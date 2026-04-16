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Donald Trump anunció un alto el fuego en El Líbano de 10 días desde esta noche

El presidente de los Estados Unidos dialogó con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el mandatario libanés, Joseph Aoun. Las Fuerzas de Defensa cesarán sus operaciones contra el grupo terrorista Hezbollah, que saboteó el diálogo directo entre Beirut y Jerusalén

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Donald Trump anunció un alto el fuego en el Libano a partir de esta noche
Donald Trump anunció un alto el fuego en el Libano a partir de esta noche

Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará esta noche, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su homólogo libanés, Joseph Aoun. La tregua se presenta como un intento de desescalar la tensión en la frontera entre ambos países tras una serie de enfrentamientos recientes.

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 P.M. EST”, escribió Trump en su red Truth Social. El mandatario estadounidense no hizo mención al grupo terrorista Hezbollah, actor clave en el conflicto, lo que deja interrogantes sobre el alcance real y la implementación efectiva del cese de hostilidades.

El anuncio se produjo tras lo que el mandatario calificó como conversaciones “excelentes” con ambos líderes, que se desarrollaron apenas dos días después de un encuentro de paz celebrado en Washington D. C., el primero entre representantes de Israel y el Líbano en más de tres décadas. Según detalló Trump, ese canal diplomático abrió la puerta a un entendimiento inicial que derivó en la actual tregua temporal.

El presidente Trump invita a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca para avanzar en las negociaciones de paz. (REUTERS/ARCHIVO)
El presidente Trump invita a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca para avanzar en las negociaciones de paz. (REUTERS/ARCHIVO)

En paralelo, el presidente estadounidense aseguró que instruyó a su vicepresidente, JD Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a trabajar junto a ambos países con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo más amplio que permita consolidar una “paz duradera” en la región.

Trump también adelantó que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca para profundizar las negociaciones, en lo que describió como las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983. El mandatario, que reivindicó su rol en la resolución de conflictos internacionales, sostuvo que ambas partes “desean la paz” y expresó su optimismo respecto a que el proceso iniciado con este alto el fuego pueda derivar en un acuerdo definitivo.

El presidente libanés, Joseph Aoun (REUTERS/ARCHIVO)
El presidente libanés, Joseph Aoun (REUTERS/ARCHIVO)

Previamente, el grupo terrorista Hezbollah intentó frustrar el acercamiento entre ambos países. El diputado de Hezbollah Hussein Hajj Hassan calificó como un “grave error” la decisión del Gobierno libanés de avanzar hacia contactos directos con Israel. “Las negociaciones directas con el enemigo son un grave pecado y un grave error… y no sirven a ningún interés del país”, afirmó a la agencia AFP desde su oficina parlamentaria. Además, instó a Beirut a detener lo que describió como “una serie de concesiones inútiles” ante Israel y Estados Unidos.

Las declaraciones reflejan la fuerte resistencia interna en el Líbano a cualquier diálogo con Israel, en un contexto de divisiones políticas y militares agravadas por el conflicto en curso.

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