A más de un año del huracán Helene, los agricultores de los Apalaches no logran recomponer sus suelos ni reconstruir su economía

Las inundaciones extremas provocadas por el huracán Helene alteraron la base productiva de una de las regiones agrícolas más tradicionales de Estados Unidos (AP)

El huracán Helene devastó los suelos agrícolas del sur de los Apalaches. Más de un año después, los agricultores enfrentan la tarea de reconstruir una base vital para la producción de alimentos, en un contexto de eventos climáticos cada vez más extremos y con escasa orientación científica sobre cómo recuperar estos suelos, según documentó Grist, el medio especializado en medioambiente.

Durante la crecida de septiembre de 2024, la finca de 298 hectáreas de Will Runion en Tennessee sufrió una transformación radical: el río Nolichucky se expandió hasta 366 metros de ancho, casi 10 veces su amplitud habitual, y cubrió un tercio de sus campos con escombros, peces muertos y tomates arrastrados desde cultivos aguas arriba.

El agua abrió dos enormes hoyos de 3,6 metros en los pastizales de heno y enterró otras zonas bajo capas de hasta 2,4 metros de arena y sedimentos, de acuerdo con el recuento de Grist.

El desborde del río Nolichucky transformó campos fértiles en paisajes cubiertos de arena, escombros y agua estancada, perjudicando la producción ganadera y de heno en Tennessee (Freepik)

Helene dejó pérdidas por USD 4.900 millones en Carolina del Norte y erosionó décadas de trabajo

Helene descargó hasta 76 centímetros de lluvia en la región sur de los Apalaches, causando inundaciones y deslizamientos históricos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Georgia, Kentucky y Virginia, áreas donde la agricultura es motor económico y elemento cultural central.

Solo en Carolina del Norte, los daños para el sector agrícola ascendieron a USD 4.900 millones, y en Tennessee las pérdidas se estimaron en USD 1.300 millones, según Grist.

La magnitud del desastre se reflejó en la destrucción de infraestructuras, equipos, animales y cosechas, pero la pérdida más difícil de enfrentar fue la desaparición o sepultamiento del suelo fértil superior —la capa para el cultivo—, que puede tardar siglos en regenerarse. “Cuando ves 4 pies de suelos arenosos sobre el manto superficial, sabes que será un desafío”, dijo Runion a Grist al describir el impacto inmediato sobre su fuente de vida.

De acuerdo con la científica Stephanie Kulesza, de la universidad pública de investigación North Carolina State University, nadie en su equipo había presenciado un fenómeno de tal magnitud ni contaba con recomendaciones claras para la recuperación.

El proceso natural de formación de suelos aptos para cultivos implica miles de años de acumulación y transformación de materiales orgánicos y minerales, con organismos vivos regulando la fertilidad y la estructura física indispensable para el crecimiento de plantas.

En Carolina del Norte, el sector agrícola enfrenta una recuperación desigual tras millonarias pérdidas y cambios irreversibles en la composición del suelo (Reuters)

El cambio climático agrava inundaciones y amenaza la recuperación del suelo agrícola

Los especialistas coincidieron en que el cambio climático intensifica estos desastres. Un estudio citado por Grist determinó que las precipitaciones asociadas a Helene fueron un 10% más intensas debido al calentamiento global de origen humano. La Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos, el principal organismo público de investigación científica, proyecta que las llamadas “tormentas de cien años” serán tres veces más frecuentes y un 20% más severas en los próximos 50 años.

Entre 1980 y 2024, se registraron 45 inundaciones en Estados Unidos que causaron daños superiores a USD 1.000 millones cada una, más de la mitad en los últimos 15 años. Además, estudios indican que solo entre 1996 y 2017 se produjeron casi 75.000 inundaciones relámpago en el territorio continental estadounidense, con frecuencia y fuerza en aumento por el cambio climático y la gestión deficiente del uso del suelo.

En Tennessee, Runion inició la recuperación tras el desastre con la remoción de escombros, nivelación de sus tierras y aplicación de diversos fertilizantes, apoyado por cerca de un millón de dólares en ayudas estatales y federales. Con ese dinero, apenas logró restablecer parte de la capacidad productiva para alimentar a su propio rebaño, un resultado mucho menor que el de años anteriores, cuando la venta de heno representaba hasta un tercio de sus ingresos.

Para diversificar sus fuentes de ingreso y reducir el riesgo, Runion reanudó su proyecto de campamento turístico, relocalizado lejos del peligro de inundación.

Granjas de Tennessee permanecen marcadas por la erosión y la pérdida de maquinaria, mientras los agricultores ajustan sus estrategias para sobrevivir a futuros eventos climáticos (George Walker IV/The Tennessean/USA Today via REUTERS)

Científicos experimentan con soluciones aún sin respaldo empírico suficiente

El desconocimiento sobre la recuperación del suelo tras inundaciones masivas es generalizado. Forbes Walker, especialista en suelos de la Universidad de Tennessee, coordina en la finca de Runion cuatro experimentos en 300 parcelas con distintos abonos —como heno, virutas de madera, estiércol de ave y biochar— evaluando su efecto en cultivos de trigo y pastos.

Los primeros resultados indican que las parcelas tratadas con mulch (viruta de madera parcialmente descompuesta) presentan un mejor crecimiento: el material reduce la erosión y favorece la germinación, pese al riesgo habitual de que consuma nitrógeno durante su descomposición.

Walker explicó a Grist que las investigaciones sistemáticas sobre suelos agrícolas dañados por inundaciones son escasas. En 2021, inundaciones similares en el noroeste del Pacífico y Columbia Británica condujeron al científico canadiense Aimé Messiga, del ministerio de Agricultura de Canadá, a revisar la literatura y concluir que faltan datos de largo plazo sobre los impactos en nutrientes, microorganismos y productividad.

La recuperación depende de cada tipo de suelo y cultivo, y exige años de observación continua para anticipar resultados. En 2011, un evento similar en el Medio Oeste dejó campos cubiertos por hasta 6 metros de arena y cráteres de 21 metros de profundidad.

John Wilson, especialista agrícola en Nebraska al momento del desastre, comprobó que la fertilidad mejoró en la mayoría de las zonas tras cinco años de manejo, pero la pérdida de productividad persistió en las áreas más erosionadas.

El especialista Forbes Walker lidera ensayos en campo para encontrar alternativas que permitan devolver fertilidad a suelos arrasados por las crecidas (Raffe Lazarian/University of Tennessee Institute of Agriculture)

Prácticas agrícolas y apoyo local: reconstrucción parcial y lenta de la productividad

Algunos agricultores recurrieron a la siembra de cultivos de cobertura y enmiendas orgánicas para proteger el suelo, retener nutrientes y reactivar la dinámica biológica necesaria para los cultivos.

Nicole DelCogliano, que trabaja 20 hectáreas junto al río South Toe en Carolina del Norte, relató que tras ver su campo cubierto de arena y perder toda su infraestructura debió valerse de ayuda de amigos para restaurar las tierras. Aplicó compost, cal, biochar y otros insumos, y sembró centeno como cobertura. “Sentimos que lo esencial era cubrir el suelo y volver a sembrar”, relató DelCogliano a Grist.

A pesar de las adversidades, la producción resultó ser superior a lo habitual, fenómeno que atribuyó tanto al manejo orgánico previo como a la intensificación del cultivo en áreas reducidas. Otros productores reportaron mejorías en la fertilidad cuando recibieron depósitos de limo en lugar de arena, por el aporte extra de nutrientes.

Emine Fidan, investigadora en la Universidad de Tennessee, destacó que un agricultor local obtuvo “el suelo más fértil en décadas” y cosechó “el maíz más dulce que recuerda”. Runion, por su parte, trabajó 26 de los 89 hectáreas afectadas, sembrando avena, trigo y festuca, aunque aún desconoce si el vigor de los cultivos será suficiente. Confía en que los datos de los ensayos científicos le permitan ampliar la recuperación en toda su finca.

Karen Blaedow, educadora agrícola de Carolina del Norte, advirtió en Grist que restaurar los suelos demanda, al menos, tres años de cultivos de cobertura y esfuerzos constantes, ya que “no es algo que se solucione de la noche a la mañana”.

En las orillas del South Toe River, Nicole DelCogliano apuesta por prácticas orgánicas y cultivos de cobertura para volver a producir tras perder casi toda su infraestructura agrícola (Nicole DelCogliano)

Un futuro incierto para la agricultura en zonas vulnerables

La creciente frecuencia e intensidad de inundaciones constituye una amenaza creciente para la economía rural de los Apalaches y otras regiones agrícolas de Estados Unidos. Según el plan estratégico agrícola de Carolina del Norte, de 42.500 granjas en el estado, solo 8.000 facturaron más de USD 100.000 anuales, mientras que 23.400 obtuvieron menos de USD 10.000, y apenas el 40% registraron ingresos netos positivos en 2022.

Mientras expertos y agricultores acumulan experiencia con métodos de recuperación, la falta de datos sistemáticos limita la formulación de soluciones rápidas y eficientes. Los estudios actuales, como los de Walker y su equipo en Tennessee, aportan esperanza de que en el futuro estas estrategias puedan aplicarse a diferentes cultivos y regiones.

A corto plazo, los agricultores afectados deben enfrentarse a una reconstrucción prolongada, costosa y marcada por la incertidumbre.

Runion prevé que pasarán entre cuatro y cinco años antes de que sus pastizales retomen el rendimiento y la calidad previos. Considera improbable volver pronto al volumen de ventas de heno en fardos de calidad superior que alcanzaba antes de Helene, pero confía en que la diversificación de ingresos, como el desarrollo del campamento, le permitirá mayor resiliencia frente a futuros desastres climáticos.