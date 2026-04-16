El condado de Fulton aprueba una ambiciosa reforma carcelaria con inversión millonaria

El condado de Fulton aprueba una reforma penitenciaria de 1.300 millones de dólares para modernizar y ampliar su infraestructura carcelaria (Captura de video)

La Junta de Comisionados del Condado de Fulton ha dado luz verde a uno de los proyectos de reforma penitenciaria más ambiciosos de los últimos años, al aprobar por unanimidad un plan de 1.300 millones de dólares para renovar y ampliar la infraestructura carcelaria en la zona. Este movimiento, calificado por las autoridades como un “paso adelante histórico”, busca poner fin a décadas de crisis y controversia en torno a la cárcel del condado de Fulton. Sin embargo, la magnitud de la inversión y las soluciones propuestas ya están generando un intenso debate político y social sobre su viabilidad y verdadero impacto.

La reforma aprobada contempla una transformación integral de la actual cárcel de Rice Street, que durante años ha sido objeto de denuncias por hacinamiento y condiciones deficientes. El plan incluye la construcción de una nueva instalación de propósito especial destinada a albergar a poblaciones vulnerables, como personas detenidas con necesidades de salud mental y física. Además, se proyectan importantes renovaciones en la cárcel existente, con el objetivo de modernizar las instalaciones y mejorar la calidad de vida tanto de los internos como del personal penitenciario.

Las autoridades han detallado que la construcción de las nuevas instalaciones está prevista para comenzar en 2028, con una inauguración que podría concretarse en 2031. Las obras de renovación de la infraestructura actual podrían extenderse hasta 2035, lo que evidencia la envergadura y el carácter a largo plazo del proyecto. Con estas acciones, el condado busca no solo aliviar el hacinamiento, sino también elevar los estándares de seguridad y dignidad en el trato a los reclusos.

El plan contempla la construcción de una nueva instalación especializada para atender a reclusos con necesidades de salud mental y física (Captura de video)

Según los líderes del condado, la decisión de invertir 1.300 millones de dólares responde a la necesidad urgente de ofrecer condiciones más seguras, humanas y dignas a quienes se encuentran bajo custodia. El presidente de la Junta, Robb Pitts, subrayó que el plan aprobado busca equilibrar la mejora de las condiciones en la cárcel con la responsabilidad fiscal que exige la ciudadanía. En palabras del propio Pitts, el objetivo es encontrar una vía que beneficie tanto a los detenidos como a los contribuyentes, sentando un precedente para futuras políticas públicas en la materia.

Sin embargo, la euforia institucional tras la aprobación del plan se vio rápidamente empañada por las críticas de una de las voces más influyentes en el ámbito político local. Mo Ivory, comisionada del condado y candidata a la presidencia de la comisión, expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que, mientras se ejecutan las obras, se traslade a los reclusos fuera del condado. Ivory argumentó que durante el periodo de comentarios públicos surgieron inquietudes sobre la opción de enviar detenidos a centros de detención del ICE o a prisiones privadas situadas en otros estados, como Texas y Tennessee.

Mo Ivory, comisionada y candidata, manifiesta preocupación por posibles traslados de reclusos a prisiones privadas fuera del condado de Fulton

Para Ivory, esta estrategia no solo resultaría insuficiente para abordar las causas estructurales del hacinamiento carcelario, sino que también podría tener consecuencias negativas adicionales, como la separación de los internos de sus familias y redes de apoyo legal. En sus declaraciones, Ivory fue categórica al afirmar que “trasladar a la gente fuera del condado de Fulton no es lo mismo que reducir la población carcelaria mediante reformas”. A su juicio, la ampliación de la cárcel, aunque se presente bajo una denominación diferente, constituye en esencia la construcción de un nuevo edificio penitenciario.

Ante la polémica, los funcionarios del condado de Fulton emitieron una aclaración horas después de las declaraciones de Ivory, negando que se esté buscando activamente el uso de cárceles privadas como alternativa principal. Según el comunicado oficial, si bien se han explorado “opciones alternativas de alojamiento para los detenidos”, incluidas instalaciones privadas, estas no representan la opción preferida de la administración. La respuesta del condado hizo hincapié en que las mejores alternativas actualmente consideradas son el uso continuado del Centro de Detención de la Ciudad de Atlanta y la colaboración con otros condados metropolitanos para obtener espacio adicional.

Se proyecta que las obras de las nuevas instalaciones comenzarán en 2028 y finalizarán, junto a las renovaciones, en 2035 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo a la estrategia de ampliación carcelaria, las autoridades han anunciado que el presupuesto de 2026 contempla una partida de más de 23 millones de dólares destinada a fortalecer los servicios comunitarios de salud mental y tratamiento de adicciones. Estos recursos financiarán programas de derivación y centros de crisis de salud conductual, con el fin de evitar que personas con estas problemáticas ingresen al sistema penitenciario. Tal enfoque apunta a atacar el problema desde la raíz, reduciendo la presión sobre las cárceles mediante una atención integral a las causas sociales y de salud que suelen derivar en encarcelamiento.

El horizonte, no obstante, sigue marcado por la incertidumbre. Con la construcción de las nuevas instalaciones prevista para dentro de varios años y la presión del hacinamiento persistiendo en el corto plazo, la cuestión sobre dónde y cómo serán alojados los reclusos continúa siendo un punto central en el debate público. Este tema, además, se perfila como uno de los ejes de la contienda política por el liderazgo del condado de Fulton, donde las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían definir el rumbo de la gestión penitenciaria y social en la región.