Quién es el cantante hospitalizado de urgencia en Miami por una supuesta sobredosis

La presunta sobredosis de Clavicular en Miami durante una transmisión en vivo reaviva el debate sobre su figura digital (Redes sociales)

El influencer Braden Peters, conocido en redes sociales como Clavicular, fue hospitalizado en Miami tras una presunta sobredosis ocurrida el martes por la noche.

El incidente, registrado en una transmisión en vivo, reavivó la controversia en torno a la figura del joven de 20 años y las prácticas que exhibe en línea.

Peters relató en su cuenta de X que la experiencia fue “brutal”, adjuntando una imagen con lesiones en el rostro. Describió entre las secuelas: “Lo peor de esta noche fue cuando mi cara se desprendió de la mascarilla de soporte vital”, según recogió el canal estadounidense Telemundo 51.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami, citado por Telemundo 51, la llamada de emergencia informaba sobre una situación médica en la zona de Brickell.

Al llegar, los servicios recibieron la notificación de que el paciente ya había sido trasladado en un vehículo particular, circunstancia que impidió a las autoridades identificarlo o establecer contacto directo.

Las autoridades de Miami no lograron identificar a Clavicular en el lugar, pues fue llevado en vehículo particular antes de la llegada de emergencias (People)

El parte oficial recogido por el medio precisó: “No pudimos contactar con el paciente y desconocemos su identidad; por lo tanto, despejamos la zona”.

Mitchell Jackson, representante de Peters, confirmó a la cadena estadounidense NBC News que Clavicular fue hospitalizado tras el episodio, aunque el entorno prefirió reservarse información adicional: “Anoche Clavicular sufrió una presunta sobredosis y fue hospitalizado. No tenemos más comentarios al respecto”.

Este manejo del caso desde el entorno cercano al influencer contrasta con la información institucional ofrecida por los servicios de emergencia.

Durante la transmisión en la que se difundió el incidente, Clavicular se encontraba en un restaurante junto a otros creadores de contenido, entre ellos Androgenic, también streamer.

El video exhibe a Peters con claros signos de desorientación. En un momento, Androgenic le pregunta si desea un “addy”, en referencia a Adderall, medicamento prescrito para el tratamiento del TDAH, pero con alto potencial de abuso y adicción.

La escena sucede rápidamente: Clavicular pierde el control motor y es retirado del encuadre antes de que la transmisión termine de manera abrupta. “Nunca había visto a Clavicular en ese estado, y pasó de hablar a estar prácticamente inconsciente en cuestión de segundos”, expresó Androgenic en X.

Señaló también que el equipo interrumpió la transmisión y trasladó a Peters a un centro médico en menos de un minuto.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami no logró identificar al paciente en la zona de Brickell, dado que Clavicular había sido trasladado por un vehículo particular antes de la llegada de los servicios de emergencia, según el comunicado recogido por Telemundo 51.

La hospitalización fue confirmada por el representante del joven, quien no facilitó información adicional sobre su estado actual.

El comportamiento público y la hospitalización de Clavicular exponen los riesgos de la viralización de conductas peligrosas en plataformas digitales (The Guardian)

El fenómeno del “looksmaxxing” y la popularidad de Clavicular

Braden Peters se consolidó en internet a partir del fenómeno “looksmaxxing”, una corriente dedicada a la optimización extrema de la apariencia física a través de rutinas intensas de ejercicio, cuidado personal y cambios de estilo, con notable presencia entre adolescentes y jóvenes adultos.

No obstante, Clavicular promovió prácticas polémicas, como el “bone smashing”: golpear deliberadamente los huesos faciales con martillos u objetos contundentes para provocar microfracturas, buscando su regeneración y, según sus defensores, una mejora en la estructura ósea del rostro.

Nacido el 17 de diciembre de 2005 en Nueva Jersey, Peters adquirió notoriedad por sus contenidos sobre apariencia física y también por episodios conflictivos.

El mes pasado, la Oficina del Sheriff del Condado Osceola anunció su arresto en Kissimmee, Florida. La autoridad indicó a Telemundo 51: “Braden Peters provocó la pelea y la publicó en redes sociales para sacar provecho de las dos mujeres”, en relación a un altercado en una vivienda alquilada por Peters, con la participación de dos jóvenes de 19 y 24 años.

Los registros judiciales muestran que Peters todavía no ha presentado declaración de culpabilidad o inocencia.

La exposición mediática de Clavicular suma otros incidentes. Su reciente aparición en el programa televisivo 60 Minutes Australia concluyó de forma abrupta cuando fue consultado sobre Andrew Tate.

El influencer Braden Peters, conocido como Clavicular, fue hospitalizado tras mostrar signos de desorientación en un restaurante de Brickell (Redes sociales)

Antes de abandonar la entrevista, Peters respondió: “Podría enseñarte sobre cómo mejorar tu apariencia, y tal vez podrías cambiar eso. Pero gracias por tu tiempo. Aprecio la entrevista”.

La hospitalización más reciente de Clavicular y su comportamiento público ponen en evidencia los riesgos vinculados a la viralización de conductas extremas en plataformas digitales, así como el impacto sobre audiencias vulnerables. El seguimiento de su salud y el proceso judicial abierto concentran la atención de seguidores y autoridades.