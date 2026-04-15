El streamer Clavicular fue hospitalizado tras sufrir una presunta sobredosis mientras transmitía en vivo

El influencer comenzó a comportarse de forma extraña mientras hacía un directo en un centro comercial de Miami (Créditos: Kick)

El influencer y streamer Braden Peters, conocido como Clavicular en redes sociales, fue hospitalizado el martes 14 de abril en Miami tras sufrir una presunta sobredosis mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma Kick.

Según reportes de la prensa estadounidense, el creador de contenido fue trasladado a un centro médico en “condición estable”. Un día después, el miércoles 15 de abril, el propio Clavicular confirmó que había sido dado de alta.

¿Qué pasó durante el livestream?

El incidente ocurrió mientras el streamer se encontraba en un centro comercial y luego en un restaurante junto a otros influencers. Durante la transmisión, Clavicular comenzó a mostrar síntomas inusuales mientras interactuaba con la gente a su alrededor: arrastraba las palabras, lucía desorientado y repetía frases incoherentes.

“Vaya, estoy intentando hacer lo mejor que puedo, pero estoy jodidamente destruido en este momento”, se le oyó decir.

Minutos después, su condición empeoró y tuvo que sentarse. Uno de sus acompañantes le preguntó: “¿Cuándo fue la última vez que tomaste ‘blue’?”. Otro le dijo: “¿Quieres un ‘addy’?”, en alusión al estimulante Adderall.

El streamer, de 20 años, fue trasladado a un hospital en condición estable y dado de alta al día siguiente.(Redes sociales)

Luego, la cámara dejó de enfocarlo y la transmisión se cortó de forma abrupta.

Según testigos, el influencer se desmayó. Imágenes posteriores mostraron al joven siendo cargado por varias personas hacia un vehículo negro, mientras una ambulancia llegaba al lugar.

El influencer Androgenic, que estaba con él en ese momento, relató lo sucedido: “No lo había visto en ese estado antes y pasó de estar hablando a estar bastante inconsciente en cuestión de segundos. En menos de un minuto todos nos dimos cuenta de la situación, apagamos la transmisión, lo levantamos y lo llevamos rápidamente al hospital”, según declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Un audio del 911 difundido por TMZ registra que los servicios de emergencia clasificaron el incidente como una “sobredosis en un hombre de 20 años”.

El influencer admitió que el uso de sustancias era “una forma de sobrellevar” la exposición pública. (Redes sociales)

Tras recibir el alta médica, Clavicular se pronunció en su cuenta de X y compartió una foto en la que se le ven marcas en el rostro.

“Acabo de llegar a casa, eso fue brutal. Todas las sustancias son solo una forma de sobrellevar intentar sentirse neurotípico en público, pero obviamente eso no es una solución real”, escribió el streamer. “La peor parte de esta noche fue mi cara descendiendo desde la máscara de soporte vital”.

Una figura polémica del “looksmaxxing”

Clavicular se ha hecho conocido en internet por promover el llamado “looksmaxxing”, una tendencia viral entre hombres jóvenes que busca “maximizar la apariencia física” como vía para obtener éxito social.

Si bien algunas prácticas asociadas a esta corriente incluyen hábitos de cuidado personal y entrenamiento físico, el influencer también fomenta algunos métodos extremos y peligrosos. Entre ellos, destaca la promoción del “bone-smashing”, una práctica que consiste en golpear los huesos del rostro con el objetivo de modificar su estructura con microfracturas.

El streamer ha sido criticado por difundir prácticas extremas como el “bone-smashing”.(Redes sociales)

Su contenido, centrado en la obsesión por la estética, le ha valido una creciente popularidad en redes y fuertes críticas de quienes advierten sobre los riesgos físicos y psicológicos de estas prácticas.

Clavicular también ha estado envuelto en otras polémicas. A inicios de abril, abandonó de forma abrupta una entrevista con el programa 60 Minutes Australia luego de que el periodista Adam Hegarty le preguntara si se identificaba como “incel” y sobre su relación con el polémico Andrew Tate. Según los reportes, Peters reaccionó de forma defensiva y acusó al entrevistador de intentar politizar la conversación.

Asimismo, en marzo pasado, fue arrestado en Florida por un cargo menor de agresión, luego de que las autoridades lo acusaran de provocar una pelea entre dos mujeres y difundir el contenido en línea.

Paralelamente, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) investiga su presunta participación en un video viral en el que se le vería disparando contra un caimán, una acción que podría violar la normativa estatal sobre protección de fauna.