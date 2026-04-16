Estados Unidos

La exvicepresidenta de la Junta Escolar de Miami-Dade se declaró culpable del hurto de USD 100.000 de fondos públicos

Un tribunal penal de Miami sentenció a Lubby Navarro a prisión y libertad condicional después de que reconociera haber utilizado dinero del distrito para compras personales, viajes y regalos, según las autoridades

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Lubby Navarro, una mujer de cabello oscuro y gafas, sentada en un banco de madera en un tribunal, con un blazer beige y una camisa negra, manos entrelazadas
Lubby Navarro, exvicepresidenta de la Junta Escolar de Miami-Dade, fue condenada a 14 meses de prisión y tres años de libertad condicional por hurto mayor de fondos públicos (WPLG 10)

La exvicepresidenta de la Junta Escolar de Miami-Dade, Lubby Navarro, fue sentenciada a 14 meses de prisión y 3 años de libertad condicional tras declararse culpable de hurto mayor de fondos públicos, en un caso que obliga a la restitución de USD 101.000 y prohíbe su empleo gubernamental durante el periodo de libertad condicional, según informaron Telemundo 51 y NBC Miami.

El desfalco cometido por la funcionaria pública incluyó compras personales, viajes y obsequios sufragados con dinero del distrito escolar.

Navarro, de 51 años, admitió haber realizado adquisiciones personales no autorizadas por más de USD 100.000 a través de tarjetas de crédito del distrito escolar de Miami-Dade. Las auditorías e investigaciones iniciadas a raíz de su renuncia precipitaron su arresto en enero de 2024.

Según el medio CBS Miami, la exfuncionaria aceptó un acuerdo de culpabilidad que resultó en la eliminación de una de las acusaciones de hurto mayor y dos cargos de fraude organizado, lo que determinó su sentencia y el compromiso de pagos mínimos mensuales de USD 500 para cubrir el monto total a restituir.

Durante la audiencia judicial, Navarro —anteriormente representante del Distrito 7 y exvicepresidenta de la Junta Escolar— expresó: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones… y quiero comenzar pidiendo disculpas a los niños de las escuelas públicas de Miami-Dade”.

Lubby Navarro, una mujer con cabello oscuro y blusa roja, sentada detrás de una mampara de cristal en un entorno de sala de audiencias
La sentencia incluye la restitución de USD 101.000 y la prohibición de empleo en cargos públicos durante el periodo de libertad condicional en Miami-Dade (WPLG 10)

Más de USD 92.000 en compras personales y USD 9.000 en viajes

Entre las compras documentadas se identificaron más de USD 92.000 dirigidos a tiendas como Walmart, Apple, Amazon, Gucci y BrandsMart, empleando fondos para artículos domésticos, electrónicos, electrodomésticos, ropa, productos de belleza, alimentos, muebles y tarjetas de regalo, de acuerdo con información proporcionada por los fiscales a NBC Miami.

Además, Navarro efectuó gastos no autorizados por más de USD 9.000 en viajes: boletos de avión, hospedaje en hoteles, alquiler de autos y comidas.

Los registros de la investigación detallan la utilización de los recursos para financiar desplazamientos personales, incluido el traslado de su madre a República Dominicana, un viaje a Las Vegas con su entonces pareja y el pago del desplazamiento de la familia de este último a Disney World.

Parte de los fondos se emplearon en la compra de equipamiento para un local en Fort Lauderdale, propiedad del novio de Navarro, como un refrigerador de uso comercial, un congelador tipo arcón, un enfriador de vino y una máquina de espresso, según la fiscalía estatal de Miami-Dade.

Dos capturas de pantalla de vigilancia mostrando a una mujer empujando un carrito de compras lleno de artículos al salir de un establecimiento comercial
Navarro utilizó fondos públicos para gastos en Walmart, Apple, Amazon, Gucci y BrandsMart, sumando más de USD 92.000 en compras personales (Miami-Dade State Attorney's Office)

Medidas institucionales tras el caso y reacción oficial

El origen de la investigación se sitúa tras la renuncia de Navarro en diciembre de 2022 —un día antes de la entrada en vigor de una ley estatal que prohíbe a los funcionarios electos ejercer labores de lobby—, cuando la revisión de sus cuentas reveló transacciones irregulares.

La dirección del distrito y la junta escolar implementaron controles financieros más estrictos, reforzaron los procedimientos de supervisión en el uso de tarjetas y aumentaron la frecuencia de auditorías, informaron CBS Miami y palabras del inspector general Felix Jimenez compartidas por NBC Miami.

Jimenez afirmó que “la sentencia contra la exmiembro de la Junta Escolar Lubby Navarro resalta la gravedad de la mala conducta identificada y reafirma nuestro compromiso con la integridad del sistema escolar”.

Desde la fiscalía, Katherine Fernandez Rundle declaró en Telemundo 51: “Los funcionarios públicos ocupan posiciones de autoridad y confianza para garantizar la seguridad y la calidad de vida de quienes viven en nuestra comunidad, no para utilizar fondos públicos en beneficio personal. En lugar de intentar eludir las consecuencias, Lubby Navarro ha admitido su culpa y ha aceptado su sentencia, que incluye prisión”.

Panel de oficiales sentados detrás de una mesa curvada de madera en una sala de reuniones, con una bandera de Estados Unidos y pantallas con logos de Escuelas Públicas de Miami-Dade
Las auditorías tras la renuncia de Navarro detectaron compras personales no autorizadas por más de USD 100.000 con tarjetas de crédito del distrito escolar (WPLG 10)

Significado institucional y reacción de la defensa

Un bloque central del proceso legal reveló la consecuencia directa para Navarro: tras declararse culpable, cumple 14 meses de prisión y tres años de libertad condicional, está obligada a restituir USD 101.000 y tiene prohibido reincidir en cargos públicos durante el periodo de libertad condicional.

Los equipos jurídicos municipales y estatales recalcaron que la acción busca impedir que hechos similares sucedan en el futuro.

El abogado defensor de Navarro, Benedict Kuehne, declaró en NBC Miami: “Ella nunca tuvo la intención de perjudicar a los niños de esta comunidad... nunca buscó causar trastornos en la junta escolar, y este es un paso para corregir esa situación”.

Vista trasera de una persona con cabello oscuro en un tribunal; el juez Miguel M. de la O está sentado al fondo, con una bandera de EE. UU. detrás
Autoridades de Miami-Dade subrayaron el compromiso institucional con la integridad y la transparencia tras el escándalo de desfalco de Lubby Navarro (WPLG 10)

La Miami-Dade County Public Schools emitió un comunicado atribuido por CBS Miami, en el que se enfatizó que la institución identificó las anomalías y facilitó la investigación, expresando su compromiso con la recuperación de la integridad institucional.

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