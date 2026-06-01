Estados Unidos

La regla del 1%: el método que recomiendan expertos para la jubilación en Estados Unidos, aunque seas inmigrante

La propuesta apunta a bajar la barrera de “no alcanza” con un aporte pequeño y automatizable, y a subirlo más adelante cuando bajan deudas o mejora la entrada de dinero

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Familia hispana (padre, madre, hijo) en mesa de madera. Padre con papeles, madre en laptop, hijo mirando documentos. Hay calculadora, frasco con dinero y hoja con '1%'.
La regla del 1% impulsa el ahorro para la jubilación entre inmigrantes hispanos en Estados Unidos, incluso sin Seguro Social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahorrar para la vejez sigue siendo un desafío para los inmigrantes hispanos en Estados Unidos, sobre todo para quienes no tienen número de Seguro Social.

Entre las alternativas más sencillas para comenzar, la “regla del 1%” se consolidó como un método práctico: reservar cada mes una porción mínima del ingreso para construir, con constancia, un fondo de jubilación.

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La “regla del 1%” propone que cualquier persona, con o sin Seguro Social, destine el 1% de sus ingresos mensuales al ahorro para el retiro.

Especialistas como el divulgador financiero Clark Howard recomendaron esta estrategia como punto de partida para crear un hábito sostenido, y la propuesta es coherente con las sugerencias de planificación gradual que difunden organismos federales como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que promueve el ahorro sistemático y automatizado.

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El objetivo no es que el 1% resuelva por sí solo la jubilación, sino que funcione como una puerta de entrada: una cifra pequeña reduce la barrera psicológica de “no me alcanza” y facilita la continuidad mes a mes.

Primer plano de manos de un hombre de la tercera edad depositando una moneda dorada en una alcancía azul en forma de cerdo sobre una mesa de madera.
Un ingreso anual de $30.000 permite ahorrar $25 mensuales aplicando la regla del 1% como estrategia de retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, muchas familias aumentan el porcentaje cuando mejoran sus ingresos o reducen deudas.

Cómo funciona la “regla del 1%” y cuánto representa

Aplicar la regla implica separar mensualmente ese porcentaje del salario y dirigirlo a una cuenta destinada al retiro o al ahorro de largo plazo. En términos anuales, el cálculo es directo: 1% del ingreso total del año.

Un ingreso de $30.000 anuales equivale a $300 al año, es decir $25 al mes. Para $40.000 anuales, el 1% representa $400 al año, con un aporte mensual de $33,3. En el caso de $60.000 anuales, el ahorro asciende a $600 al año, o $50 mensuales.

Para proyectar escenarios y estimar cómo puede crecer ese fondo con aportes constantes, existen herramientas oficiales como la calculadora del Tesoro de Estados Unidos y las calculadoras de la Administración del Seguro Social, útiles para ordenar expectativas y comparar distintos ritmos de ahorro.

Cómo ahorrar si no tienes número de Seguro Social

No contar con número de Seguro Social no impide empezar. En muchos casos, bancos y cooperativas de crédito aceptan el número de identificación individual del contribuyente (ITIN) para abrir cuentas de ahorro y, según la institución, acceder a productos financieros.

Primer plano de manos depositando dinero en un frasco de vidrio transparente rotulado 'Ahorro jubilación'; una tarjeta ITIN y una calculadora desenfocadas de fondo.
El ITIN facilita que inmigrantes sin Seguro Social abran cuentas de ahorro e inviertan para la jubilación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estados como Illinois, organizaciones como Illinois Legal Aid informaron que es posible contratar servicios financieros utilizando ese documento, lo que amplía las alternativas para quienes necesitan opciones fuera de los circuitos tradicionales.

Además, varias instituciones permiten realizar inversiones o abrir cuentas vinculadas al ahorro de largo plazo con ITIN, lo que ofrece una vía para construir estabilidad financiera sin que el estatus migratorio sea un obstáculo automático.

La recomendación es consultar de manera explícita qué productos aceptan ITIN, cuáles son sus requisitos y qué comisiones aplican.

Dónde y cómo empezar a ahorrar para el retiro

Entre las opciones más utilizadas figura el plan 401(k) patrocinado por empleadores, además de las cuentas IRA y las cuentas de ahorro tradicionales.

Para entender condiciones, límites y pasos de administración, organismos como el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicaron guías para iniciar y gestionar estos instrumentos.

Vista cenital de una mesa de trabajo con hoja de cálculo impresa, un bolígrafo, monedas, taza de café y un smartphone mostrando una aplicación de finanzas.
La constancia en los depósitos mensuales y la automatización son claves para que los inmigrantes hispanos puedan asegurar su futuro financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una recomendación repetida por la CFPB es automatizar las transferencias mensuales al fondo de retiro. La automatización reduce el riesgo de “olvidarse” y convierte el ahorro en un comportamiento estable, incluso cuando el monto inicial es pequeño.

También ayuda a sostener el plan en meses de gastos altos, porque el dinero se separa al inicio y no al final.

Claves para inmigrantes hispanos que buscan ahorrar para la jubilación

Para construir un fondo de retiro, la constancia pesa más que el monto del primer depósito. Conviene hablar con instituciones financieras sobre opciones para inmigrantes, preguntar por productos que acepten ITIN y buscar asesoría gratuita si aparecen dudas sobre apertura de cuentas, comisiones o condiciones.

Organismos gubernamentales y fundaciones también pueden orientar en trámites y planificación. El punto de partida es concreto: empezar, aunque sea con el 1%.

Mantener esa disciplina mes a mes puede abrir el camino para subir el porcentaje cuando la economía familiar lo permita, sin perder el hábito que sostiene el ahorro de largo plazo.

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