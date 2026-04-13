Mercado inmobiliario en Estados Unidos: las ventas de viviendas usadas tocan mínimo de nueve meses

FILE PHOTO: A for sale sign is shown for a residential home in Encinitas, California, U.S. July 25, 2025. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos descendieron en marzo a su punto más bajo en nueve meses, lo que intensifica la incertidumbre de cara a la temporada de mayor actividad comercial en primavera.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) —principal cámara empresarial del sector en Estados Unidos— y citada por la plataforma financiera especializada Bloomberg Línea, la presión de las tasas hipotecarias y el deterioro de las condiciones de compra han complicado las perspectivas del mercado inmobiliario estadounidense durante 2024.

El ritmo de transacciones de viviendas de segunda mano cayó un 3,6 % respecto al mes anterior, hasta ubicarse en 3.980.000 unidades anualizadas, cifra que se sitúa por debajo de la proyección promedio.

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos descendieron en marzo a su punto más bajo en nueve meses, lo que intensifica la incertidumbre de cara a la temporada de mayor actividad comercial en primavera. , August 12, 2025. REUTERS/Shannon Stapleton

Este retroceso corresponde al nivel de ventas más bajo desde junio del año pasado, según informó la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios y difundió Bloomberg Línea.

La NAR informó que ajustó de forma significativa su pronóstico para el mercado a mediano plazo: la asociación recortó su estimación de crecimiento para las ventas de viviendas existentes en 2026 al 4%, una disminución respecto al 14 % que había presentado previamente como expectativa para ese año.

Su principal economista, Lawrence Yun, explicó: “Las tasas hipotecarias han estado subiendo, y eso nos ha llevado a recortar nuestras perspectivas de ventas de viviendas para el año”.

Las tendencias reflejan que el encarecimiento de los créditos y la persistente presión sobre los precios restringen el acceso a la vivienda. El precio medio de venta alcanzó en marzo los $408.800, lo que representa un aumento interanual del 1,4 %, según lo consignado en el análisis de la NAR.

Las tendencias reflejan que el encarecimiento de los créditos y la persistente presión sobre los precios restringen el acceso a la vivienda.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el inventario de viviendas usadas subió levemente al punto más alto de los últimos cuatro meses, se mantiene en niveles históricamente bajos.

El impacto de la oferta y la demanda en el mercado

Stuart Paul expuso ante Bloomberg Línea: “El inventario de viviendas usadas en venta aumentó, los consumidores reportaron un deterioro en las condiciones de compra y las tasas hipotecarias subieron desde principios de marzo hasta principios de abril.

Si a esto le sumamos un exceso de viviendas nuevas en venta, creemos que la escasa demanda en relación con la oferta de viviendas disponibles mantendrá los precios bajo presión durante el próximo año”.

El ritmo de transacciones de viviendas de segunda mano cayó un 3,6 % respecto al mes anterior, hasta ubicarse en 3.980.000 unidades anualizadas, cifra que se sitúa por debajo de la proyección promedio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras oficiales revelaron un descenso generalizado: la firma de nuevos contratos bajó en todas las regiones del país. El noreste alcanzó el volumen de ventas de viviendas usadas más bajo desde 1999, mientras que el medio oeste igualó el ritmo más débil registrado desde 2011, según los datos difundidos por la NAR.

Perfil de los compradores y panorama político

Los compradores primerizos representaron aproximadamente un tercio del total de adquisiciones registradas en el periodo, lo que mantiene el debate sobre la accesibilidad del mercado.

El acceso a la vivienda, señala Bloomberg Línea, se ha consolidado como uno de los temas centrales de la agenda pública ante las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El presidente Donald Trump promueve una iniciativa para impulsar el sector, proponiendo que se limite la participación de inversores institucionales en la compra de viviendas unifamiliares.