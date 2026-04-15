Una pareja de Illinois que se conoció en la iglesia y tuvo seis hijos vivió una pesadilla: ella descubrió que él escondía a una pareja de ancianos en su sótano

Donielle Showvay conoció a Chad Schipper en un grupo bíblico universitario, iniciando una relación que parecía estable antes del escándalo

La aparente tranquilidad de una familia numerosa en Erie, Illinois quedó hecha añicos tras la detención de Chad Schipper, un hombre que fue arrestado por mantener cautiva a una pareja de ancianos en un sótano. La vida de Donielle Showvay y sus seis hijos cambió para siempre, al descubrirse la doble vida de quien fuera su esposo y padre de familia. El caso, que conmocionó a la comunidad local, es retratado en la docuserie “Betrayal: Secrets & Lies”, donde se expone cómo una historia de amor surgida en un grupo bíblico terminó en uno de los crímenes más inquietantes de los últimos años.

Donielle Showvay conoció a Chad Schipper en una reunión de estudio bíblico en la universidad de su hermana Randin. El primer encuentro fue distendido y familiar: compartieron una noche de películas junto a Randin y su acompañante, entre ellas la comedia “So I Married An Axe Murderer”. En aquellos días, Schipper gozaba de buena reputación en el entorno universitario, descrito como un joven “muy inteligente y muy amable”, según recuerda Barbie Dangond, amiga de ambos. La relación avanzó rápidamente y, tras un corto noviazgo, Showvay y Schipper se casaron, convencidos de haber encontrado la estabilidad y la felicidad.

Donielle Showvay y Chad Schipper el día de su boda

El matrimonio se consolidó junto con el crecimiento de la familia. A poco de casarse, Schipper confesó a su esposa haber tenido un encuentro sexual con un hombre en un baño público, una revelación que puso a prueba la fortaleza de la pareja. Aunque un consejero matrimonial sugirió a Showvay que pusiera fin a la relación, ella apostó por la reconciliación y, poco después, recibieron la noticia del primer embarazo. La llegada de Grace, la primera de seis hijos, marcó el inicio de una etapa de prosperidad. La familia se mudó a una casa más grande, impulsada por el éxito del negocio de asesoría financiera de Schipper, quien pasaba largas horas en su oficina de la planta baja, trabajando hasta altas horas de la noche. Este ritmo de vida, sin embargo, comenzó a generar inquietud en Showvay, quien observaba cómo su marido dormía cada vez más fuera del dormitorio matrimonial y acumulaba ausencias justificadas por supuestas obligaciones laborales.

A medida que el negocio crecía, Schipper buscó nuevas oportunidades económicas. Intentó asociarse con Larry y Connie Van Oosten, una pareja de su iglesia que había recibido una herencia, pero fue rechazado por considerarse demasiado inexperto. Ante la negativa, Schipper se volcó en la compra y renovación de propiedades, lo que intensificó sus ausencias familiares. Showvay comenzó a notar señales de distancia: Schipper pasaba menos tiempo en casa y delegaba tareas inusuales a sus hijos. Un episodio especialmente desconcertante ocurrió cuando pidió a su hija Grace que envolviera el mango de un mazo con cinta aislante negra, prometiéndole una recompensa especial por su ayuda.

La mujer, quien conoció a su marido en un grupo bíblico, reveló que después de tener seis hijos juntos, descubrió que él mantenía a una pareja cautiva en un sótano

El punto de quiebre llegó en 2017. Una noche, uno de los hijos advirtió la presencia de un automóvil desconocido cerca de la vivienda, mientras Schipper enviaba instrucciones extrañas a Grace. Poco después, la casa fue allanada por la policía, que buscaba a Schipper y hacía preguntas sobre los Van Oosten. La verdad salió a la luz: Schipper había irrumpido en la casa de la pareja de ancianos, los había sometido con una pistola Taser, esposado y vendado, y los había secuestrado usando un distorsionador de voz. Durante el cautiverio, exigió a Connie Van Oosten que retirara un cheque por 350.000 dólares de su cuenta bancaria, bajo amenaza de matar a su esposo si no cumplía.

El caso dio un giro crucial cuando Connie, dentro del banco, logró pasar una nota en un folleto de la iglesia al cajero, alertando sobre su situación. La rápida reacción de la policía permitió ubicar el paradero de la pareja y focalizar la investigación en Schipper, ya que el cheque estaba a nombre de una empresa vinculada a él. Tras un accidente automovilístico, Schipper fue detenido y confesó el secuestro durante el interrogatorio en el hospital.

La investigación policial permitió descubrir una de las caras más inquietantes del caso. En una de las propiedades de Schipper, los agentes hallaron una habitación equipada con un sistema de videovigilancia donde la pareja de ancianos aparecía encadenada y con los ojos vendados. Una puerta de acero oculta en un armario conducía a un sótano subterráneo insonorizado, donde estaban retenidos.

La justicia condenó a Schipper a 60 años de prisión por secuestro y delitos financieros vinculados al caso

Durante su declaración, Schipper admitió que actuó por desesperación financiera, tras la quiebra de su negocio. Además, surgieron pruebas de que había malversado fondos de clientes, robado dinero a familiares y falsificado documentos para obtener préstamos hipotecarios sobre la vivienda de sus padres. El secuestro, según la policía, fue un intento por saldar sus deudas con el dinero de los Van Oosten.

El desenlace judicial fue contundente: Schipper recibió una condena de 60 años de prisión, un fallo que el padre de Showvay describió como “glorioso”. El proceso de reconstrucción para Donielle Showvay no fue sencillo. Aunque el divorcio contradecía sus convicciones religiosas, lo consideró “la única opción segura” para ella y sus hijos. Schipper intentó comunicarse con ella desde la cárcel, incluso haciéndose pasar por otra persona, sin éxito. Showvay no volvió a tener contacto con él.

La experiencia dejó huellas profundas en la familia. Showvay, tras una etapa de confusión sobre su propia realidad, encontró apoyo en su entorno y reconstruyó su vida al reencontrarse con Billy, su primer amor de la adolescencia, con quien se casó. Según Grace, la hija mayor, su madre “se ríe más ahora” y ha recuperado una felicidad que nunca antes había visto en ella.