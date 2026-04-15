Estados Unidos

El 4/20 transforma Nueva York, organizadores lanzan nuevas experiencias, asistentes exploran la escena cannábica y el arte urbano

Durante la jornada, diversas propuestas culturales y recreativas se desplegaron en la ciudad, atrayendo a miles de personas interesadas en descubrir tendencias actuales y propuestas alternativas dentro de un ambiente festivo y creativo

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Housing Works Cannabis Co destina el 100 % de sus ingresos a iniciativas de vivienda y salud para residentes locales en el 4/20 (REUTERS/Adam Gray/File Photo)
Housing Works Cannabis Co destina el 100 % de sus ingresos a iniciativas de vivienda y salud para residentes locales en el 4/20 (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

Los festejos por el 4/20 en Nueva York han evolucionado en 2026 hacia una celebración que trasciende el tradicional “día del cannabis”, extendiéndose durante todo el mes de abril y articulando una agenda diversa, participativa y cultural.

Según el medio Secret NYC, el epicentro de esta transformación es la residencia itinerante impulsada por The Travel Agency, que actúa como anfitrión de una serie de experiencias inéditas en barrios emblemáticos de la ciudad, como Manhattan, Brooklyn, Queens y Harlem.

Este enfoque, que combina arte, música, gastronomía y actividades interactivas, consolida un nuevo perfil para la cultura cannábica local y la integra en el tejido social y creativo de Nueva York.

Propuestas solidarias y colaboraciones con impacto social

Uno de los referentes de la edición 2026 es Housing Works Cannabis Co, el primer dispensario regulado para uso adulto en el estado de Nueva York.

Este establecimiento, con sede en 750 Broadway, canaliza el 100 % de sus ingresos hacia servicios de vivienda y salud para residentes locales, diferenciándose del resto del sector por su enfoque social.

Las Olimpiadas de los fumetas en el Lower East Side, impulsadas por Pinky Swear, fusionan gastronomía, coctelería y cultura cannábica con entretenimiento lúdico (Mighty Lucky)
Las Olimpiadas de los fumetas en el Lower East Side, impulsadas por Pinky Swear, fusionan gastronomía, coctelería y cultura cannábica con entretenimiento lúdico (Mighty Lucky)

En el marco de las celebraciones, Housing Works Cannabis Co se alió con Magnolia Bakery para ofrecer productos comestibles especiales a sus clientes, además de organizar una clase de “High Yoga” el 19 de abril, sorteos de entradas de cine en AMC para quienes adquirieron palomitas Space Poppers y obsequios para los nuevos miembros de su programa de fidelidad, con beneficios vigentes del 12 al 20 de abril.

La vocación comunitaria también se refleja en la Great Ganja Hunt de TRENDS LIC, una yincana interactiva en Long Island City, que por segundo año consecutivo invita a los participantes a recorrer comercios locales en busca de premios y sorpresas.

La inscripción, de 4,20 dólares, da acceso a una competencia donde el ganador obtiene 1.000 dólares y los 10 primeros finalistas reciben lotes valorados en 420 dólares.

Según Secret NYC, todos los participantes reciben algún tipo de obsequio, lo cual promueve la participación y el sentido de pertenencia.

Experiencias lúdicas y cultura cannábica en expansión

Las actividades del 4/20 se expanden al Lower East Side con las Olimpiadas de los fumetas organizadas por Pinky Swear, un restaurante y coctelería de atmósfera psicodélica.

Bajo la conducción del chef Will Horowitz, equipos de participantes compiten en pruebas de velocidad y destreza para liar cigarrillos, mientras disfrutan de platos temáticos, cócteles servidos en pipas y entretenimiento con videojuegos clásicos como Mario Kart.

Estas propuestas refuerzan la dimensión lúdica de la cultura cannábica y abren espacio a nuevas formas de socialización.

En Harlem, la dispensaria Gotham Buds celebró una fiesta callejera frente al histórico Teatro Apollo el domingo 19 de abril, con graffitis en vivo, DJs, y lanzamientos exclusivos de marcas como TICAL, ROVE y Camino.

La celebración del 4/20 en Nueva York se extiende durante todo abril con una agenda multicultural y participativa sobre cannabis (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
La celebración del 4/20 en Nueva York se extiende durante todo abril con una agenda multicultural y participativa sobre cannabis (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Entre las promociones destacadas figuró la oferta “4 por 20”, que concede un 20 % de descuento a quienes adquieren cuatro productos o más.

El evento incorporó música en directo, estaciones de comida gratuita y actividades recreativas, convirtiéndose en un punto de encuentro intergeneracional.

Integración barrial y alianzas gastronómicas

El Upper West Side se sumó a la programación con la fiesta comunitaria de Superfly, dispensario ubicado en la calle 86 Oeste.

Durante cuatro días, la agenda incluyó grabados personalizados de vaporizadores, sesiones matutinas de yoga con desayuno, y una alianza con Uno Pizzeria, que ofreció pizzas de cortesía a quienes gastaron más de 70 dólares durante el fin de semana.

Además, se sirvieron tartas individuales a 4,20 dólares y postres secretos para los seguidores de ambas marcas en Instagram.

La colaboración entre Housing Works Cannabis Co y Magnolia Bakery introduce productos comestibles exclusivos y actividades como la clase 'High Yoga' (Housing Works Cannabis Co)
La colaboración entre Housing Works Cannabis Co y Magnolia Bakery introduce productos comestibles exclusivos y actividades como la clase 'High Yoga' (Housing Works Cannabis Co)

En los sorteos realizados durante el evento, los asistentes pudieron ganar entradas para los Yankees y vaporizadores de alta gama como el Puffco Peak.

En Brooklyn, el histórico Cobble Hill Cinemas fue el escenario elegido por Yerba Buena Cannabis Dispensary para una noche temática centrada en la película Half Baked.

Esta segunda entrega de su ciclo comunitario ofreció acceso por 15 dólares, palomitas sin costo, concursos y premios para los asistentes, ampliando la oferta cultural vinculada al 4/20.

Un abril de integración y normalización cannábica

Las iniciativas documentadas por Secret NYC confirman que la agenda del 4/20 en Nueva York ha evolucionado hacia una plataforma de colaboración empresarial, apoyo comunitario e integración cultural en torno al cannabis.

Más allá de la promoción del consumo, el mes de abril se ha posicionado como un espacio de visibilidad, inclusión y creatividad para la escena cannábica local, que suma propuestas para públicos diversos y refuerza su normalización social.

Con actividades que abarcan desde la gastronomía hasta el arte urbano y la solidaridad, la cultura del cannabis en Nueva York encuentra en el 4/20 un punto de encuentro e innovación que marca tendencia a nivel nacional.

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