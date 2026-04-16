Estados Unidos

Las muertes de peatones en Estados Unidos caen a su nivel más bajo de la década

Un informe reciente señaló que la cantidad de fallecidos por atropellos en 2025 descendió casi un 11 por ciento, impulsada por políticas preventivas y mejoras de infraestructura, según autoridades que monitorean la seguridad de las vías

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Estados Unidos registró en 2025 la mayor disminución de muertes de peatones en accidentes de tráfico desde 2015, según datos oficiales de la GHSA
Estados Unidos registró en 2025 la mayor disminución de muertes de peatones en accidentes de tráfico desde 2015, según datos oficiales de la GHSA

El número de muertes de peatones en accidentes de tráfico en Estados Unidos experimentó en 2025 una de las reducciones más notables desde que existen registros oficiales. Durante los primeros seis meses del año, el país fue testigo de un descenso en la mortalidad peatonal que no se había visto en ninguna otra anualidad desde el inicio de la recopilación sistemática de datos en 2015. A pesar de que la cantidad total de víctimas sigue siendo elevada, el cambio observado en este periodo ha sido catalogado como un avance significativo por los organismos responsables de la seguridad vial.

El análisis reciente por parte de la Asociación de Gobernadores para la Seguridad Vial (GHSA, por sus siglas en inglés) muestra que la disminución entre enero y junio de 2025 alcanzó casi el 11 % respecto al mismo periodo de 2024. Traducido en cifras, esto representa exactamente un 10,9 % menos de muertes, lo que equivale a 371 personas que no perdieron la vida en accidentes de tránsito respecto al año anterior. Este descenso no solo es el mayor desde que se recogen estos datos, sino que también refleja el impacto que pueden tener las políticas de prevención, las campañas de concientización y las mejoras en la infraestructura urbana y vial.

Si se consideran los datos relativos a la población, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes ha caído hasta situarse en el nivel más bajo de toda la década. Cuando se observa la tasa de muertes de peatones por cada kilómetro recorrido por vehículo, el registro es el más bajo desde 2019. Estos índices permiten dimensionar la magnitud de la reducción y contextualizarla con la movilidad y el crecimiento de la población, factores que suelen incidir directamente en la siniestralidad vial.

En términos prácticos, la diferencia de 371 muertes menos implica un avance medible y tangible en la seguridad de los peatones en las vías estadounidenses. Esta reducción marca un punto de inflexión que no se había logrado en años anteriores, consolidando el periodo enero-junio de 2025 como el de mayor progreso documentado en la materia. Los registros históricos permiten comparar la evolución anual y subrayan la importancia de mantener y profundizar las políticas que han contribuido a este descenso.

Comparación de tasas de mortalidad por estado y división geográfica

Peatones cruzan una calle en Estados Unidos con taxis amarillos, rascacielos y un letrero de neón que dice Broadway Show, con un cielo anaranjado.
Estados del norte como Minnesota, Idaho y Nueva York registran tasas de mortalidad peatonal inferiores a 0,6 por cada 100.000 habitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de las muertes de peatones en Estados Unidos revela una clara división geográfica norte-sur. Los datos de la GHSA indican que algunos estados, especialmente en el norte del país, presentan tasas de mortalidad notablemente inferiores al promedio nacional. Por ejemplo, Minnesota, Idaho, Indiana, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts registraron tasas de muertes por cada 100.000 habitantes por debajo de 0,6. Estos estados han logrado mantener cifras bajas a lo largo de los años, lo que sugiere la existencia de factores estructurales, sociales o de infraestructura que favorecen la protección de los peatones.

En contraste, los estados del sur presentan cifras considerablemente más altas. Florida, Arizona, Nuevo México, Texas, Carolina del Sur, Misisipi, Luisiana y Georgia superan la tasa de 1,0 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta diferencia no es nueva, pero se mantiene como una constante que divide al país en dos realidades diferentes en materia de seguridad peatonal. La magnitud de la brecha norte-sur destaca la necesidad de adaptar las estrategias de prevención y las inversiones en infraestructura a las particularidades de cada región.

Factores que influyen en las muertes de peatones: la oscuridad y el entorno rural

Varias personas con paraguas y bolsos caminan por un cruce peatonal mojado en una calle concurrida de la ciudad por la noche, con taxis y luces de vehículos.
La oscuridad y la falta de iluminación en carreteras rurales son factores clave en la incidencia de muertes de peatones, especialmente en el sur de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los análisis previos de la GHSA han identificado que la oscuridad es uno de los factores determinantes en la ocurrencia de muertes de peatones. Este elemento es especialmente relevante en los estados del sur, donde se encuentran extensas zonas rurales y carreteras mal iluminadas. La falta de iluminación adecuada en muchas vías contribuye a aumentar el riesgo de atropellos, especialmente durante las horas nocturnas o en condiciones de baja visibilidad.

La combinación de zonas rurales extensas y la ausencia de iluminación suficiente eleva la vulnerabilidad de los peatones en estos territorios. Las características del entorno, sumadas a la dispersión poblacional y la menor presencia de infraestructura urbana, dificultan la aplicación de medidas preventivas que han demostrado ser eficaces en otras zonas del país. Por ello, la geografía y la distribución de la población inciden de manera directa en la siniestralidad, generando patrones diferenciados que deben ser tenidos en cuenta en las estrategias de seguridad vial.

Declaraciones y reflexión de la GHSA sobre el impacto humano de las cifras

Para la Asociación de Gobernadores para la Seguridad Vial, la reducción de muertes de peatones no solo se traduce en estadísticas. Jonathan Adkins, director ejecutivo de la GHSA, subrayó que cada fallecimiento evitado representa la vida de un familiar, amigo o vecino que podrá seguir compartiendo momentos valiosos con sus seres queridos. Aunque los avances reflejados en los datos son motivo de satisfacción, la organización insiste en que la única cifra aceptable en materia de muertes de peatones es cero.

Adkins enfatizó que detrás de cada número hay una historia personal y comunitaria. La cifra de 371 vidas preservadas en el primer semestre de 2025, según la GHSA, no es solo un dato frío: son personas que, gracias a la mejora en las condiciones de seguridad vial, siguen presentes en la vida de quienes los rodean. La declaración del director ejecutivo apunta a la necesidad de mantener el compromiso con la reducción de la siniestralidad y a no perder de vista el objetivo final de eliminar por completo las muertes por accidentes de tráfico.

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