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Comenzó el alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano

La tregua de diez días entró en vigor a medianoche luego de intensos contactos diplomáticos entre representantes de ambas partes en Washington y un anuncio conjunto realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y líderes de Líbano e Israel

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Una calle vacía con escombros, pertenencias de la gente y estructuras dañadas tras los ataques israelíes, en Tiro, sur del Líbano, 16 de abril de 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki
Una calle vacía con escombros, pertenencias de la gente y estructuras dañadas tras los ataques israelíes, en Tiro, sur del Líbano, 16 de abril de 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki

El alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano comenzó a la medianoche del jueves, tras un anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el acuerdo alcanzado por Líbano e Israel. Este cese de hostilidades marca el inicio de una pausa en los combates después de más de un mes de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán y asentado en Líbano. El inicio formal de la tregua sucede en un contexto de intensas gestiones diplomáticas que incluyeron las primeras conversaciones directas en décadas entre representantes de ambos países en Washington.

La declaración del alto el fuego llega tras semanas de enfrentamientos que causaron miles de muertos y alteraron los mercados internacionales debido a la interrupción del flujo de petróleo. Las hostilidades se intensificaron luego de que Hezbollah iniciara ataques sobre Israel tras el inicio de la guerra entre Irán e Israel, concentrando sus ofensivas en comunidades del norte israelí. Hasta la noche del jueves, las sirenas antiaéreas seguían sonando en algunas localidades fronterizas, y al menos ocho personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, según informaron los servicios de emergencia israelíes. El ejército israelí reportó también ataques contra lanzadores de cohetes de Hezbollah poco antes de la entrada en vigor del acuerdo.

El cese de fuego entre Israel y Hezbollah fue alcanzado tras un proceso diplomático liderado por Estados Unidos, que incluyó contactos directos entre los embajadores de Israel y Líbano en Washington, así como múltiples conversaciones telefónicas entre Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y los líderes de ambos países. Trump comunicó el acuerdo a través de su plataforma Truth Social, precisando que la tregua comenzaría a las 17h (hora del Este de EEUU). La Casa Blanca detalló que la administración estadounidense facilitó un memorando de entendimiento para concretar la tregua, y extendió una invitación a los mandatarios de Israel y Líbano para celebrar en la Casa Blanca el que sería el primer encuentro bilateral significativo desde 1983.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, explicó que aceptó la tregua “para avanzar en los esfuerzos de paz” con Líbano, pero subrayó que las fuerzas israelíes no se retirarían de la zona de seguridad establecida en el sur del país vecino. Netanyahu afirmó que esta franja tendría una extensión de 10 kilómetros dentro de territorio libanés y aseguró: “Ahí estamos, y no nos iremos”, en un mensaje en video.

Por su parte, Hezbollah advirtió que “la ocupación israelí en nuestra tierra otorga a Líbano y su pueblo el derecho a resistir”, dejando abierta la posibilidad de reanudar los enfrentamientos dependiendo de la evolución de la situación. Desde el Departamento de Estado estadounidense se precisó que Israel mantiene el derecho de defenderse ante ataques planificados, inminentes o en curso, pero que mientras tanto no llevará a cabo operaciones ofensivas sobre objetivos libaneses, sean civiles, militares o estatales. Hezbollah, en respuesta, aseguró que contestará a cualquier ataque israelí.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, flanqueado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham, y el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, se reúne con el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, en el Departamento de Estado en Washington, D.C., Estados Unidos, el 14 de abril de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, flanqueado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham, y el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, se reúne con el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, en el Departamento de Estado en Washington, D.C., Estados Unidos, el 14 de abril de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

La tregua representa un punto de inflexión en las hostilidades de la región, aunque persisten interrogantes sobre la permanencia de los desplazados —alrededor de un millón de personas— y la viabilidad de un diálogo político más amplio. La inclusión de Líbano en el acuerdo responde a exigencias de Irán en sus propias negociaciones con Estados Unidos, según indicó un funcionario de Hezbollah, quien atribuyó a Pakistán un rol mediador en el proceso.

Desde la creación de Israel en 1948, ambos países han estado técnicamente en guerra y la sociedad libanesa permanece dividida respecto a la normalización de relaciones diplomáticas con Israel. El antecedente más cercano de un acuerdo bilateral, firmado en 1983, se desmoronó en el contexto de la guerra civil libanesa y fue anulado un año más tarde.

(Con información de AP)

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