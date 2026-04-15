Estados Unidos

Un choque de alto impacto involucra a un Corvette y una concesionaria Maserati en Los Ángeles

El incidente dejó considerables daños materiales y movilizó a los equipos de emergencia de la zona, mientras las autoridades locales investigan el origen del siniestro ocurrido en una transitada avenida del condado

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El accidente de un Corvette en la autopista 60 de Los Ángeles viraliza el debate sobre seguridad vial tras impactar contra una concesionaria Maserati (RMG News)
El accidente de un Corvette en la autopista 60 de Los Ángeles viraliza el debate sobre seguridad vial tras impactar contra una concesionaria Maserati (RMG News)

El accidente de un Corvette que salió volando desde la autopista 60 y se estrelló contra una concesionaria de autos en City of Industry se viralizó rápidamente tras ser captado en video.

El incidente ocurrió durante la madrugada del miércoles, cerca del cruce con Gage Avenue, de acuerdo con lo informado por la estación de televisión KTLA.

Las imágenes, tomadas desde la cámara trasera de otro vehículo, muestran cómo el Corvette circulaba a gran velocidad, zigzagueando entre los autos hacia los carriles centrales, antes de girar bruscamente hacia la derecha y abandonar la autopista.

En la secuencia se observa el instante en que el automóvil golpea una barrera de protección y sale despedido por el aire, dando varias vueltas antes de impactar contra un costado de la concesionaria Maserati.

La espectacularidad del siniestro quedó registrada en cada giro y salto del vehículo, capturando la atención de miles de usuarios en redes sociales.

El video del Corvette que salió volando y chocó contra la fachada de Maserati City of Industry generó miles de reacciones en redes sociales (RMG News)
El video del Corvette que salió volando y chocó contra la fachada de Maserati City of Industry generó miles de reacciones en redes sociales (RMG News)

De acuerdo con KTLA, el accidente se produjo alrededor de la 1:45 de la madrugada. Pese a la violencia del impacto, tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos y no sufrieron lesiones graves.

La escena, que podría haber tenido consecuencias fatales, terminó sin víctimas, lo que generó sorpresa entre los testigos y los equipos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar.

Detalles del siniestro y reacción de los servicios de emergencia

El incidente involucró únicamente al Corvette, sin que se reportaran daños personales a terceros ni a otros vehículos dentro del concesionario afectado.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió descartar consecuencias más severas para los ocupantes del automóvil.

Según los informes preliminares, los servicios médicos evaluaron a ambos tripulantes en el sitio y no fue necesario su traslado a un hospital.

La concesionaria Maserati sufrió daños materiales en una de sus fachadas laterales, aunque los vehículos en exhibición y el personal del establecimiento no se vieron afectados, ya que el accidente ocurrió fuera del horario habitual de atención.

El incidente ocurrió a la 1:45 de la madrugada cerca de Gage Avenue, sin dejar víctimas ni daños personales en el establecimiento afectado (RMG News)
El incidente ocurrió a la 1:45 de la madrugada cerca de Gage Avenue, sin dejar víctimas ni daños personales en el establecimiento afectado (RMG News)

Las autoridades locales realizaron una inspección en la estructura para descartar riesgos adicionales y coordinar la limpieza de los restos del vehículo accidentado.

Hasta el momento, la California Highway Patrol no ha emitido declaraciones oficiales sobre las posibles causas del accidente ni sobre el estado legal del conductor.

La estación KTLA informó que el portavoz de la corporación no pudo ser contactado tras el siniestro, por lo que persisten dudas respecto a si el exceso de velocidad, la fatiga o una distracción pudieron haber influido en la maniobra que terminó con el Corvette fuera de la autopista.

Impacto viral y debate sobre la seguridad en autopistas

El video del accidente, difundido por la cadena local, generó un fuerte debate en la comunidad, especialmente en torno a la conducción a alta velocidad y los riesgos crecientes en las autopistas de Los Ángeles.

Usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por la frecuencia de incidentes similares, subrayando la necesidad de reforzar los controles y la educación vial para prevenir tragedias.

La viralización de las imágenes puso en primer plano el peligro asociado a las conductas imprudentes al volante, así como la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la atención en todo momento.

Diversos comentarios resaltaron que, aunque en esta ocasión no hubo víctimas ni daños personales a terceros, el desenlace pudo haber sido mucho más grave de haberse producido en un horario de mayor afluencia o en presencia de peatones y empleados en la concesionaria.

El video viral del accidente reavivó la preocupación por la conducción imprudente y el exceso de velocidad en autopistas de Los Ángeles (Captura de video)
El video viral del accidente reavivó la preocupación por la conducción imprudente y el exceso de velocidad en autopistas de Los Ángeles (Captura de video)

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar la precaución, especialmente en trayectos nocturnos o en zonas de acceso a vías rápidas, para evitar situaciones de riesgo semejantes.

El accidente del Corvette en City of Industry se suma a la lista de incidentes que reavivan el debate sobre la seguridad vial en el área metropolitana de Los Ángeles, subrayando la necesidad de una mayor concienciación y responsabilidad en el manejo.

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