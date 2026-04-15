El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos tras los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

El S&P 500 y el Nasdaq cierran en máximos históricos impulsados por resultados positivos y avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. (EFE/Justin Lane)

Los índices de referencia S&P 500 y Nasdaq, con fuerte peso en el sector tecnológico, cerraron el miércoles en máximos históricos, impulsados por los resultados positivos de varias empresas y el optimismo ante posibles avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. El S&P 500 subió un 0,8 % hasta 7.022,95 unidades, superando su récord anterior, mientras que el Nasdaq Composite aumentó un 1,6 % a 24.016,02. El Dow Jones Industrial Average retrocedió un 0,1 % y cerró en 48.463,72 puntos.

Los inversores mostraron confianza durante la jornada por las expectativas de que Washington y Teherán puedan reanudar negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra, que ha generado perturbaciones en los mercados globales de petróleo, reavivado las preocupaciones sobre la inflación y afectado las perspectivas respecto a las tasas de interés. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que las conversaciones para una segunda ronda de negociaciones eran continuas y productivas, aunque no confirmó avances definitivos.

El mercado bursátil de Estados Unidos alcanzó un récord el miércoles tras dos semanas de alzas impulsadas por la esperanza de que el conflicto con Irán no derive en el peor escenario para la economía global. Según funcionarios regionales citados por The Associated Press, ambos países tendrían un “acuerdo en principio” para extender el alto el fuego y favorecer la diplomacia.

Si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán llegan a concretarse y resultan exitosas, la guerra podría representar solo un obstáculo temporal para la economía global, en lugar de un nuevo periodo marcado por precios del petróleo e inflación elevados. Esto permitiría a los inversores volver a centrarse en los resultados empresariales, que históricamente han guiado el rumbo de las bolsas a largo plazo.

El Departamento del Tesoro estadounidense informó sobre nuevas sanciones dirigidas a la infraestructura de transporte de petróleo iraní, afectando a más de veinte personas, empresas y buques. A pesar de estas acciones, los precios del petróleo apenas variaron: el barril de Brent sumó un 0,1 % para ubicarse en $94,93, todavía por encima de los aproximadamente $70 previos a la guerra, pero lejos del máximo de $119 alcanzado durante el pico de tensión.

Las expectativas de negociación entre Washington y Teherán generan confianza en los inversores, minimizando el impacto de la guerra en la economía global. (REUTERS/Brendan McDermid)

Las ganancias del mercado estuvieron respaldadas por sólidos reportes de empresas como Bank of America, cuyas acciones subieron un 1,8 % tras anunciar beneficios de $8.600 millones en el primer trimestre, superando las expectativas de los analistas. El director ejecutivo, Brian Moynihan, destacó señales de una economía estadounidense resiliente, incluyendo un gasto robusto por parte de los consumidores. Por su parte, Morgan Stanley repuntó un 4,5 % luego de publicar resultados trimestrales superiores a lo previsto.

Empresas tecnológicas previamente golpeadas por temores relacionados con la inteligencia artificial también recuperaron parte de sus pérdidas. ServiceNow avanzó un 7,3 %, Oracle ganó un 4,2 % y Ares Management subió un 5,9 %, aunque estas compañías aún presentan caídas de entre 12 % y 39 % en lo que va del año.

En cuanto a movimientos destacados, la acción de Allbirds se disparó un 582 % tras anunciar su entrada en la industria de infraestructura de cómputo para inteligencia artificial y el cambio de nombre a NewBird AI, mientras que la marca Allbirds de calzado será vendida a American Exchange Group. Nike creció un 2,8 % después de que su director ejecutivo, Elliott Hill, y Tim Cook, director de Nike y director ejecutivo de Apple, compraran 48.000 acciones por cerca de un millón de dólares cada uno.

En contraste, Live Nation Entertainment cayó un 6,3 % después de que un jurado determinara que la empresa y su filial Ticketmaster ejercían un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos de conciertos.

En los mercados internacionales, los índices europeos registraron resultados mixtos tras avances moderados en Asia, mientras que el Kospi surcoreano destacó con un alza del 2,1 %. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,28 % desde el 4,26 % del martes. El índice de volatilidad del CBOE, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, alcanzó su nivel más bajo desde febrero, reflejando una mayor calma entre los inversores a pesar de la persistente incertidumbre geopolítica. (Con información de AP y Reuters)