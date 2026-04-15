Zohran Mamdani justifica inversión de USD 70 millones en supermercados municipales para enfrentar la crisis alimentaria en Nueva York

La Ciudad de Nueva York invertirá $70 millones en la apertura de cinco supermercados municipales para combatir la crisis alimentaria (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El anuncio de una inversión de USD 70 millones orientada a la apertura de cinco supermercados municipales en Nueva York marca un retorno a la intervención pública en el acceso a alimentos.

En palabras del alcalde Zohran Mamdani, el objetivo es “intervenir allí donde el mercado ha fallado”, replicando el modelo que impulsó Fiorello La Guardia durante la Gran Depresión y priorizando la cobertura alimentaria de familias de bajos y medianos ingresos. La primera tienda, ubicada en el sector de East Harlem, abrirá en 2029, mientras que el resto de los establecimientos iniciarán operaciones en 2027, según difundió El Diario NY, el periódico de referencia en la comunidad hispana.

La decisión municipal surge como respuesta directa a la escalada del precio de los víveres en la ciudad. Entre 2013 y 2023, el costo de los alimentos aumentó 66% en Nueva York, superando ampliamente el promedio nacional, según datos oficiales recogidos por el medio local.

En este contexto, la concejala Elsie Encarnación señaló que en East Harlem cerca del 40% de los habitantes depende de programas de asistencia pública o del SNAP, lo que evidencia una presión social persistente y la necesidad de políticas activas en materia de seguridad alimentaria.

Nueva York enfrenta una crisis sostenida de asequibilidad alimentaria, que afecta de manera transversal a su población. El 62% de los residentes no logra cubrir el costo real de vida, una cifra que incluye a adultos mayores, migrantes y trabajadores cuyos sueldos resultan insuficientes para satisfacer la canasta básica, según la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su.

El nuevo programa municipal contempla la creación de una canasta básica subvencionada, cuyo contenido será definido en consulta directa con la comunidad de cada barrio, buscando adaptar la oferta a las necesidades y costumbres alimentarias de cada zona.

La iniciativa establece que la Ciudad de Nueva York subvencionará una selección de productos esenciales, delegando la gestión operativa a empresas privadas bajo estrictos estándares municipales.

Estos criterios incluyen la obligatoriedad de ofrecer productos como pan y huevos a precios inferiores a los del mercado privado. “Hacer la compra dejará de ser una ecuación irresoluble”, afirmó Mamdani al explicar el esquema de control público que regirá a los nuevos supermercados.

Características principales del modelo de supermercados municipales

Los nuevos supermercados municipales priorizarán la cobertura alimentaria de familias de bajos y medianos ingresos en barrios vulnerables (Telemundo 47)

El proyecto municipal prevé la construcción de la tienda de East Harlem en un terreno de propiedad de la ciudad, con una inversión específica de USD 30 millones destinada a la adecuación de infraestructura y equipamiento.

Según detalló Mamdani, el objetivo es recuperar la escala y el alcance social que tuvo en su momento la histórica La Marqueta bajo la gestión de La Guardia, cuando llegó a atender hasta 25.000 clientes diarios en su época de mayor auge.

Este modelo introduce una diferencia clave respecto al comercio privado: los supermercados municipales no comercializarán productos como tabaco ni lotería, que representan fuentes de ingresos recurrentes para las bodegas tradicionales. De este modo, se busca limitar el impacto sobre los pequeños comerciantes y evitar una competencia directa en segmentos sensibles del mercado.

Además, la administración local garantiza que los trabajadores de estas nuevas tiendas estarán sindicalizados y gozarán de condiciones laborales reguladas, con participación de un Grupo de Trabajo liderado por Julie Su y el vicealcalde Arteaga, junto con agencias municipales y representantes de pequeños comercios.

El programa incorpora un mecanismo de participación directa de la comunidad: la definición de la canasta básica que será subsidiada se realizará en consulta con los vecinos de cada barrio, buscando adaptar esta oferta a las necesidades y costumbres alimentarias de cada zona.

Impacto social y sanitario en los barrios de Nueva York

Las tiendas municipales venderán productos esenciales como pan y huevos por debajo del precio del mercado privado, según las nuevas políticas públicas (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La propuesta de supermercados municipales tiene un alcance que trasciende la dimensión económica y apunta a resolver problemas de salud pública. Según la concejala Encarnación, los elevados precios de los alimentos frescos y saludables han forzado a gran parte de los neoyorquinos a optar por comida ultraprocesada, lo que ha contribuido a un aumento en enfermedades crónicas como la diabetes y los trastornos cardiovasculares.

En East Harlem, aproximadamente 5.000 personas viven a menos de diez minutos a pie de la futura tienda, lo que permitirá un acceso directo y regular a productos esenciales.

Desde las organizaciones comunitarias, la medida ha sido recibida con expectativa. Carey King, directora de la organización comunitaria Uptown Grand Central, destacó que “un tercio de los residentes del barrio depende del programa federal de asistencia alimentaria SNAP EBT y más de un tercio tiene ingresos por debajo de los USD 20.000 anuales”.

King subrayó que la llegada de un supermercado gestionado por la ciudad a La Marqueta representa un alivio, sobre todo en un contexto donde muchos mercados agrícolas han tenido que cerrar debido a recortes en los fondos federales.

La vicealcaldesa Su afirmó: “Los alimentos en los estantes reflejarán las costumbres y necesidades reales de quienes viven en cada zona”, reforzando así la pertinencia local de la oferta pública.

Antecedentes históricos y proyección del modelo municipal

La histórica La Marqueta en East Harlem inspira el nuevo programa, cuyo objetivo es atender hasta 25.000 clientes diarios y ofrecer empleos sindicalizados (Alcaldía de NYC)

La intervención pública en el mercado alimentario no es inédita en Nueva York. El antecedente más relevante corresponde a la administración de Fiorello La Guardia, quien, en medio de la Gran Depresión, impulsó la creación de mercados municipales para garantizar el acceso a víveres de calidad en los barrios más vulnerables.

Actualmente, La Marqueta de East Harlem sigue en funcionamiento como uno de los seis mercados públicos de la ciudad, administrado por la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York (NYCEDC), la agencia municipal de desarrollo económico. En sus instalaciones operan más de 20 pequeñas empresas y se emplea a unas 120 personas, entre comerciantes, restauradores y organizaciones sociales.