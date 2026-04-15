Estados Unidos

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos tras los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Las principales bolsas de Nueva York cerraron al alza, apoyadas por cifras favorables de empresas y señales de progreso diplomático, en un contexto donde las conversaciones bilaterales mantienen la atención de los mercados globales

Guardar
El S&P 500 y el Nasdaq cierran en máximos históricos impulsados por resultados positivos y avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. (EFE/Justin Lane)
El S&P 500 y el Nasdaq cierran en máximos históricos impulsados por resultados positivos y avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. (EFE/Justin Lane)

Los índices de referencia S&P 500 y Nasdaq, con fuerte peso en el sector tecnológico, cerraron el miércoles en máximos históricos, impulsados por los resultados positivos de varias empresas y el optimismo ante posibles avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. El S&P 500 subió un 0,8 % hasta 7.022,95 unidades, superando su récord anterior, mientras que el Nasdaq Composite aumentó un 1,6 % a 24.016,02. El Dow Jones Industrial Average retrocedió un 0,1 % y cerró en 48.463,72 puntos.

Los inversores mostraron confianza durante la jornada por las expectativas de que Washington y Teherán puedan reanudar negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra, que ha generado perturbaciones en los mercados globales de petróleo, reavivado las preocupaciones sobre la inflación y afectado las perspectivas respecto a las tasas de interés. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que las conversaciones para una segunda ronda de negociaciones eran continuas y productivas, aunque no confirmó avances definitivos.

El mercado bursátil de Estados Unidos alcanzó un récord el miércoles tras dos semanas de alzas impulsadas por la esperanza de que el conflicto con Irán no derive en el peor escenario para la economía global. Según funcionarios regionales citados por The Associated Press, ambos países tendrían un “acuerdo en principio” para extender el alto el fuego y favorecer la diplomacia.

Si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán llegan a concretarse y resultan exitosas, la guerra podría representar solo un obstáculo temporal para la economía global, en lugar de un nuevo periodo marcado por precios del petróleo e inflación elevados. Esto permitiría a los inversores volver a centrarse en los resultados empresariales, que históricamente han guiado el rumbo de las bolsas a largo plazo.

El Departamento del Tesoro estadounidense informó sobre nuevas sanciones dirigidas a la infraestructura de transporte de petróleo iraní, afectando a más de veinte personas, empresas y buques. A pesar de estas acciones, los precios del petróleo apenas variaron: el barril de Brent sumó un 0,1 % para ubicarse en $94,93, todavía por encima de los aproximadamente $70 previos a la guerra, pero lejos del máximo de $119 alcanzado durante el pico de tensión.

Las expectativas de negociación entre Washington y Teherán generan confianza en los inversores, minimizando el impacto de la guerra en la economía global. (REUTERS/Brendan McDermid)
Las expectativas de negociación entre Washington y Teherán generan confianza en los inversores, minimizando el impacto de la guerra en la economía global. (REUTERS/Brendan McDermid)

Las ganancias del mercado estuvieron respaldadas por sólidos reportes de empresas como Bank of America, cuyas acciones subieron un 1,8 % tras anunciar beneficios de $8.600 millones en el primer trimestre, superando las expectativas de los analistas. El director ejecutivo, Brian Moynihan, destacó señales de una economía estadounidense resiliente, incluyendo un gasto robusto por parte de los consumidores. Por su parte, Morgan Stanley repuntó un 4,5 % luego de publicar resultados trimestrales superiores a lo previsto.

Empresas tecnológicas previamente golpeadas por temores relacionados con la inteligencia artificial también recuperaron parte de sus pérdidas. ServiceNow avanzó un 7,3 %, Oracle ganó un 4,2 % y Ares Management subió un 5,9 %, aunque estas compañías aún presentan caídas de entre 12 % y 39 % en lo que va del año.

En cuanto a movimientos destacados, la acción de Allbirds se disparó un 582 % tras anunciar su entrada en la industria de infraestructura de cómputo para inteligencia artificial y el cambio de nombre a NewBird AI, mientras que la marca Allbirds de calzado será vendida a American Exchange Group. Nike creció un 2,8 % después de que su director ejecutivo, Elliott Hill, y Tim Cook, director de Nike y director ejecutivo de Apple, compraran 48.000 acciones por cerca de un millón de dólares cada uno.

En contraste, Live Nation Entertainment cayó un 6,3 % después de que un jurado determinara que la empresa y su filial Ticketmaster ejercían un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos de conciertos.

En los mercados internacionales, los índices europeos registraron resultados mixtos tras avances moderados en Asia, mientras que el Kospi surcoreano destacó con un alza del 2,1 %. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,28 % desde el 4,26 % del martes. El índice de volatilidad del CBOE, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, alcanzó su nivel más bajo desde febrero, reflejando una mayor calma entre los inversores a pesar de la persistente incertidumbre geopolítica. (Con información de AP y Reuters)

Temas Relacionados

S&P 500IránMercado BursátilPetróleoGuerra en Medio OrienteMedio OrienteEstados Unidos

Últimas Noticias

Los embalses de California, el aumento de metano y la preocupación ambiental crecen mientras expertos piden soluciones urgentes

Investigaciones recientes revelan la presencia de gases contaminantes en cuerpos de agua clave, generando alarma entre autoridades y comunidades locales, mientras científicos insisten en implementar medidas rápidas que mitiguen el impacto ecológico detectado

Los embalses de California, el aumento de metano y la preocupación ambiental crecen mientras expertos piden soluciones urgentes

Snap Inc. elimina casi 1.000 empleos en una reestructuración global

La tecnológica recorta el 16 % de su plantilla y cierra vacantes abiertas, en una medida que busca responder a la presión de inversionistas y la desaceleración publicitaria

Snap Inc. elimina casi 1.000 empleos en una reestructuración global

Los paisajes visitables de película en Los Ángeles: entre la memoria cultural y el atractivo global

La recopilación de espacios emblemáticos del cine en Los Ángeles revela el impacto de la industria audiovisual sobre la identidad local y su capacidad para atraer visitantes de todo el mundo en busca de experiencias icónicas

Los paisajes visitables de película en Los Ángeles: entre la memoria cultural y el atractivo global

El organizador de SantaCon en Nueva York es acusado de desviar más de un millón de dólares en donaciones

Stefan Pildes enfrenta una causa federal tras una investigación que revela el uso indebido de recursos prometidos a entidades solidarias, hechos que han causado profunda indignación y alarma entre la comunidad y los beneficiarios potenciales

El organizador de SantaCon en Nueva York es acusado de desviar más de un millón de dólares en donaciones

Se han registrado al menos 21 tiroteos escolares en Estados Unidos desde que empezó el año

La estadística más reciente señala que los ataques armados en centros educativos han presentado una tendencia ascendente durante casi dos décadas en diversas zonas del país

Se han registrado al menos 21 tiroteos escolares en Estados Unidos desde que empezó el año

TECNO

PlayStation revela los juegos de abril para la suscripción Plus: Football Manager 26 Console, Wild Arms 4 y más

PlayStation revela los juegos de abril para la suscripción Plus: Football Manager 26 Console, Wild Arms 4 y más

El lugar correcto en el que tienes que ubicar lengua de suegra en casa para que crezca fuerte, según la IA

El robot humanoide H1 de Unitree alcanza velocidades de atleta olímpico: 10 metros por segundo

Ver Champions League en Magis TV o Xuper TV, la opción de fútbol en vivo peligrosa

Snap Inc. elimina casi 1.000 empleos en una reestructuración global

ENTRETENIMIENTO

¿Una película de los hermanos Hemsworth? Qué falta para que Chris, Liam y Luke se reúnan en la pantalla grande

¿Una película de los hermanos Hemsworth? Qué falta para que Chris, Liam y Luke se reúnan en la pantalla grande

De barreras policiales a rutas de escape: Meryl Streep reveló los insólitos secretos del rodaje de El diablo viste a la moda 2

“The White Lotus 4″ se filmará en Cannes: todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

Jennie Garth revela cómo afrontó la muerte de Luke Perry: “Sentí una rabia que me hacía querer escapar”

Jamie Lee Curtis auténtica: “Gané un Oscar y también hice comerciales de yogur; todo forma parte de mi historia”

MUNDO

Una delegación de Pakistán llegó a Teherán para reactivar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Una delegación de Pakistán llegó a Teherán para reactivar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Expertos alertaron en Buenos Aires sobre la guerra de la desinformación: “No es un debate, es una batalla de narrativas”

Perú apuesta a los F-16 y se endeuda por USD 3.500 millones para tener la Fuerza Aérea más moderna de Sudamérica

La OTAN y los principales aliados de Ucrania reafirmaron su apoyo militar a Kiev

La BBC recortará 2.000 empleados para enfrentar la caída de ingresos y ajustar su presupuesto