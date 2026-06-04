Estados Unidos

Comienzan los alegatos en el juicio contra Karmelo Anthony, acusado de asesinar a puñaladas a un estudiante durante una competición escolar

Un jurado seleccionado en Collin County escuchará hoy las versiones opuestas sobre la responsabilidad penal del adolescente

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Joven afroamericano con traje gris y cabello rizado oscuro es escoltado por hombres con traje oscuro en un exterior iluminado por el sol
La apertura del juicio marca un momento decisivo en el proceso penal más seguido del año en la región norte de Texas (KCEN-TV)

El proceso judicial contra Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf entra este jueves en su etapa clave, con la presentación de los primeros alegatos ante un jurado ya conformado en el tribunal de Collin County, Texas.

El caso, que involucra a dos jóvenes de 17 años al momento de los hechos, captó la atención pública y marca el inicio de una fase decisiva en la que la fiscalía y la defensa expondrán sus versiones sobre lo ocurrido.

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Imagen dividida de dos hombres jóvenes: un hombre negro con cabello rizado a la izquierda y un hombre blanco con cabello castaño a la derecha, ambos mirando al frente
Karmelo Anthony y Austin Metcalf, ambos estudiantes de secundaria, estuvieron involucrados en un altercado fatal durante una competencia atlética escolar (Frisco Police Department/Meghan Prall Metcalf/Facebook)

Alegatos iniciales y organización del tribunal

Según información de KRLD, este jueves se desarrollan los alegatos iniciales en el juicio que enfrenta a Karmelo Anthony, acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Austin Metcalf durante una competencia escolar de atletismo en Frisco, Texas.

El tribunal ha dispuesto un jurado de 12 titulares y seis suplentes, seleccionados entre casi 600 candidatos, luego de un exhaustivo proceso de depuración en el que tanto la fiscalía como la defensa ejercieron su derecho a excluir hasta 10 personas cada uno, según reportó CBS News.

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La audiencia, presidida por el juez John Roach Jr., se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, con reglas claras para la conducta dentro de la sala y sin presencia de cámaras.

Las autoridades estiman que el juicio podría extenderse alrededor de dos semanas y contemplan la participación de hasta 36 testigos, de acuerdo con KRLD.

Juez sonriente con barba, vistiendo una toga de camuflaje desierto y corbata roja. Tiene los brazos cruzados y un sello es visible en el fondo
El magistrado John Roach Jr. impuso estrictas normas de seguridad y conducta para preservar el orden durante todo el proceso (Judge John Roach Jr.)

Los hechos bajo investigación

El caso gira en torno a lo sucedido el 2 de abril de 2025 durante un evento de la University Interscholastic League (UIL) en la Memorial High School de Frisco. Según AP News, la confrontación comenzó cuando Anthony se sentó bajo una carpa perteneciente al equipo de Metcalf.

Testigos declararon a la policía que, tras una discusión por un asiento, Anthony habría advertido: “Tócame y verás lo que pasa”. Minutos después, Metcalf lo sujetó y Anthony extrajo un cuchillo de su bolso, con el que apuñaló a Metcalf en el pecho, causándole la muerte.

Karmelo Anthony, actualmente de 19 años, fue arrestado poco después y permaneció bajo cargos de asesinato en primer grado. Si resulta condenado, podría enfrentar una pena de entre cinco y 99 años de prisión o cadena perpetua.

Vista aérea de un estadio deportivo con pista de atletismo. Una carpa amarilla y negra con "Warriors" y "POLICE" visible. Dos figuras y una lona azul en el suelo junto a gradas
El incidente que investiga la justicia tuvo lugar bajo una carpa del equipo escolar, donde una disputa terminó en una muerte violenta (KCEN-TV)

El proceso de selección del jurado

La selección del jurado, que se completó el miércoles por la tarde, se realizó bajo un clima de amplia cobertura mediática y estrictos controles de seguridad en el tribunal de Collin County.

De acuerdo con CBS News, el proceso incluyó preguntas sobre la influencia de la prensa, posibles prejuicios y la capacidad de los candidatos para mantener la imparcialidad.

Una de las aspirantes, identificada como educadora del distrito escolar de Frisco, expresó dudas sobre su propia objetividad debido a la cercanía del caso. Otro potencial jurado admitió que las noticias sobre el proceso ya habían generado impresiones difíciles de ignorar.

Durante las entrevistas, los abogados abordaron temas como la edad de Anthony, la naturaleza del enfrentamiento y el derecho a no declarar. La defensa preguntó a los candidatos si considerarían negativamente que el acusado optara por guardar silencio, ante lo cual un jurado respondió: “El silencio es ensordecedor; importa. Es difícil ignorarlo”, según recogió CBS News.

Edificio del Tribunal del Condado de Collin, con cúpula, fachada beige y ventanas grandes. Árboles verdes y un estacionamiento con coches son visibles
El tribunal del condado de Collin fue escenario de una rigurosa selección de jurado y de medidas excepcionales para un juicio de alto perfil (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

Claves del debate judicial y contexto social

La cuestión central que deberá resolver el jurado es si Anthony actuó en defensa propia o si, como sostiene la fiscalía, provocó la disputa e introdujo el arma de manera deliberada.

El abogado defensor, Mike Howard, declaró a AP News que espera que los fiscales no logren descartar la posibilidad de una legítima defensa, aludiendo a que todos los detalles del enfrentamiento se conocerán durante el juicio.

El caso generó fuerte impacto en la comunidad de Frisco y fue amplificado en redes sociales, lo que llevó al jefe de policía local, David Shilson, a advertir sobre los riesgos de la desinformación, el miedo y la polarización en línea, según reportó AP News.

Tanto la familia de la víctima como la del acusado pidieron respeto por la privacidad y expresaron su pesar por la tragedia.

Imagen dividida. A la izquierda, un hombre caucásico de cabello gris hablando. A la derecha, una mujer afroamericana de cabello oscuro hablando
Las familias del acusado y la víctima han solicitado respeto y privacidad ante el impacto emocional del caso (WFAA/KCEN-TV)

El padre de Metcalf subrayó en una entrevista con Fox News, que “esto es una cuestión humana” y pidió evitar interpretaciones políticas o raciales del hecho.

El fiscal de Collin County, Greg Willis, anunció la imputación formal en junio de 2025 y remarcó la sensibilidad social del caso, de acuerdo con KRLD.

El proceso judicial continuará durante los próximos días, con la expectativa de que el jurado escuche el testimonio de hasta 36 testigos antes de deliberar sobre la responsabilidad penal de Anthony.

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