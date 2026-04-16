República Dominicana

La Conferencia del Episcopado Dominicano expresa apoyo al papa León XIV ante críticas a Donald Trump

Los obispos del país caribeño difundieron una carta en la que manifiestan respaldo al pontífice en medio de tensiones derivadas de declaraciones sobre violencia y poder, así como rechazos a intentos de censura de su mensaje

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El papa León XIV saluda junto al arzobispo de Bamenda Andrew Fuanya Nkea y otras autoridades después de una reunión por la paz con la comunidad de Bamenda en la Catedral de San José en Bamenda, Camerún. 16 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV saluda junto al arzobispo de Bamenda Andrew Fuanya Nkea y otras autoridades después de una reunión por la paz con la comunidad de Bamenda en la Catedral de San José en Bamenda, Camerún. 16 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La tensión entre el papa León XIV y Donald Trump se agudizó esta semana, después de que el pontífice denunciara que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, una frase interpretada como una referencia directa al presidente estadounidense. El contexto: el pontífice y el mandatario mantienen un enfrentamiento abierto, que trasciende la guerra en Irán y alcanza también gestos simbólicos en redes sociales.

En respuesta, la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) envió una carta de respaldo a León XIV. Los obispos dominicanos expresaron su pleno apoyo al llamado papal a deponer las armas y procurar la paz, y puntualizaron su rechazo hacia quienes buscan silenciar su voz o tergiversar su mensaje. El documento, fechado el miércoles, fue anunciado este jueves por la CED.

Apoyo dominicano al papa frente a Trump

El mensaje de la CED subraya la comunión de la Iglesia dominicana con el papa en momentos de gran conmoción en el mundo y afirma que su voz promueve el diálogo sincero y el abandono de la violencia. En la carta, los obispos no nombraron de forma explícita a Trump, pero aludieron a las controversias en las que el presidente estadounidense ha estado involucrado con el Vaticano.

La tensión entre el papa León XIV y Donald Trump se agudizó esta semana, después de que el pontífice denunciara que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, una frase interpretada como una referencia directa al presidente estadounidense REUTERS/Guglielmo Mangiapane
La tensión entre el papa León XIV y Donald Trump se agudizó esta semana, después de que el pontífice denunciara que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, una frase interpretada como una referencia directa al presidente estadounidense REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Los obispos dominicanos señalaron que se unen al clamor de León XIV por la paz y agregaron que rezan para que el papa mantenga la fortaleza necesaria en la defensa del Evangelio. En la misiva citan que “apacentar las ovejas no es tarea fácil” y remarcan que esa labor es parte de su ministerio petrino.

El trasfondo del conflicto: Irán y las redes sociales

El conflicto entre León XIV y Trump ganó intensidad tras la publicación de una imagen, generada por inteligencia artificial, en la que el presidente estadounidense se retrataba como Jesucristo, lo que provocó una fuerte polémica y críticas generalizadas. A raíz de estos cuestionamientos, Trump optó por eliminar la imagen de sus cuentas en redes sociales.

Los obispos costarricenses subrayan la separación entre la misión religiosa del Papado y los intereses políticos o partidistas internacionales. Cortesía: Conferencia Episcopal Costa Rica
Los obispos costarricenses subrayan la separación entre la misión religiosa del Papado y los intereses políticos o partidistas internacionales. Cortesía: Conferencia Episcopal Costa Rica

No se trató solo de símbolos. El papa centró sus discursos recientes en condenar la violencia y el autoritarismo dentro del contexto de la guerra en Irán, postura que fue interpretada como una crítica a la política exterior de Estados Unidos. Al pronunciar en Camerún que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, León XIV reforzó esa percepción y acentuó el enfrentamiento.

Solidaridad y rechazo a la censura

La CED cerró su mensaje asegurando a León XIV el respaldo del episcopado y del pueblo dominicano. Los obispos manifestaron “solidaridad, oración y comunión” con los pronunciamientos del papa, y reafirmaron el “total y categórico rechazo a todos los poderes terrenales que pretenden silenciar su voz profética o tergiversar su mensaje”.

El mensaje de la iglesia Dominicana se suma a las recientes manifestaciones de respaldo al Papa León XIV por parte de las conferencias episcopales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica emitidas esta semana.

El posicionamiento de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) se hizo público el miércoles mediante un comunicado en el que los prelados expresaron su respaldo con la frase: “Vamos contigo”.

El respaldo institucional de la Conferencia Episcopal de El Salvador al papa León XIV también quedó plasmado a través de un documento que reúne a obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos de todo el país.

Una docena de obispos sentados en una mesa con un mantel azul y blanco, hablando y leyendo documentos. Detrás, una pantalla, un crucifijo y cuadros
Miembros de la Conferencia Episcopal de Guatemala participan en una reunión oficial, sentados alrededor de una mesa con documentos y micrófonos. (Archivo Conferencia Episcopal de Guatemala)

El respaldo al Papa León XIV también llegó desde la Conferencia Episcopal de Guatemala, que este miércoles de igual forma expresó su apoyo al pontífice mediante una carta enviada en el contexto de la guerra mundial y las críticas internacionales a la figura papal.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica también reafirmó públicamente, su comunión con el Papa León XIV tras las declaraciones de Trump. El comunicado costarricense también remarcó la independencia del liderazgo religioso frente a los posicionamientos políticos y reiteró la pertinencia del mensaje de la Santa Sede sobre la paz y la reconciliación.

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