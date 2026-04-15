El sistema de robotaxis Waymo incorpora trayectos en autopista de Miami y Orlando: circulan en I-95, Dolphin y Palmetto

Waymo lanza sus robotaxis autónomos en Miami y Orlando, ofreciendo por primera vez viajes en autopista sin conductor humano (Waymo)

El servicio de movilidad autónoma de Waymo se amplía de forma inédita en Florida, permitiendo desde hoy que cualquier persona residente o visitante pueda solicitar un viaje sin conductor tanto en Miami como en Orlando mediante la aplicación de la empresa.

Este despliegue introduce por primera vez trayectos en autopista dentro de Miami y convierte a Waymo en la única compañía que ofrece viajes comerciales sin operador humano en las principales vías interestatales de Estados Unidos, según confirmó Sandy Karp, portavoz de la empresa.

La decisión supone un profundo cambio para el transporte urbano y plantea interrogantes sobre la confianza pública en la inteligencia artificial aplicada a los vehículos.

La compañía tecnológica reporta una reducción del 92% en accidentes graves o mortales respecto a vehículos tradicionales en Florida (Opy Morales)

En cifras proporcionadas por la propia Waymo, el sistema de conducción autónoma ha sido protagonista de un descenso del 92% en los accidentes que resultan en lesiones graves o mortales, en comparación con vehículos conducidos por humanos en condiciones equivalentes, tal como informó el equipo de Waymo en su comunicado oficial.

Además, la compañía contabilizó más de 127 millones de millas recorridas de manera totalmente autónoma desde noviembre de 2024, sin registrar víctimas fatales, según detalló Mark, vocero de la tecnológica, en una entrevista a NBC 6.

En ese mismo periodo, las estadísticas internas muestran que la tasa de siniestros con lesiones graves es diez veces menor que la reportada para vehículos tradicionales; los incidentes con activación de bolsas de aire y con peatones se reducen a una quinta parte.

Waymo, filial de Google, comenzó a operar en modalidad piloto en el sur de Florida hace más de un año. Desde enero de 2026, la empresa paulatinamente habilitó el acceso a más de 150.000 usuarios en Miami y Orlando mediante una lista de interés, antes de su apertura total esta semana, de acuerdo con información publicada por Waymo en su blog institucional y confirmada por NBC 6.

En la actualidad, cualquier viajero puede descargar la aplicación de Waymo y solicitar un robotaxi, con tarifas análogas a las plataformas de transporte convencionales.

Más de 127 millones de millas han sido recorridas de forma totalmente autónoma por la flota de Waymo sin registrar víctimas fatales desde 2024 (Waymo)

Sistema Waymo: expansión, seguridad y las primeras experiencias públicas

El servicio ya permite traslados entre barrios y ciudades, pero la principal innovación en Miami es la habilitación de rutas por autopista, incluyendo la Interestatal 95, el Dolphin Expressway (SR 836) y el Palmetto Expressway (SR 826).

Quienes deseen probar antes este tipo de trayectos pueden anotarse a través de la aplicación para acceder de forma anticipada, detalló la empresa en su comunicación oficial. Con esta expansión, Miami se suma a Phoenix, San Francisco y Los Ángeles como las únicas ciudades estadounidenses con robotaxis comerciales habilitados para circulación cotidiana en autopistas y vías principales.

En Orlando, la cobertura de Waymo conecta regiones como Parramore, Richmond Heights, Williamsburg, Florida Center y Southwest Orlando, consolidando una presencia en corredores estratégicos y zonas residenciales.

Los recorridos utilizan una flota equipada con 29 cámaras, seis radares y cinco sistemas lidar, tecnología que permite identificar obstáculos y responder en tiempo real a condiciones adversas, como tormentas tropicales, especificó la empresa.

La flota de Waymo integra 29 cámaras, seis radares y cinco sistemas lidar, garantizando detección de obstáculos y una operación segura en climas tropicales (Opy Morales)

Las unidades prescinden completamente de conductor. Los pasajeros pueden interactuar con la app para abrir las puertas, agregar destinos y, si experimentan problemas o inseguridad, tienen soporte humano en tiempo real. El diseño interior mantiene retrovisores, controles y limpiaparabrisas tradicionales para asegurar una experiencia familiar.

Incidentes con percepción pública: el reto de la confianza

Waymo acredita más de 16 años de desarrollo tecnológico y cinco años de operaciones autónomas integrales, de acuerdo con el vocero Mark citado por NBC 6. La empresa recalca que hasta la fecha no ha registrado muertes en más de 100 millones de millas recorridas.

No obstante, la apertura al público desde noviembre de 2024 no estuvo exenta de incidentes: en marzo de 2026, un robotaxi de la compañía bloqueó momentáneamente una ambulancia en Austin, Texas, durante una emergencia tras un tiroteo masivo. En diciembre anterior, otro vehículo se aproximó a pocos metros de un operativo policial por un delito grave en el centro de Los Ángeles, ambos reportados por NBC 6.

Estos episodios alimentan el debate sobre la fiabilidad de los sistemas autónomos y la capacidad de ganar la confianza de la ciudadanía.

Florida se consolida como laboratorio clave de movilidad autónoma al liderar la integración de inteligencia artificial en el transporte urbano estadounidense (Waymo)

Para Waymo, la clave se encuentra en la transparencia de datos y la consistencia en los resultados. “La seguridad es nuestra prioridad número uno”, enfatizó Mark, portavoz de la tecnológica, a NBC 6. Las métricas registradas respaldan la diferencia estadística frente a la conducción tradicional: “Hemos realizado más de 127 millones de millas autónomas. En esa distancia, hemos tenido 10 veces menos accidentes con lesiones graves, cinco veces menos colisiones con lesión, cinco veces menos choques con bolsas de aire y cinco veces menos lesiones a peatones”, afirmó.

Florida como laboratorio de movilidad autónoma y el futuro inmediato del transporte

La expansión de Waymo en Miami y Orlando se basa en pruebas de campo, adaptación a climas tropicales y colaboración con autoridades locales de seguridad, según el comunicado oficial de la compañía.

Florida se consolida así como uno de los entornos urbanos pioneros para la movilidad autónoma y la integración de inteligencia artificial en servicios públicos de transporte.

La flota de Waymo integra 29 cámaras, seis radares y cinco sistemas lidar, garantizando detección de obstáculos y una operación segura en climas tropicales (Waymo)

El despliegue masivo de Waymo redefine los estándares de movilidad en el estado, estableciendo un precedente para otras regiones de Estados Unidos donde la presencia de robotaxis aún depende de regulaciones y acuerdos locales.