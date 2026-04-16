Detienen en Hong Kong al principal sospechoso del asesinato de su esposa, cuyo cuerpo fue hallado en un congelador en su vivienda de Virginia

David Varela, reservista de la Marina de EE.UU., fue arrestado en Hong Kong tras permanecer prófugo acusado del asesinato de su esposa Lina Guerra en Virginia (Captura de video)

David Varela, reservista de la Marina de treinta y ocho años, fue arrestado en Hong Kong tras permanecer prófugo por más de dos meses. Es acusado de asesinar a su esposa Lina Guerra y de ocultar su cuerpo en un congelador en su domicilio de Norfolk, Virginia.

La captura fue confirmada por el director del FBI, Kash Patel, quien detalló que el operativo fue producto de un trabajo coordinado con agencias federales e internacionales, luego de que se emitiera una alerta global de captura.

La investigación comenzó cuando la familia de Guerra denunció su desaparición a finales de enero de 2026, al no recibir novedades desde el 16 de ese mes. La policía de Norfolk fue la primera en intervenir y, al detectar que Varela había abandonado el país, solicitó la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional, del NCIS (Servicio de Investigación Criminal de la Marina de los Estados Unidos) y del FBI.

La Oficina del Médico Forense Jefe del estado de Virginia determinó el 10 de febrero que Lina Guerra fue asesinada, lo que motivó la activación de un protocolo de búsqueda internacional.

La autopsia estableció el homicidio como causa de muerte y las autoridades hallaron el cuerpo en un congelador dentro de la vivienda. Varela había tomado un vuelo internacional días después de la denuncia.

La fiscalía utilizó registros migratorios y datos de WhatsApp para localizarlo en Hong Kong durante la huida. Según el NCIS, el detenido no tenía conexiones previas con Hong Kong ni con China, aunque sí familiares en Colombia—considerado un posible destino alternativo por los investigadores.

Las denuncias previas y la activación internacional

El cuerpo de Lina Guerra fue hallado oculto en un congelador en su domicilio de Norfolk, lo que impulsó una alerta internacional coordinada por el FBI y agencias federales (Captura de video)

El impulso de la denuncia y el aporte de antecedentes de violencia doméstica provinieron de la familia de Lina Guerra. Paola Ramírez, cuñada de la víctima, declaró al canal local WTKR que existieron episodios previos de agresiones y control por parte de Varela: “David ya había ejercido violencia anteriormente”.

Estos testimonios se sumaron al expediente, proporcionando contexto para la acusación por asesinato en primer grado y ocultamiento de cadáver. El proceso judicial en Estados Unidos prevé que Varela enfrente cargos graves, incluido asesinato en primer grado, que puede derivar en cadena perpetua según la legislación de Virginia.

La oficina del fiscal del distrito de Norfolk informó que el extraditado tendrá una audiencia preliminar en los próximos días. En esta instancia, se presentarán pruebas como los registros de vuelo, mensajes electrónicos y el informe forense que detectó signos de violencia física antes de la muerte de Guerra.

La detención de Varela en Hong Kong fue producto de la colaboración entre organismos policiales y judiciales de diferentes países. El director del FBI, Kash Patel, remarcó la coordinación entre fuerzas como central para permitir la captura del sospechoso fuera de territorio estadounidense.

La extradición sigue el mecanismo previsto en acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, que demanda la presentación formal de cargos y la verificación de pruebas por la justicia local.

Organizaciones a favor de los derechos de las mujeres en Virginia señalaron la necesidad urgente de revisar los protocolos frente a denuncias de violencia doméstica. Argumentan que una intervención temprana podría haber evitado el desenlace fatal, ya que, en este tipo de casos, la ausencia de medidas cautelares permite que el agresor planifique y ejecute crímenes graves sin obstáculos legales inmediatos.

Según el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Doméstica, una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos ha sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte de su pareja.

El fiscal general de Virginia instó a reforzar los sistemas de protección y el monitoreo de denuncias de desaparición especialmente cuando hay antecedentes de violencia familiar.

La Oficina del Médico Forense Jefe detalló que el congelamiento del cuerpo complicó los primeros análisis, pero, mediante técnicas avanzadas de patología, finalmente se estableció la causa precisa de la muerte.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existieron cómplices o encubridores en la fuga internacional de Varela. La policía de Norfolk y el FBI no descartan nuevas imputaciones si se identifican indicios de colaboración en la ocultación del delito o en la facilitación de la huida.

La investigación internacional tras la fuga

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para identificar posibles cómplices en la fuga internacional del presunto feminicida desde Virginia (Captura de video)

El seguimiento de David Varela implicó la intervención de la policía local de Virginia, agencias federales y el apoyo de la organización policial internacional Interpol. El Departamento de Seguridad Nacional rastreó sus movimientos migratorios y analizó la posibilidad de que hubiera recurrido a identidades falsas en Asia. El rastreo de mensajes de WhatsApp y otros registros electrónicos fue clave para localizarlo en Hong Kong.

La extradición de Varela definirá la próxima etapa del proceso penal. Cuando sea trasladado a Estados Unidos, enfrentará el juicio bajo estrictas medidas de seguridad.

El crimen de Lina Guerra y la captura de David Varela ilustran los desafíos de las víctimas de violencia doméstica. El caso demuestra la necesidad de una respuesta coordinada entre familia, comunidad y autoridades para prevenir tragedias similares.