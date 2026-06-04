Estados Unidos evalúa recortar USD 3.000 millones en internet escolar tras caídas en el aprendizaje

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos revisa el programa E-Rate, un subsidio anual de USD 3.000 millones para internet en escuelas y bibliotecas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos puso en revisión el programa E-Rate, un subsidio anual de USD 3.000 millones que financia el acceso a internet en escuelas y bibliotecas de todo el país. La agencia advirtió que el exceso de tiempo frente a pantallas en las aulas puede estar detrás del deterioro en el rendimiento académico de los estudiantes.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, anunció el miércoles 3 de junio que la comisión lanzó una revisión del plan. La agencia publicará una propuesta formal esta semana y el 25 de junio realizará una votación inicial para decidir si abre oficialmente el proceso y convoca a comentarios públicos.

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Qué es el programa E-Rate

El programa E-Rate existe desde hace casi 30 años. Otorga descuentos en servicios de conectividad a escuelas y bibliotecas elegibles, y se financia con los cargos que las empresas de telecomunicaciones trasladan a los consumidores en sus facturas mensuales de teléfono bajo el concepto de “Tarifa de Servicio Universal”.

El programa E-Rate financia descuentos en conectividad para escuelas y bibliotecas con cargos que las empresas de telecomunicaciones trasladan a las facturas telefónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario de la FCC señaló a periodistas que la revisión plantea una pregunta concreta: si el plan ya cumplió su misión original y si mantener el financiamiento sigue siendo coherente con los objetivos del Congreso.

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Pantallas y caída en el aprendizaje

“Empezamos a ver investigaciones que asocian el tiempo excesivo frente a pantallas en las escuelas con resultados académicos muy pobres”, dijo Carr al portal de noticias Fox News Digital. Y agregó: “Vemos un desempeño muy malo en todo el país en lectura, matemáticas y desarrollo cognitivo”.

La FCC no actúa de forma aislada. En mayo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió la primera advertencia oficial del Cirujano General sobre los daños del uso excesivo de pantallas, y llamó a los padres a reducir ese tiempo en niños.

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La revisión de la FCC vincula el tiempo excesivo frente a pantallas en las aulas con bajos resultados en lectura, matemáticas y desarrollo cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la evaluación más reciente del Progreso Educativo Nacional —conocida como La Libreta de Calificaciones de la Nación— los puntajes de los estudiantes de 12.º grado en matemáticas y lectura registran mínimos históricos, en una tendencia a la baja que lleva varios años.

Qué podría cambiar en el programa

Carr describió la revisión como un análisis “de arriba a abajo” del programa. Según informó Fox News Digital, las reformas posibles buscan que el internet subsidiado por el gobierno federal se ajuste a lo que llamó “la mejor ciencia” sobre resultados educativos.

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Las opciones sobre la mesa son:

Nuevas restricciones de uso de de uso de internet en las aulas

Requisitos de transparencia sobre cómo se utilizan los servicios financiados.

Cambios en el financiamiento del programa o su eventual cierre.

La agencia también abrirá comentarios públicos sobre tres ejes: cómo evaluar el tiempo de pantalla de los niños, cómo protegerlos, y qué herramientas dar a padres, tutores y docentes para controlar el acceso a los servicios subsidiados.

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El rol de los padres, en el centro del debate

“Los padres ejercen mucho control cuando los chicos usan tecnología en casa, pero ese control desaparece cuando el chico está en la escuela”, afirmó Carr. “Hay muchos padres que no saben qué hacen sus hijos cuando pasan horas frente a pantallas en las escuelas”.

El proceso de la FCC pone el foco en el control parental y se suma a antecedentes como el recorte del Wi-Fi subsidiado en autobuses escolares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, dijo, parte del objetivo del proceso de la FCC es “empoderar a los padres y asegurarse de que sepan qué ocurre con esas conexiones financiadas por el programa federal”.

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Antecedentes: ya recortaron el Wi-Fi en los autobuses escolares

Esta no es la primera vez que la FCC toma medidas en esta dirección. En septiembre pasado, la agencia votó para eliminar los subsidios gubernamentales para el uso de internet inalámbrico en los autobuses escolares.

En 2024 había destinado USD 48 millones para instalar Wi-Fi en esos vehículos, con el argumento de que los estudiantes pudieran hacer tareas durante los traslados.

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La revisión del programa E-Rate también se enmarca en un proceso más amplio. Varios distritos escolares del país ya retiraron dispositivos del aula y redujeron el tiempo de pantalla, especialmente para los niños más pequeños, en línea con lo que Carr llamó un retorno a “enfoques más clásicos” de la educación, según informó la agencia de noticias Reuters.