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El régimen de Irán suspendió todas sus exportaciones petroquímicas

La decisión fue tomada por un alto responsable de la compañía estatal y dirigida a las empresas del sector para asegurar el abastecimiento a la industria local

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El régimen de Irán ordenó suspender todas sus exportaciones petroquímicas (REUTERS/ARCHIVO)
El régimen de Irán ordenó suspender todas sus exportaciones petroquímicas (REUTERS/ARCHIVO)

El régimen de Irán ordenó la suspensión de todas sus exportaciones petroquímicas con el objetivo de priorizar el abastecimiento interno y evitar una posible escasez de materias primas, en un contexto de interrupciones productivas tras los recientes ataques de Israel contra instalaciones energéticas clave y el bloqueo en todos los puertos iraníes que realiza la Armada de los Estados Unidos.

La medida, reportada este jueves por el diario económico Donya-e-Eqtesad, fue dispuesta el pasado 13 de abril por un alto funcionario de la Compañía Nacional Petroquímica encargado de supervisar las industrias transformadoras. La directiva instruye a las empresas del sector a detener las ventas al exterior “hasta nuevo aviso”.

Según el informe, la decisión busca estabilizar el mercado interno y garantizar el suministro a las industrias locales, afectadas por daños en la infraestructura tras los ataques. En las últimas semanas, instalaciones estratégicas en los polos petroquímicos de Asaluyeh y Mahshahr fueron blanco de bombardeos, lo que impactó en empresas energéticas responsables de proveer insumos esenciales para la producción.

Las exportaciones petroquímicas de Irán representan una fuente clave de divisas para la economía, con 29 millones de toneladas anuales y 13.000 millones de dólares en ingresos. (REUTERS/ARCHIVO)
Las exportaciones petroquímicas de Irán representan una fuente clave de divisas para la economía, con 29 millones de toneladas anuales y 13.000 millones de dólares en ingresos. (REUTERS/ARCHIVO)

A pesar de la presión sobre la oferta, los voceros del régimen de Teherán señalaron que los precios internos de los productos petroquímicos se han mantenido estables, en niveles previos al conflicto, incluso cuando los valores internacionales registraron subas. El gobierno indicó que mantendrá las medidas de control para sostener a la industria local y proteger a los consumidores.

El escenario se complejiza por el endurecimiento de las tensiones con Estados Unidos. Esta semana, fuerzas estadounidenses iniciaron un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, con el objetivo de limitar los ingresos por exportaciones de Teherán y aumentar la presión económica. En paralelo, diplomáticos de ambos países evalúan la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones, en un intento por contener la escalada.

El gobierno iraní busca estabilizar el mercado interno y proteger a las industrias locales, afectadas por daños en plantas de Asaluyeh y Mahshahr. (REUTERS/ARCHIVO)
El gobierno iraní busca estabilizar el mercado interno y proteger a las industrias locales, afectadas por daños en plantas de Asaluyeh y Mahshahr. (REUTERS/ARCHIVO)

De acuerdo con datos de la agencia de noticias Fars, Irán exporta anualmente cerca de 29 millones de toneladas de productos petroquímicos, por un valor estimado de 13.000 millones de dólares, lo que convierte al sector en una fuente clave de divisas para la economía del país. Hasta el momento, no hubo confirmación independiente sobre el alcance total de los daños en las instalaciones ni sobre el impacto preciso de la suspensión en los mercados internacionales.

Bloqueo total

El Comando Central de Estados Unidos afirmó este miércoles que ningún buque logró atravesar el bloqueo naval impuesto por Washington a los puertos iraníes durante las primeras 48 horas de su entrada en vigor. Según un comunicado difundido por el organismo en la red social X, además de impedir el tránsito de embarcaciones hacia y desde puertos iraníes, al menos nueve buques acataron las órdenes de las fuerzas estadounidenses y dieron media vuelta, regresando hacia la costa de Irán o zonas cercanas.

Así se encontraba el tránsito de barcos en el estercho de Ormuz a 48 horas del inicio del bloqueo de EEUU a los puertos de Irán

La operación se desarrolla en aguas del Golfo de Omán, donde unidades navales de Estados Unidos mantienen patrullas permanentes. Desde el CENTCOM indicaron que sus fuerzas están “presentes, vigilantes y listas” para garantizar el cumplimiento del bloqueo.

El CENTCOM detalló que el bloqueo alcanza a buques de todas las naciones que intenten ingresar o salir de las zonas costeras o de los puertos iraníes. También indicó que se desplegaron destructores lanzamisiles de la Armada estadounidense, embarcaciones que cuentan “con una tripulación de más de 300 marineros altamente entrenados en la realización de operaciones marítimas ofensivas y defensivas”.

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