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El líder opositor sudafricano Julius Malema fue condenado a cinco años de prisión por disparar un arma en un mitin político

La sentencia, dictada por la jueza Twanet Olivier, podría dejarlo fuera del Parlamento según la legislación local

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El líder del EFF permanecerá en libertad provisional durante el proceso de apelación (Reuters)
El líder del EFF permanecerá en libertad provisional durante el proceso de apelación (Reuters)

El líder opositor sudafricano Julius Malema fue condenado este jueves a cinco años de prisión por haber disparado un rifle durante un mitin político celebrado en 2018, una decisión judicial que marca un momento clave en la política reciente del país.

La jueza Twanet Olivier, en una audiencia en el Tribunal de Magistrados de East London, dictó la sentencia estableciendo que la pena debía ser proporcional tanto al delito como al delincuente y justa para la sociedad, pero a la vez acompañada de cierta clemencia.

Malema, de 45 años, permanecerá en libertad provisional hasta que se resuelva el recurso de apelación presentado por su defensa, un proceso que podría extenderse por varios años.

La sentencia a Malema incluye cargos por posesión ilegal de arma y municiones (Europa Press)
La sentencia a Malema incluye cargos por posesión ilegal de arma y municiones (Europa Press)

La legislación sudafricana impide que una persona condenada a más de un año de prisión sin opción de multa ocupe un escaño en el Parlamento, lo que podría dejar fuera del legislativo al dirigente de los Luchadores por la Libertad Económica (EFF), el cuarto partido más votado del país.

El fiscal estatal había solicitado una condena de hasta 15 años, pero consideró “justa” la sentencia finalmente impuesta.

La condena incluye cinco años por posesión ilegal de un arma de fuego y dos años por posesión ilegal de municiones, aunque estos últimos se cumplirán de manera simultánea. Además, recibió multas por otros tres delitos, entre ellos disparar un arma de fuego en una zona urbana, con la advertencia de que la prisión se aplicará en caso de impago.

Malema fue declarado culpable de incitación al odio por un discurso de 2022 (Reuters)
Malema fue declarado culpable de incitación al odio por un discurso de 2022 (Reuters)

El caso se originó tras la divulgación de un video en el que Malema aparece disparando un rifle durante las celebraciones por el quinto aniversario del EFF en la provincia del Cabo Oriental. Afriforum, un grupo de presión afrikáner, presentó cargos penales, argumentando que el líder opositor había infringido la Ley de Control de Armas de Fuego. Malema alegó que el arma era de juguete, pero esa defensa fue rechazada por la jueza.

Durante la lectura de la sentencia, Malema rechazó la imparcialidad de la magistrada, a quien acusó de racismo y de ser parte de Afriforum, aunque sin aportar pruebas.

Además, aseguró que existe una “mano invisible” que controla el proceso. En las puertas del tribunal de KuGompo, cientos de seguidores vestidos con el característico rojo del partido lo esperaban para expresarle su apoyo, muchos de ellos llegados desde diferentes provincias del país.

Malema acusó a la magistrada de racismo y de ser parte de Afriforum, sin aportar pruebas (AP)
Malema acusó a la magistrada de racismo y de ser parte de Afriforum, sin aportar pruebas (AP)

Los simpatizantes corearon consignas y cantaron canciones de campaña mientras el líder del EFF se dirigía a ellos, reafirmando su postura y criticando la decisión judicial.

El fallo también impacta en el panorama político de Sudáfrica. El EFF, cuyo discurso se centra en la expropiación de tierras a propietarios blancos sin compensación y la nacionalización de minas y bancos, ha logrado un fuerte respaldo entre los jóvenes sudafricanos que señalan la persistente desigualdad racial desde el fin del apartheid en 1994.

A pesar de la notoriedad mediática de su líder, el partido perdió terreno en las elecciones de 2024, quedando en cuarto lugar con menos del 10% de los votos.

El EFF, partido de Malema, perdió terreno electoral en 2024 y quedó en cuarto lugar (EFE)
El EFF, partido de Malema, perdió terreno electoral en 2024 y quedó en cuarto lugar (EFE)

En paralelo a este caso, Malema fue declarado culpable de incitación al odio en agosto, tras un discurso emitido en 2022 en el que instó a sus seguidores a “nunca tener miedo de matar”, en referencia a la minoría blanca del país.

En uno de los episodios más polémicos, el presidente estadounidense Donald Trump proyectó en la Casa Blanca un video en el que Malema entonaba una canción histórica de la lucha contra el apartheid, interpretada por algunos sectores como un llamado a la violencia.

Donald Trump proyectó en la Casa Blanca un video de Malema entonando una canción de lucha (EFE)
Donald Trump proyectó en la Casa Blanca un video de Malema entonando una canción de lucha (EFE)

Durante la reunión, el mandatario norteamericano preguntó al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa por qué no se detenía a Malema, en un contexto de acusaciones de persecución contra la comunidad blanca que Ramaphosa negó, subrayando que la mayoría de las víctimas de la delincuencia en Sudáfrica son personas negras.

Cyril Ramaphosa negó ante Trump que existiera persecución contra la comunidad blanca en Sudáfrica (Reuters)
Cyril Ramaphosa negó ante Trump que existiera persecución contra la comunidad blanca en Sudáfrica (Reuters)

La magistrada Olivier, al fundamentar la sentencia, destacó que la sociedad sudafricana enfrenta con frecuencia situaciones de violencia derivadas de disparos al azar, que suelen cobrar víctimas inocentes, especialmente niños atrapados en fuegos cruzados.

(Con información de AP, EFE, Reuters y AFP)

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