Estados Unidos

Una universidad con sede en el sur de Florida amplía el acceso de hispanos a títulos en español

Un total de 27 profesionales recibió diplomas de posgrado en una ceremonia en Coral Springs, tras completar planes de estudio acreditados en Estados Unidos con una modalidad íntegramente virtual dirigida a la comunidad latina

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Florida International University - Universidad Internacional de Florida
La International Lauderdale University celebró en el sur de Florida su primera graduación de maestrías en español para ampliar el acceso de hispanos a títulos acreditados en Estados Unidos

La International Lauderdale University (ILUNI) celebró recientemente su primera graduación de maestrías, marcando un hito para la educación superior en español en el sur de Florida. En un acto realizado en el Fort Lauderdale Marriott Coral Springs Hotel & Convention Center, 27 profesionales recibieron sus títulos de posgrado en un modelo totalmente en línea y en español, diseñado especialmente para facilitar el acceso de la comunidad hispana a títulos acreditados en Estados Unidos. Este evento no solo representa el comienzo de una nueva etapa para los egresados, sino también la consolidación de una propuesta académica orientada a romper las barreras tradicionales que enfrentan muchos latinos al buscar formación universitaria.

El modelo académico de ILUNI se distingue por su flexibilidad, permitiendo que los estudiantes puedan cursar sus programas sin interrumpir sus responsabilidades laborales o familiares. Esta modalidad responde a una necesidad concreta: muchos miembros de la comunidad hispana requieren opciones educativas que se adapten a su ritmo de vida y que, además, les permitan estudiar en su lengua materna. La oferta de ILUNI abarca desde licenciaturas hasta maestrías, certificaciones y microcertificaciones, todas impartidas en español y con contenidos orientados a la realidad profesional actual.

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La elección de Broward como sede para la primera promoción de maestrías no fue casualidad. ILUNI mantiene su sede administrativa en el área de Fort Lauderdale, en el condado de Broward, una región donde la presencia latina es determinante tanto en la economía como en la cultura local. En el vecino condado de Miami-Dade, el 69,1 % de los 2,8 millones de residentes se identifica como hispano, y más de la mitad de la población nació fuera de Estados Unidos, según la Oficina del Censo. Tanto Miami-Dade como Broward concentran buena parte de los flujos migratorios latinoamericanos que llegan al estado cada año, lo que convierte a la región en un epicentro para iniciativas académicas orientadas a la comunidad latina.

Florida International University - Universidad Internacional de Florida
ILUNI ofrece un modelo totalmente en línea y en español que permite a la comunidad hispana cursar estudios universitarios sin dejar el trabajo ni las responsabilidades familiares

El impacto de la universidad se refleja en la diversidad geográfica de sus graduados. Esta primera cohorte estuvo compuesta por profesionales repartidos principalmente entre Guatemala y Estados Unidos, lo que evidencia el alcance transnacional del modelo. Los programas completados incluyeron el Master in Business Administration (MBA), la Maestría en Liderazgo y Gestión del Talento Humano y la Maestría en Educación para Entornos Virtuales. La posibilidad de culminar estudios avanzados sin dejar de lado el trabajo o la familia fue uno de los factores más valorados por los egresados, quienes reconocen en ILUNI una alternativa adaptada a sus necesidades particulares.

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El auge de este tipo de propuestas educativas no es aislado, sino que se enmarca en una tendencia de crecimiento sostenido de la matrícula hispana en la educación superior estadounidense. Según el Pew Research Center, en 2024, el 46 % de los hispanos mayores de 25 años había cursado estudios universitarios, frente al 36 % registrado en 2010. Además, el porcentaje de hispanos con un bachelor’s degree o un nivel superior aumentó del 13 % al 21 % en ese periodo. Este avance se asocia a la búsqueda de mayor movilidad profesional y estabilidad económica entre la población latina, que ha encontrado en la educación un camino efectivo para mejorar su situación y la de sus familias.

La International Lauderdale University forma parte de la expansión internacional de la Universidad Panamericana de Guatemala, una red educativa con más de 23,000 estudiantes activos y que ha alcanzado a más de 300,000 alumnos en su trayectoria. Esta experiencia regional le permite a ILUNI respaldar una oferta flexible y variada, que incluye áreas como administración de negocios, psicología organizacional, ingeniería industrial, comercio digital y gestión del talento humano. Desde su apertura en 2024, la universidad ha registrado el ingreso de cerca de 100 estudiantes en sus distintos programas, consolidando su crecimiento y proyección internacional.

Florida international university
La sede de ILUNI en Fort Lauderdale, en el condado de Broward, refuerza una propuesta académica dirigida a una región con fuerte presencia latina en Florida

Al frente del proyecto se encuentra Mynor Herrera, presidente de ILUNI, abogado y notario guatemalteco formado en la University of Melbourne, la The Hague Academy of International Law y la Wharton School de la University of Pennsylvania. Herrera considera que “la educación superior tiene que evolucionar hacia modelos más humanos, flexibles y culturalmente relevantes”. En su visión, el estudiante hispano no necesita menos exigencia, sino una estructura universitaria que comprenda su realidad, su ritmo de vida y sus metas. El directivo sostiene que muchos latinos cuentan con experiencia y capacidad profesional, pero enfrentan barreras de idioma, tiempo y acceso a los modelos tradicionales. “El talento hispano existe. Lo que muchas veces ha faltado son oportunidades académicas que entiendan la realidad del estudiante actual”, afirmó.

Detrás de esta primera promoción se esconden historias de superación y esfuerzo cotidiano. Madres que retomaron sus estudios, trabajadores que buscan validar su experiencia y jóvenes decididos a abrirse nuevas oportunidades, todos ellos integran la cohorte inaugural de ILUNI. Para muchos, asistir a la ceremonia de graduación —incluso viajando desde Guatemala— fue una ocasión de celebración familiar y generacional, donde la obtención del diploma simboliza algo más que un logro académico: representa acceso, validación profesional y una herramienta de movilidad económica en una de las regiones del país con mayor concentración latina. El modelo de ILUNI ofrece, así, una respuesta concreta a las aspiraciones de una comunidad que busca avanzar sin renunciar a su identidad ni a sus responsabilidades.

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