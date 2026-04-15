Estados Unidos

El Queens Night Market regresará con sabores únicos y accesibles: cuándo es

La edición 2026 invita a descubrir una variedad multicultural y nuevas propuestas en el corazón de Nueva York, manteniendo su compromiso con la diversidad y la economía local

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Una imagen nocturna vibrante del Queens Night Market, mostrando puestos de comida con brochetas, una multitud de personas y un letrero del mercado en primer plano.
Una multitud disfruta de la comida y el ambiente festivo en la noche inaugural de la temporada del Queens Night Market, que presenta nuevas propuestas y acceso limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Queens Night Market regresará oficialmente este sábado, 18 de abril de 2026, a la ciudad de Nueva York. Esta nueva edición presentará nuevos puestos como los de cerveza y vino. Este año, Queens Night Market fue seleccionado entre los mejores mercados nocturnos del mundo, ocupando el puesto n°7 a nivel global en un ranking 2026 realizado por la web especializada en turismo Travelbag.

La clasificación, basada en criterios como 74.000 búsquedas mensuales de media, más de 1.800 publicaciones en TikTok, una puntuación media de 4,6 estrellas y una “puntuación de seguridad nocturna” de 68, posicionó al mercado neoyorquino como uno de los más destacados del planeta.

Un mercado reconocido internacionalmente

El atractivo internacional de Queens Night Market se refleja tanto en sus cifras de popularidad digital como en el reconocimiento de la comunidad viajera. De acuerdo con Travelbag, su notoriedad se sostiene debido al volumen de búsquedas en línea, la presencia activa en redes sociales y la positiva valoración de la experiencia por parte de sus visitantes.

Estos factores contribuyeron a su posicionamiento entre los diez principales mercados nocturnos del mundo durante el año 2026.

El Queens Night Market es un gran mercado nocturno al aire libre, apto para familias, ubicado en Queens, que cuenta con hasta 100 vendedores independientes que venden mercancías, arte y comida. Foto: Instagram @mercado nocturno de la reina
El Queens Night Market es un gran mercado nocturno al aire libre, apto para familias, ubicado en Queens, que cuenta con hasta 100 vendedores independientes que venden mercancías, arte y comida. Foto: Instagram @mercado nocturno de la reina

Una experiencia multicultural y sostenible

Oferta gastronómica

La propuesta culinaria del mercado no solo destaca por la cantidad de opciones, sino también por su diversidad. En una sola noche, los visitantes pueden probar platos como momos tibetanos, pupusas salvadoreñas, suya nigeriano, helado enrollado tailandés y chimney cake rumano, entre muchas otras especialidades. Esta gama culinaria ha hecho de Queens Night Market un punto de encuentro para la gastronomía multicultural.

Escenario y actividades artísticas

Además de la comida, el evento funciona como un espacio cultural integral, con actuaciones musicales y artísticas en un escenario giratorio localizado en el centro del mercado. La programación ha incluido bandas de percusión brasileñas, grupos de jazz, danzas africanas y exhibiciones de artes marciales.

Según el sitio de actualidad local Secret NYC, en las últimas temporadas se ha implementado una orientación hacia la sostenibilidad, reduciendo el uso de plásticos de un solo uso y gestionando eficientemente los residuos.

El Queens Night Market celebrará su reapertura el sábado 18 de abril de 2026 en el parque Flushing Meadows–Corona. Foto: Instagram @mercado nocturno de la reina
El Queens Night Market celebrará su reapertura el sábado 18 de abril de 2026 en el parque Flushing Meadows–Corona. Foto: Instagram @mercado nocturno de la reina

Políticas de precios y apoyo a emprendedores

Desde su fundación en 2015 por John Wang, Queens Night Market mantiene una política de accesibilidad económica: se impone un límite de USD 6 por plato, con excepciones muy puntuales de hasta USD 10, siempre aprobadas entre los vendedores. Wang explicó esta política a Secret NYC, señalando: “La buena comida debe ser accesible para todos, no solo para quienes pueden gastarse USD 20 en aperitivos callejeros”.

Este modelo económico, lejos de restringir la oferta, ha fomentado el nacimiento de más de 350 pequeñas empresas, muchas de ellas lideradas por familias inmigrantes y emprendedores locales.

El alcance social y económico del evento también se traduce en su afluencia: en las noches más concurridas se han registrado hasta 20.000 asistentes. Este volumen de público ha llevado a la organización a implementar, en las primeras dos semanas de reapertura, noches de “avance exclusivo” con entrada de USD 5 para gestionar el flujo antes de restablecer el acceso gratuito habitual.

Calendario de la temporada 2026

El Queens Night Market celebrará su reapertura el sábado 18 de abril de 2026 en el parque Flushing Meadows–Corona. Según información publicada por Secret NYC, las dos primeras jornadas, el 18 y el 25 de abril, serán funciones especiales con boletos pagados por adelantado. A partir del 2 de mayo, el acceso regresará a la modalidad gratuita.

El horario también se modificó, estableciéndose desde las 16:00 hasta 24:00, lo que facilita la presencia de familias durante el inicio del evento y ayuda a distribuir la concurrencia durante la noche. La temporada 2026 contempla nuevos puestos gastronómicos, el regreso de vendedores habituales y la ampliación de la oferta internacional, que este año incluirá cerveza y vino.

Cómo llegar al Queens Night Market

  • Metro (Línea 7): Es la opción recomendada. Toma el metro 7 (local o expreso) dirección este (Flushing) desde Times Square-42 St, Grand Central o 5th Ave, hasta Mets-Willets Point.
  • Tren (LIRR): Desde Penn Station, puedes abordar la línea Port Washington del Long Island Rail Road hasta la estación Mets-Willets Point. El trayecto promedio es de 20 a 30 minutos.
  • Autobús: Las líneas Qm40 o Qm10 conectan Manhattan con las inmediaciones del parque (Flushing Meadows–Corona), en aproximadamente una hora (parada 108 St/63 Rd).

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