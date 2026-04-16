Diseño minimalista, fidelidad histórica y cultura pop: los secretos visuales de los escenarios de “Love Story”

La serie limitada “Love Story” explora el legado visual de los Kennedy en la cultura pop estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

La serie limitada “Love Story”, estrenada el 12 de febrero en FX, invita a los espectadores a sumergirse en el diseño de producción inspirado en la vida de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Kennedy en el Nueva York de los años 90.

Centrada en la autenticidad visual y la reconstrucción de entornos, la serie utiliza referencias directas a oficinas, hogares y símbolos familiares para revivir la atmósfera cotidiana de los Kennedy.

El diseño de producción recrea con precisión los ambientes emblemáticos de la familia Kennedy en los años 90

Según detalla el equipo creativo a AD Magazine, el objetivo principal del diseño fue equilibrar glamour, realismo y la complejidad de una época marcada por el minimalismo.

Para plasmar fielmente los espacios de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Kennedy, la producción de “Love Story” recurrió a una investigación detallada de archivos fotográficos, planos, listados inmobiliarios y objetos personales, combinando fidelidad histórica y decisiones narrativas.

La ambientación resalta detalles arquitectónicos y piezas originales para lograr una atmósfera auténtica

El equipo buscó representar tanto los escenarios de Nueva York como los ambientes vinculados a Massachusetts, reflejando las diferentes etapas y contextos de la pareja. La serie prioriza la representación precisa de los lugares emblemáticos y recurre a licencias visuales cuidadosamente seleccionadas para captar la atmósfera y el carácter de cada espacio.

Inspirada en el libro de Elizabeth Beller, la serie está protagonizada por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon. El enfoque visual bebe de la mítica “Camelot” asociada a la familia Kennedy, como explica el diseñador de producción Alex DiGerlando al medio citado.

El equipo creativo fusiona glamour, realismo y referencias históricas en cada espacio recreado para la serie

DiGerlando subraya que la meta principal era reflejar la transición de la pareja desde la vida ordinaria hacia el entorno mediático y los privilegios de una “realeza moderna”. Para reconstruir el Nueva York de finales del siglo XX, el diseñador comenta que aplicaron una “paleta muy controlada”, en línea con el minimalismo de la época y la estética de líneas limpias presentes en la ciudad.

El minimalismo y la sede de Calvin Klein en Love Story

La casa de moda Calvin Klein es un escenario central para la ambientación de la serie. En pantalla, la sede de Nueva York reproduce el enfoque minimalista e industrial que caracterizaba tanto la moda como los espacios de trabajo creados por el diseñador en los años 90.

La conexión entre Jackie Kennedy y Carolyn Bessette Kennedy se simboliza a través de la paleta cromática

“[Calvin Klein] estaba a la vanguardia de ese estilo en los 90 desde el punto de vista de la moda, pero también por la forma en que diseñaba su espacio de trabajo”, afirma DiGerlando en diálogo con el medio.

El despacho personal de Klein, concebido por Joe D’Urso, resaltaba por los estantes metálicos y una mesa redonda de mármol con patas cromadas, piezas que el equipo de la serie logró replicar fielmente.

La investigación de archivos y objetos personales fue clave en la reconstrucción de los escenarios

Se utilizaron una mesa Fortuny vintage y una lámpara idéntica a la original. Los espacios de la oficina ficticia mantienen paredes y suelos en tonos apagados, una iluminación precisa y decoración sobria. Esta ambientación subraya el predominio de líneas sencillas, la interacción de la luz y el ambiente propio de la década.

El ladrillo de vidrio, característico de la arquitectura de los 90, aparece tanto en la oficina de Klein como en el loft de John F. Kennedy Jr. DiGerlando detalla que este recurso aporta efectos visuales al capturar cómo la luz incide en las paredes. La influencia del diseñador británico John Pawson también está presente y aporta matices al minimalismo, creando la conexión entre el universo real de los Kennedy y la ficción de la serie.

Cómo se recreó el loft de John F. Kennedy Jr. en Tribeca

“Love Story” combina fidelidad histórica y decisiones narrativas para evocar la esencia de una época inolvidable

La reproducción del loft de John F. Kennedy Jr. en Tribeca fue uno de los principales retos creativos de la producción. Las escenas exteriores se grabaron en el edificio original de 20 North Moore Street, mientras que los interiores se diseñaron por completo en un plató. “Intentamos ofrecerle un aire más ‘chic’ al espacio, que solía tener fama de ser algo informal”, apunta DiGerlando.

El decorado destaca superficies y materiales propios de la época, como encimeras de concreto, ladrillos de vidrio, acero inoxidable y detalles cromados. Para lograr precisión, el equipo consultó listados inmobiliarios, fotografías personales y referencias cinematográficas.

Los espacios de trabajo de Calvin Klein se replican en la serie para capturar el espíritu de la moda neoyorquina de los 90

La versión de la serie incluye una mesa de comedor de Room and Board, sillas Anziano Donghia de John Hutton —diseñadas en 1989— y una lámpara globo de lino adquirida en Etsy. La decoradora Lydia Marks indica que las sillas fueron elegidas por ser contemporáneas al momento en que John decoró su hogar.

Entre las piezas más llamativas, sobresale una lámpara de pie Toio, diseñada por Castiglioni, cuyo diseño se inspira en los faros de automóviles y que aporta modernidad al conjunto sin sacrificar el aire clásico. El resultado, según el equipo, es un espacio que transmite amplitud y luminosidad, además de evocar fielmente el ambiente del loft original.

Los detalles del departamento de Jackie Kennedy en la serie

La continuidad visual entre los hogares de Jackie y Carolyn refuerza el relato familiar de la serie

El departamento de Jackie Kennedy en Nueva York representó un desafío radicalmente distinto en términos estéticos. DiGerlando lo describe a AD Magazine como “un pequeño rompecabezas” que exigió revisar catálogos de subastas y múltiples fuentes para reconstruir la atmósfera original de la ex primera dama. “Todo en ese departamento se opone directamente al mantra minimalista de la serie”, señala el diseñador de producción.

La recreación logró un balance entre la paleta personal de Jackie y la selección de objetos que suman vida a la escena sin distraer la atención. El equipo optó por permanecer fiel a molduras, ornamentación y zócalos de mármol originales, mientras ajustaba patrones y texturas para lograr cohesión visual sin sacrificar diversidad.

El equipo utilizó listados inmobiliarios y fotografías personales para lograr una reconstrucción fidedigna de los interiores

La continuidad cromática entre los ambientes de Jackie Kennedy y Carolyn Bessette Kennedy simboliza la conexión entre las dos figuras femeninas clave en la vida de John F. Kennedy Jr., pese a que nunca llegaron a conocerse.

“En la paleta se produce un traspaso de testigo entre las dos”, explica DiGerlando. La distribución arquitectónica se reconstruyó con precisión, aunque se hicieron ajustes de acuerdo con las necesidades de rodaje.

Así se representó el complejo Kennedy en Hyannis Port

La producción logró un balance entre romanticismo, nostalgia y rigor histórico en cada escenario presentado en pantalla

Recrear el complejo Kennedy en Hyannis Port fue un reto logístico considerable para el equipo de “Love Story”. La localización seleccionada fue una casa frente al mar en Bellport, Long Island, que recordaba el carácter aislado y emblemático del enclave familiar.

Se modificaron papeles pintados y mobiliario para adoptar la reconocida “estética Kennedy”, incorporando símbolos como un mástil de bandera, una verja y un camino de entrada de guijarros blancos.

La serie muestra la transición de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Kennedy hacia una vida de exposición mediática

Todos estos detalles permitieron otorgar autenticidad al lugar, aunque no se tratara de una réplica exacta del edificio original. Salvo el comedor, que se rodó en estudio por cuestiones técnicas, todas las escenas exteriores de Hyannis Port se grabaron en esa ubicación. El diseño buscó transmitir un aire distintivo a la mansión, resumiendo el espíritu romántico y majestuoso perseguido por la producción, según el medio citado.

Las decisiones creativas implementadas en “Love Story” hicieron posible recrear ambientes y símbolos reconocibles, dotando a la serie de una identidad visual que, aunque no siempre se corresponde exactamente con la arquitectura histórica, logra mantener la esencia y el atractivo romántico asociados a los Kennedy en la cultura popular.