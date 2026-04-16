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La tercera temporada de Euphoria se impone con piezas únicas, glamour vintage y alta costura

La llegada de Natasha Newman-Thomas transforma la serie con prendas de archivo, marcas legendarias y colaboraciones con casas de lujo que convierten a cada episodio en un desfile que eleva la moda televisiva a otro nivel, según Vanity Fair

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La tercera temporada de Euphoria introduce moda conceptual y prendas vintage para redefinir el vestuario televisivo y la identidad visual de sus protagonistas (HBO Max)

La llegada de la tercera temporada de Euphoria marca un giro en el mundo del vestuario y la moda televisiva. Con el debut de Natasha Newman-Thomas como nueva diseñadora de vestuario, la serie apuesta por moda conceptual, prendas vintage y marcas exclusivas, desplazando la búsqueda de tendencias virales y priorizando el significado de cada prenda.

Esta transformación visual, según la revista estadounidense de cultura y cine Vanity Fair, redefine la relación entre vestuario y narrativa en la serie. La diseñadora prioriza prendas y marcas que acompañan la transición de los personajes hacia la adultez y su búsqueda de una identidad propia. El enfoque está puesto en que el vestuario funcione como herramienta narrativa y exprese la autenticidad de cada protagonista.

El relevo en la dirección de vestuario se concreta con la salida de Heidi Bivens, conocida por su influencia en redes y cultura digital, y la llegada de Newman-Thomas. Bivens hizo de la serie un fenómeno digital, al punto que A24 publicó un libro sobre su trabajo, según Vanity Fair. Ahora, el desafío de Newman-Thomas es transformar la influencia de la serie, optando por la autenticidad sobre el efecto inmediato en redes sociales.

El giro conceptual en el vestuario de Euphoria

Jacob Elordi de pie en una cocina con gabinetes verdes y papel tapiz, manipulando carne picada en un tazón de vidrio. Lleva camisa oscura
El vestuario de Euphoria S3 destaca colaboraciones con marcas como Bottega Veneta, Cartier, Dior, Prada y Saint Laurent, reforzando la construcción de cada personaje (HBO Max)

Uno de los puntos más debatidos es la predominancia de Bottega Veneta en el vestuario de Nate Jacobs (Jacob Elordi), lo que generó controversia entre la audiencia y expertos en moda.

Newman-Thomas explicó a Vanity Fair el motivo de esta elección: “Nate tiene una actitud de ‘finge hasta que lo logres’. Debe parecer tanto acaudalado como trabajador para inspirar confianza en quienes busca convencer”, señaló la diseñadora. El uso constante de la marca, de la que Elordi es embajador, forma parte deliberada de la construcción del personaje.

La influencia de las marcas y colaboraciones

Las marcas de archivo y prendas vintage toman un papel central bajo la dirección de Newman-Thomas. Se incluyen piezas distintivas, desde un maletín de Bottega Veneta hasta joyería de Cartier y colaboraciones con casas como Jimmy Choo, Dior, Galliano, Prada, Saint Laurent y Levi’s. El propósito es conferir a cada personaje una identidad coherente con su trayectoria.

Sydney Sweeney en 'Euphoria' se abrirá una cuenta en OnlyFans
Cassie conserva un estilo marcado por la adolescencia, combinando prendas escolares y piezas de Cartier, símbolo de sus relaciones en la serie

Por ejemplo, Rue, interpretada por Zendaya, es descrita como “nómada y recolectora”, conservando lo esencial, como sus Converse clásicas. Cassie (Sydney Sweeney) mantiene un estilo marcado por la adolescencia y una joya de Cartier que fue un regalo de Nate, según comentó la diseñadora a Vanity Fair. Elementos como un disfraz personalizado de perro, fabricado por Agent Provocateur, aportan a la narrativa del personaje.

Lexi (Maude Apatow) destaca por una selección de ropa vintage y de segunda mano, inspirada en una visión más crítica de la moda rápida. Por su parte, Maddy (Alexa Demie) muestra acceso a alta costura vintage y prendas exclusivas, facilitado por su presencia en el ámbito artístico.

La selección incluye colaboraciones especiales, como el vestido de boda de Cassie confeccionado por Jackson Wiederhoeft y una chaqueta Levi’s personalizada para Rue. Según Newman-Thomas, marcas como Roberto Cavalli, Dior por Galliano, Prada y Saint Laurent completan la propuesta, aportando significado a los momentos de cada personaje.

El vestuario y la evolución de los personajes

Una joven con cabello rizado recogido y blusa a rayas azules, grises y blancas mira hacia arriba mientras está sentada en un banco de madera oscuro
Rue, interpretada por Zendaya, mantiene elementos icónicos como sus Converse clásicas, enfatizando un estilo nómada y personal en Euphoria S3 (Patrick Wymore/HBO)

“El vestuario de Euphoria funciona como una extensión de la evolución del personaje”, señaló Newman-Thomas a Vanity Fair. La transición de la secundaria a la etapa adulta se expresa en cada decisión estilística. El salto temporal entre temporadas permitió ampliar el universo de la serie y renovar la narrativa visual de los protagonistas.

En Rue, el vestuario muestra tanto la falta de crecimiento como la influencia del entorno sobre su carácter, detalló la diseñadora. Cassie sigue aferrada al esquema escolar, evidente en sus prendas y accesorios. Lexi opta por prendas vintage y de segunda mano como postura crítica ante la moda convencional.

Maddy sobresale mezclando alta costura vintage y creaciones exclusivas de Newman-Thomas. La evolución de Jules (Hunter Schafer) se distancia de los maquillajes virales para explorar nuevas formas de autoexpresión a través del arte y la moda.

De la tendencia viral a la moda atemporal en Euphoria

Natasha Newman-Thomas, mujer con gafas y cabello recogido, tiene dos loros y una ardilla en sus hombros. Al fondo, cortinas claras y una planta
Natasha Newman-Thomas asume el rol de diseñadora de vestuario en Euphoria S3, priorizando la autenticidad y la narrativa sobre tendencias virales (Instagram/@neverhavetotweet)

El planteo inicial de Euphoria captó la atención con prendas llamativas y guiños a tendencias, pero la nueva temporada introduce una diferencia clave. La diseñadora explicó a Vanity Fair que, antes, el vestuario servía como fuente de tendencias virales, pero ahora se busca atemporalidad y autenticidad.

“Nuestra intención es alejarnos de la pura viralidad y apuntar a algo más duradero y auténtico”, señaló Newman-Thomas. Mientras las primeras temporadas potenciaron un fenómeno de moda en redes sociales, el objetivo actual es que el vestuario perdure y refleje la verdadera autoexpresión de los personajes.

A medida que los protagonistas avanzan hacia la madurez, el vestuario ya no responde a la moda del momento, sino que privilegia la autenticidad y la exploración personal. Así, la serie renueva su impacto cultural y cada decisión de vestuario refuerza el sentido individual de sus protagonistas.

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