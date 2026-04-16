“Yiya Murano: Muerte a la hora del té” estrena tráiler y fecha: el crimen real argentino conquista Netflix

En los 70 envenenó a sus amigas; en los 90 conquistó la televisión. De los creadores de El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta? llega la película documental sobre Yiya Murano la “Envenenadora de Montserrat”. Una historia de cianuro, estafas y un hijo que aún lucha por exponer la verdad sobre su propia madre. (Netflix)

Netflix ha confirmado el lanzamiento mundial de “Yiya Murano: Muerte a la hora del té” para el 23 de abril, sumando así otra producción original argentina a su catálogo de documentales de crimen real. Dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Haddock Films y Vanessa Ragone, la película aborda la historia de la denominada “Envenenadora de Monserrat”, cuyo caso marcó un hito mediático y judicial en el país. La plataforma presentó el tráiler y el arte principal de la obra, como parte de su estrategia de promoción global.

El documental profundiza en los asesinatos cometidos por Yiya Murano en la Argentina de fines de los setenta, donde envenenó a tres amigas para ocultar estafas económicas en un contexto dictatorial. El proyecto se distingue por incorporar testimonios inéditos, entre ellos los de Martín Murano, hijo de la acusada, y el periodista Chiche Gelblung, además de reconstrucciones de los hechos y el repaso de la condena judicial. Este enfoque busca desmontar versiones previas y plantea una revisión integral del fenómeno mediático en torno a la figura de Murano después de su liberación, en la década del noventa.

Netflix estrena mundialmente el documental "Yiya Murano: Muerte a la hora del té" el 23 de abril, sumando una nueva producción original argentina de crimen real a su catálogo.(Netflix)

Previo a su llegada a la plataforma, la película tendrá una función exclusiva el 17 de abril a las 19 horas en el Cine Gaumont, en el marco del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Esta estrategia de estreno anticipado posiciona el film entre los títulos de alto perfil de la temporada argentina y refuerza la presencia de Netflix en festivales de cine locales con producciones propias.

El fenómeno Yiya Murano y el desembarco en Netflix

La decisión de Netflix de respaldar este relato se inscribe en una tendencia de la plataforma por incorporar narrativas documentales sobre crímenes reales argentinos, valiéndose del antecedente de títulos como “El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas” y “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, ambas propuestas del mismo equipo creativo encabezado por Hartmann y Ragone. A este fenómeno se suman obras presentes en el catálogo local como “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, “Las mil muertes de Nora Dalmasso”, “María Soledad: El fin del silencio” y “Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía”.

La película dirigida por Alejandro Hartmann revive el caso de la 'Envenenadora de Monserrat', uno de los crímenes más mediáticos y emblemáticos de Argentina.(Netflix)

“Yiya Murano: Muerte a la hora del té traza una línea desde el crimen económico y la manipulación emocional de los 70 hasta el estrellato mediático que alcanzó la protagonista tras cumplir condena. La película integra entrevistas a protagonistas clave, reconstrucciones visuales y archivos que evidencian cómo el caso trascendió la crónica policial para convertirse en pieza de cultura pop argentina”, indicó la producción. El enfoque supera anteriores adaptaciones del caso al centrar el relato en testimonios directos y detalles inéditos, diferenciándose de los tratamientos previos.

Testimonios clave y estrategia de contenido original

El documental cuenta con la participación de Martín Murano, Horacio Romeo, José Massoni, Jorge Arona, Virginia Messi, Jorge Ávalos, Mariana Olivera Venturini, Eloy Ayala, Martín Olivera Venturini, Osvaldo Bazán, Rodolfo Palacios, Candelaria Botto, Fernando Cardini y Chiche Gelblung. El uso de relatos de familiares, periodistas y abogados aporta a Netflix un diferencial en la reconstrucción histórica y amplía el universo de fuentes respecto a otras producciones de la compañía en la región.

Martín Murano, el hijo de Yiya forma parte del documental. (Netflix)

Quién fue Yiya Murano

Yiya Murano, cuyo nombre completo fue María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, nació en Corrientes el 20 de mayo de 1930 y murió en Buenos Aires el 26 de abril de 2014. Se la conoce como “la envenenadora de Monserrat” y fue una de las criminales más famosas de la historia argentina.

Murano fue condenada por el asesinato de tres mujeres de su círculo íntimo: Nilda Gamba, Lelia “Chicha” Formisano y Carmen Zulema “Mema” del Giorgio de Venturini. Los crímenes ocurrieron entre febrero y marzo de 1979 en el barrio porteño de Monserrat. El método utilizado fue el envenenamiento con cianuro, disimulado en té y masas finas, aprovechando la confianza de sus víctimas, a quienes además les debía dinero.

La obra examina el fenómeno mediático que rodeó a Yiya Murano tras su liberación y cómo el caso se transformó en un ícono de la cultura pop argentina. (Netflix)

La investigación determinó que las muertes no habían sido naturales, como se creyó en un principio, sino homicidios por envenenamiento. Murano fue detenida el 27 de abril de 1979. Su proceso judicial tuvo varias idas y vueltas: en 1982 fue absuelta y liberada por falta de pruebas, pero en 1985 la Cámara de Apelaciones revocó la absolución y la condenó a prisión perpetua por triple homicidio agravado por el uso de veneno y estafas.

Debido al beneficio del “dos por uno” (que permitía computar doble el tiempo de prisión preventiva sin condena firme), Yiya Murano cumplió 13 años de prisión efectiva. Salió en libertad en 1993 tras la conmutación de su pena durante la presidencia de Carlos Menem. Murió sola, en un geriátrico del barrio porteño de Belgrano, el 26 de abril de 2014.

El equipo creativo encabezado por Hartmann y Ragone garantiza la calidad de la producción, como ya lo hizo en otras series de crímenes reales en Netflix. (Netflix)

Por el momento, “Yiya Murano: Muerte a la hora del té” se configura como el principal lanzamiento de no ficción del semestre en el mercado argentino dentro de la plataforma.