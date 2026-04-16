La central nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kariwa retoma el suministro eléctrico tras más de 14 años

La central nuclear de Kashiwazaki Kariwa de Tokyo Electric Power Company (TEPCO), una de las mayores instalaciones nucleares del mundo, aparece en esta fotografía tomada por Kyodo el 21 de enero de 2026 en Kashiwazaki, prefectura de Niigata, Japón. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS

La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo por capacidad y operada por la compañía japonesa TEPCO, comenzó este jueves a suministrar electricidad después de más de 14 años parada, confirmó la empresa en su página web.

“A las 16.00 hora local (07.00 GMT) del 16 de abril, recibimos el certificado de confirmación de uso previo y el certificado de aprobación de la inspección previa al uso de la Autoridad de Regulación Nuclear, y reanudamos las operaciones comerciales”, explicó TEPCO, que añadió que la planta actualmente opera con una potencia eléctrica de aproximadamente 1.356 megavatios (MW).

La compañía reinició a comienzos de año el reactor número 6 del complejo, que como otras plantas nucleares de Japón se clausuró temporalmente a raíz del desastre nuclear de 2011 en Fukushima, y tenía previsto retomar las operaciones comerciales en febrero, pero tuvo que retrasar la fecha en varias ocasiones por problemas durante el proceso de arranque.

Es la primera vez en más de 14 años que la planta de Kashiwazaki-Kariwa, que con sus siete reactores combinados puede generar hasta 8.212 MW, suministra energía a la zona metropolitana de Tokio y a la parte este de la prefectura de Shizuoka.

En esta fotografía publicada por Kyodo, los operadores realizan las operaciones de puesta en marcha del reactor en la sala de control central de la Unidad 6 de la central nuclear Kashiwazaki Kariwa de Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ubicada en Kashiwazaki, prefectura de Niigata, Japón, el 21 de enero de 2026. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

La asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central, aprobó el pasado mes de diciembre la reactivación del reactor número 6, después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno a encender dos de los siete reactores del complejo.

Los reactores 6 y 7 pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces TEPCO viene realizando los trámites necesarios para poner ambos en marcha.

Por su capacidad de más de 8.000 MW la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.

La central nuclear de Kashiwazaki Kariwa de Tokyo Electric Power Company (TEPCO), una de las instalaciones nucleares más grandes del mundo, se alza junto al mar en Kashiwazaki, prefectura de Niigata, Japón, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Issei Kato/Foto de archivo

Kashiwazaki-Kariwa es la central nuclear más grande del mundo por capacidad potencial, aunque solo se reinició uno de sus siete reactores.

Catorce reactores, la mayoría ubicados en el oeste y el sur de Japón, han reanudado su funcionamiento tras el cierre posterior al accidente de Fukushima, bajo estrictas normas de seguridad. A mediados de enero, 13 de ellos estaban en funcionamiento.

Los residentes han manifestado su preocupación por el riesgo de un accidente grave, citando frecuentes escándalos de encubrimiento, accidentes menores y planes de evacuación que, según afirman, son inadecuados.

El 8 de enero, siete grupos que se oponían a la reanudación de las operaciones presentaron una petición firmada por casi 40.000 personas a TEPCO y a la Autoridad Reguladora Nuclear de Japón.

(con información de EFE y AFP)