aprobar una revisión de antecedentes penales.

Completar un proceso de selección y capacitación orientado a derechos infantiles, procedimientos judiciales y sensibilización cultural.

Manifestar disponibilidad para visitar regularmente al menor asignado, mantener contacto con su entorno escolar y familiar, y asistir a audiencias judiciales para presentar informes.

Ser bilingüe español-inglés es una prioridad actual, así como el interés de hombres adultos para cubrir la demanda de niños y jóvenes que buscan un mentor masculino.

La organización conecta a cada voluntario con un caso según su disponibilidad. El compromiso puede durar varios meses y, en ocasiones, culminar con la reunificación familiar dentro del proceso judicial.