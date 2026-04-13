El bloqueo ordenado por Trump al estrecho de Ormuz asfixiará la economía de Irán y complicará las importaciones petroleras de China

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) A partir de las 10 AM (hora del este), Donald Trump impulsará un bloqueo total a Irán en el estrecho de Ormuz para forzar la eliminación de su programa de armas nucleares.

Trump utiliza el bloqueo para asfixiar las finanzas iraníes, que necesitan de las importaciones petroleras para evitar su colapso definitivo.

El presidente de Estados Unidos evalúa que la asfixia financiera determinará la inmediata apertura de una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán para acordar un cese del fuego definitivo.

La pretensión de Trump durante la eventual negociación es que Irán desmantele su proyecto nuclear, y además termine con la fabricación de misiles balísticos, descarte un próxima ofensiva contra Israel y cancele su respaldo a Hezbollah y los Huties.

En la Casa Blanca calculan que Irán perderá entre 153 millones y 61 millones de dólares al día, con un barril de petroleo calculado en 105 dólares. Esa pérdida haría que Irán acepte una nueva negociación, tras el fracaso de la cita diplomática en Pakistán.

Con un barril de petróleo calculado en 105 dólares, Irán perdería en el bloqueo ordenado por Estados Unidos entre 153 y 61 millones de dólares por día

El bloqueo estará ejecutado por las Fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y se aplicará a todos los buques que intenten entrar o salir de los puertos iraníes situados en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Asimismo, Estados Unidos no interferirá en la navegación de los barcos que no tienen previsto atracar en puertos iraníes a la entrada o la salida del estrecho de Ormuz.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos implica que ningún barco podrá operar en los puertos de Irán, trabando así las importaciones de petróleo del régimen chiíta

La tregua entre Estados Unidos e Irán inició el 7 de abril y debería continuar hasta el 21 de abril. Eso significa que ambas partes se abstienen de atacarse mutuamente.

Sin embargo, la situación en Ormuz será complicada, al filo del enfrentamiento.

El estrecho tiene dos carriles de navegación, uno de entrada hacia el golfo Pérsico, y el otro de salida rumbo al golfo de Oman.

Estados Unidos sólo podría desplegar su armada en las aguas territoriales de Oman, en el lado sur del Golfo. Pero no puede entrar al estrecho de Ormuz, porque Irán controla sus aguas.

El Pentágono ya desplegó al USS Frank E. Peterson y al USS Michael Murphy, pero es probable que sumen otros navíos de la Armada de los Estados Unidos.

Y a pocos kilómetros del golfo de Oman -adonde operaría las naves estadounidenses-, se encuentra el mecanismo de defensa de Irán que conjuga la seguridad montada en cinco islas propias, innumerables minas de profundidad, y submarinos enanos que controlan la Guardia Revolucionaria.

En este contexto, el plan del Pentágono apunta a una intercepción selectiva más que a un bloqueo físico total de los dos carriles.

Sistema de defensa montado por Irán para proteger el estrecho de Ormuz de un potencial ataque de Estados Unidos

Casi el 90% del volumen exportado a través del Estrecho de Ormuz en 2025 tenía como destino mercados asiáticos. China (25 por ciento) e India (19 por ciento) combinadas recibieron el 44% de esas exportaciones. Japón y Corea del Sur también fueron destinos principales.

En este contexto, Estados Unidos no permitirá que China, India, Japón y Corea del Sur sean abastecidas por Irán en sus puertos desplegados en Ormuz.

La clave táctica de Estados Unidos al decidir el bloqueo es asfixiar los ingresos por exportaciones de Irán, y no habrá excepciones aunque se trate de China o sus históricos aliados como Japón y Corea del Sur.

Irán exportaba en promedio entre 1,3–1,5 millones de barriles/día de crudo, principalmente desde Isla de Kharg, con destino mayoritario a China.

El bloqueo que inicia hoy Estados Unidos no permitirá que ese flujo de exportación de Irán recupere su ritmo para beneficio chino.

Donald Trump y Xi Jinping durante su última cumbre en Corea del Sur

Xi Jinping -líder de China- deberá buscar otros mercados para evitar las consecuencias del bloqueo de los Estados Unidos. Trump conoce esta necesidad y ofrecerá el petróleo de Venezuela para satisfacer la demanda de Beijing.

El presidente republicano se reunirá con Xi en un mes, y no quiere ruidos en la relación bilateral. Además China influye sobre Irán, y puede ser una palanca que acelere los tiempos de una nueva ronda de negociación.

Mojtaba Khamenei, líder religioso de irán

Trump propone el bloqueo para recuperar el diálogo diplomático con Iran y desde allí forzar un acuerdo que signifique la anulación del proyecto nuclear de los ayatollahs.

Teherán conoce esta pretensión geopolítica de la Casa Blanca y ya anunció que resistirá a la ofensiva de Trump. “No nos vamos dejar presionar con tuits y planes imaginarios”, aseguró Mohsen Rezaei, excomandante y actual asesor principal del líder supremo, Mojtaba Khamenei.

“Irán no tendrá un arma nuclear. No hay manera”, replicó Trump cuando regresaba anoche desde Miami a Washington.

El bloqueo de Estados Unidos a Irán inicia hoy a las 10 AM (hora del este).