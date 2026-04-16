Estados Unidos

La calidad de vida en Los Ángeles cayó a su nivel más bajo en 10 años

Un informe reveló el deterioro en áreas como educación, transporte y vivienda, factores que provocaron un marcado descontento entre los habitantes del condado californiano

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El Índice de Calidad de Vida del Condado de Los Ángeles 2026 marca su puntuación más baja en una década con apenas 52 puntos, según la UCLA. (Secret Los Angeles)
El Índice de Calidad de Vida del Condado de Los Ángeles 2026 marca su puntuación más baja en una década con apenas 52 puntos, según la UCLA. (Secret Los Angeles)

La calidad de vida en el condado de Los Ángeles alcanzó su punto más bajo en más de diez años, según el índice de Calidad de Vida del Condado, que le otorgó una puntuación de 52. De acuerdo con el centro académico de políticas públicas de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA Luskin), este descenso obedece sobre todo a problemas en el ámbito educativo, dificultades en el transporte y un alto costo de vida. Estas condiciones han generado inquietud respecto al futuro de la mayor jurisdicción de California.

Entre los datos más relevantes del informe, seis de las nueve categorías evaluadas alcanzaron su nivel mínimo histórico y ocho sufrieron descensos respecto al año anterior, según la encuesta a 1.400 residentes realizada en marzo, con un margen de error de 2,6%, precisó Telemundo 52. Estas cifras muestran el deterioro más pronunciado desde el auge durante la pandemia de COVID-19.

Además, el estudio presentado en la octava Cumbre Luskin anual de UCLA indicó una insatisfacción generalizada con la respuesta del gobierno local ante los recientes incendios forestales de 2025 y una percepción negativa sobre los esfuerzos de recuperación para los sectores más afectados.

El impacto del costo de vida, la educación y el transporte en Los Ángeles

Las áreas peor calificadas corresponden a educación, transporte y costo de vida, aspectos que han generado preocupación recurrente y que en esta edición del índice registraron descensos aún mayores. El reporte detalla, según Telemundo 52, que la percepción sobre el acceso y calidad del sistema educativo cayó a mínimos, mientras crece la insatisfacción con el transporte público, marcado por la inseguridad y la desconfianza de los usuarios.

Vista aérea de una ciudad con numerosos rascacielos y edificios altos. En primer plano, una autopista elevada con algunos coches. El cielo es azul con nubes blancas
Educación, transporte y costo de vida destacan como las áreas más críticas en la reciente medición, contribuyendo al deterioro de la calidad de vida en el condado de Los Ángeles. (Reuters)

El aumento del costo de vida continúa como el principal obstáculo para los residentes, con la inflación y los precios de la vivienda que impactan negativamente en el bienestar económico. Zev Yaroslavsky, director de la Iniciativa de Los Ángeles en UCLA Luskin, lo resumió así: “La evaluación de los residentes sobre su calidad de vida ha venido disminuyendo desde el punto más alto de la pandemia de COVID”.

La presión derivada de la escasez de vivienda asequible se mantiene como una preocupación persistente y será tratada en la cumbre mediante paneles sobre reformas de zonificación y su impacto en la expansión de la oferta habitacional.

Durante la jornada se destaca también la participación de la exsenadora demócrata de California, Laphonza Butler, quien liderará una sesión principal dedicada a estrategias para enfrentar estos retos estructurales, amplió Telemundo 52.

Ansiedad migratoria y efectos de las políticas de control

El estudio de UCLA Luskin señaló la presencia de una “ansiedad generalizada en torno a la aplicación de las leyes migratorias” en la vida diaria del condado. El 31% de los encuestados manifestó temor ante la posibilidad de que él mismo o alguien cercano pueda ser deportado. En paralelo, alrededor del 30% declara conocer a alguien que perdió ingresos o tuvo miedo de salir de casa a causa de las redadas migratorias.

Tres policías antidisturbios con cascos y escudos. Uno con bastón, otro con arma amarilla. Contenedor azul grafitado y personas en el fondo borroso
El 31% de los encuestados teme ser deportado o que alguien cercano lo sea, reflejando el impacto de las políticas migratorias y redadas del ICE en las comunidades angelinas. (Reuters)

Estos números reflejan el peso emocional y económico de las políticas de control migratorio, especialmente las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia federal de control migratorio de Estados Unidos.

Según Yaroslavsky: “Las redadas del ICE han sembrado miedo e inseguridad en muchas de nuestras comunidades”.

Agentes de policía con máscaras de gas y equipo antidisturbios en una calle con denso humo blanco. Sillas rosadas volcadas, manifestantes y un paraguas multicolor
Agentes de policía en Los Ángeles dispersan a manifestantes entre una densa nube de humo durante una protesta. (Reuters)

Dentro de la Cumbre Luskin, se desarrollarán debates sobre vulnerabilidad socioeconómica y protección regulatoria para quienes se ven afectados tanto por las condiciones internas del condado como por las fuerzas externas de la política federal.

Consecuencias económicas persistentes de los incendios forestales de 2025

El análisis de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, advirtió sobre consecuencias económicas duraderas tras los incendios forestales de 2025 en zonas de Altadena y Palisades. El 26% de los residentes entrevistados reportó haber perdido ingresos por estos siniestros, mientras que alrededor del 20% afirma que aún no ha logrado recuperarse en el plano financiero.

El descontento con la respuesta de las instituciones es elevado: el 56% expresa descontento con la actuación del gobierno local y el ritmo de las labores de reconstrucción.

Vista de tres peatones, uno en silla de ruedas, caminando cerca de un letrero verde que dice 'Skid Row CITY LIMIT' en un entorno urbano
Ocho de las nueve categorías evaluadas en el informe de calidad de vida de Los Ángeles presentan descensos respecto al año anterior, con seis alcanzando un mínimo histórico. (Reuters)

La permanencia de los problemas económicos sugiere que la resiliencia comunitaria está en duda y que esto agrava las brechas socioeconómicas e impide una recuperación plena tras el desastre.

Este tema estructura la agenda de la Cumbre Luskin, donde funcionarios y expertos exponen estrategias para reforzar la respuesta local ante futuros riesgos climáticos, desde la recuperación del empleo hasta la mejora de la salud ambiental y el acceso equitativo a recursos de emergencia.

Opinión pública sobre la gestión y panorama electoral

A pesar del contexto adverso, la encuesta reveló que una mayoría optimista sobre el futuro económico individual: el 53% de los entrevistados manifiesta confianza en sus perspectivas laborales y de bienestar personal a mediano plazo. La percepción positiva contrasta con la opinión predominante sobre la gestión pública, especialmente en la recuperación tras incendios y políticas de vivienda.

Calle urbana con varias tiendas de campaña azules y blancas. Personas caminan. Un cartel dice "San Pedro St". Edificios se ven al fondo
La Cumbre Luskin de UCLA enfoca sus debates en vivienda asequible, salud ambiental, seguridad en el transporte y estrategias para reducir la vulnerabilidad socioeconómica en el condado. (Reuters)

En el ámbito político, la carrera por la alcaldía de Los Ángeles permanece abierta, según recogió el índice de UCLA Luskin. El 40% de los votantes probables se declara indeciso. La alcaldesa en funciones, Karen Bass, encabeza la preferencia electoral con 25%, seguida por Spencer Pratt (11%) y Nithya Raman (9%).

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