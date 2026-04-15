Nueva ronda de boletos para Los Ángeles 2028 despierta ilusión, largas esperas y estrategias de compra entre los seguidores

La oferta de boletos a USD 28 para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 estará limitada principalmente a fases iniciales y deportes con menor demanda (REUTERS/Mike Blake)

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 confirmaron que, pese a la expectativa generada por la oferta de boletos a USD 28, las oportunidades reales para acceder a esas entradas serán limitadas y restringidas en su mayoría a fases iniciales de competencias con menor demanda.

Esta estrategia responde a la necesidad de recaudar, a través de la venta de boletos y servicios de hospitalidad, una suma estimada de USD 2.500 millones para cubrir parte del presupuesto global de USD 7.100 millones destinado a la realización del evento, según informó el diario Los Angeles Times.

La organización de LA28 pondrá a la venta 14 millones de boletos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, de los cuales alrededor de 1 millón tendrán el precio promocional de USD 28; estos se distribuirán en distintos deportes y en tandas de venta sucesivas.

El director ejecutivo Reynold Hoover, citado por Los Angeles Times, informó que existen remanentes de entradas a ese costo que se liberarán más adelante, aunque su disponibilidad será limitada y de corta duración.

Entre las entradas ofrecidas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, solo aproximadamente 1 millón costará USD 28, frente a un total de 14 millones puestos a la venta.

Solo 1 millón de los 14 millones de boletos disponibles en Los Ángeles 2028 tendrán el precio promocional de USD 28, según información oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comité organizador LA28, la mayoría de estos boletos de bajo costo se asignará a rondas clasificatorias y deportes con menor demanda.

Las finales y eventos de alta popularidad, como gimnasia artística femenina, baloncesto, natación o atletismo, no incluirán boletos en esa franja de precio.

La política busca equilibrar el acceso con la necesidad de recaudar USD 2.500 millones en ingresos por boletos y hospitalidad, dentro de un presupuesto total de USD 7.100 millones, según detalló Los Angeles Times.

Para alcanzar la meta de recaudación, LA28 proyecta un precio promedio por boleto de USD 179. El comité confirmó que, sumando una tarifa adicional del 24 %, el precio medio se mantiene por debajo de USD 200.

Este recargo, que cubre costos de procesamiento y entrega segura de boletos, fue justificado como una “práctica estándar de la industria para eventos en vivo en Estados Unidos”, según el propio comité.

La oferta limitada, la falta de una lista de precios completa antes del inicio de la venta y la aparición de entradas para la ceremonia inaugural por hasta USD 5.000 y finales de gimnasia artística femenina a USD 2.500 generaron malestar entre los primeros compradores.

El comité organizador de LA28 busca recaudar USD 2.500 millones en venta de entradas y hospitalidad como parte del presupuesto de USD 7.100 millones (REUTERS/Daniel Cole)

Disponibilidad y asignación de boletos económicos

LA28 no ha divulgado cifras precisas sobre la disponibilidad específica de boletos para cada fase de venta, lo que ha incrementado la incertidumbre.

Los Angeles Times señaló que la proporción de entradas a USD 28 frente al total disponible convierte la búsqueda en “agujas en un pajar”.

Estos boletos de costo reducido estarán repartidos entre distintas disciplinas y no se extenderán a etapas finales de los deportes más solicitados.

Desde el comité recomiendan adquirir entradas para rondas clasificatorias, especialmente en deportes con numerosos partidos previos, como baloncesto 3x3, hockey sobre césped o balonmano.

El sistema de adjudicación permitirá a cada persona comprar hasta 12 entradas generales y, para deportes como fútbol, hasta 12 adicionales.

Quienes no alcancen el tope serán incluidos automáticamente en las siguientes loterías, sin necesidad de un nuevo registro, hasta agotar los cupos.

La edición de Los Ángeles 2028 será la más grande en la historia olímpica, e implementará una única prueba genética para determinar la elegibilidad en competencias femeninas (REUTERS/Mike Blake)

Aquellos que no participaron en la primera ronda podrán hacerlo en próximas etapas, mediante inscripción gratuita y sorteo aleatorio para la asignación de turnos de compra.

La estructura de distribución comprende varias rondas de venta con intervalos de tiempo antes de habilitar la venta directa por orden de llegada.

Los Angeles Times informó que este esquema busca asegurar equidad: tanto los inscritos en etapas previas como los nuevos participantes tendrán las mismas posibilidades de acceder a turnos preferenciales en cada ronda.

LA28 traslada competencias fuera de California para optimizar costos

El modelo de localización de eventos responde a criterios financieros y logísticos. Algunas competencias, como el softbol femenino y el canoe slalom, se celebrarán fuera de California con el fin de aprovechar instalaciones existentes y evitar obras costosas en infraestructuras temporales.

El torneo de softbol tendrá lugar en Devon Park, Oklahoma City, sede frecuente de la Women’s College World Series, mientras que el canoe slalom se disputará en Riversport OKC, centro oficial de entrenamiento olímpico y paralímpico en deportes de remo y piragüismo.

De acuerdo con Los Angeles Times, en Tokio 2020 el softbol y el béisbol compartieron sede, una solución que no resultó conveniente para las atletas de softbol.

La mudanza de estos deportes fuera de California implica que algunas delegaciones no vivirán la experiencia olímpica completa, aunque el comité organizador especificó que el calendario evitará la superposición con ceremonias de apertura y clausura, permitiendo la presencia de los deportistas trasladados en los actos centrales.

En noviembre pasado, LA28 puso en marcha un programa de donaciones para financiar boletos destinados a organizaciones locales, iniciativa a la que los Rams aportaron USD 5 millones.

El programa de donaciones de LA28, con una contribución de USD 5 millones de los Rams, busca facilitar el acceso a entradas para organizaciones locales (REUTERS/Daniel Cole)

Los detalles sobre la gestión y la asignación futura de estos boletos aún no han sido anunciados. La digitalización permitirá transferir los boletos entre personas a través de una aplicación oficial, siempre que ambas cuenten con una cuenta olímpica o correo electrónico compatible, lo que facilitará el proceso para familiares y amistades.

Cambios en la elegibilidad y el reto logístico del mayor programa olímpico

La edición de Los Ángeles 2028 será la más grande en la historia olímpica en términos de deportes y atletas registrados.

Según Los Angeles Times, la elegibilidad para competencias femeninas a partir de estos Juegos se determinará mediante una única prueba genética, con opciones de toma de muestra por saliva, hisopo bucal o análisis de sangre.

El ajuste del calendario, la capacidad de los recintos y el control del gasto han hecho que la selección de sedes se convierta en un “cálculo más complejo que nunca”, según el medio estadounidense.

La Universidad de California en Los Ángeles, aunque posee instalaciones de softbol, no cuenta con el aforo ni la infraestructura de prensa necesarios para el evento.

A medida que se acerque la fecha de inicio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Los Angeles Times prevé nuevas rondas de anuncios sobre la venta de boletos y detalles adicionales sobre la organización del evento.