La cancillería de Honduras alerta sobre fraudes en citas para consulados móviles en Estados Unidos

De acuerdo a la alerta, las publicaciones, que circulan en Facebook y WhatsApp, prometen supuestas citas para consulados móviles. Según la información oficial, estos anuncios no tienen ningún vínculo con la Cancillería de Honduras, la Embajada de Honduras ni sus consulados acreditados.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras divulgado este miércoles en redes sociales ha encendido las alertas entre la comunidad hondureña residente en Estados Unidos.

Las autoridades han detectado una nueva modalidad de estafa que afecta a quienes buscan acceder a servicios consulares.

De acuerdo a la alerta, las publicaciones, que circulan en Facebook y WhatsApp, prometen supuestas citas para consulados móviles. Según la información oficial, estos anuncios no tienen ningún vínculo con la Cancillería de Honduras, la Embajada de Honduras ni sus consulados acreditados.

La advertencia de las autoridades hondureñas es clara: “SON COMPLETAMENTE FALSAS”, recalcaron en un mensaje destacado. Los usuarios han sido blanco de personas que se aprovechan del nombre de los servicios consulares para ejecutar fraudes mediante redes sociales.

La cancillería de Honduras alertó a través de sus redes sociales sobre mensajes falsos que se están divulgando en los consulados de ese país en EE.UU.

Cómo identificar las estafas y protegerse

En los lineamientos difundidos, la Secretaría exhorta a la población a consultar exclusivamente los canales oficiales antes de compartir datos personales o realizar pagos relacionados con trámites consulares. Las autoridades subrayaron que cualquier gestión válida será comunicada por medios verificados y nunca a través de cuentas privadas ni publicaciones no confirmadas.

Para quienes encuentren publicaciones sospechosas, la recomendación oficial es reportarlas en la plataforma correspondiente y acudir de inmediato a las cuentas oficiales de la embajada ante cualquier duda. Las autoridades enfatizan que “la autenticidad de los anuncios siempre debe verificarse” para evitar caer en engaños que pongan en riesgo la información personal y los recursos de los ciudadanos.

En los lineamientos difundidos, la Secretaría exhorta a la población a consultar exclusivamente los canales oficiales antes de compartir datos personales o realizar pagos relacionados con trámites consulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado detalla que el objetivo es proteger a los hondureños en el extranjero de fraudes que se aprovechan de la necesidad de regularizar trámites y de la confianza depositada en las redes sociales. Las autoridades insisten en que los servicios consulares legítimos jamás solicitarán pagos ni información sensible por canales no oficiales.

En los últimos meses, las autoridades hondureñas han detectado un crecimiento sostenido de las estafas cometidas a través de redes sociales y plataformas digitales. El Ministerio Público ha recibido más de 100 denuncias recientes, lo que evidencia la magnitud del problema. Entre las víctimas, algunas han reportado pérdidas de hasta 74.000 lempiras.

Crecen estafas de todo tipo

El fenómeno de las estafas afecta a comunidades urbanas y rurales, con reportes que abarcan desde Tegucigalpa hasta el litoral atlántico y ciudades como San Pedro Sula. Las modalidades más frecuentes incluyen ofertas falsas de productos que nunca llegan a entregarse, supuestos premios, empleos inexistentes y hasta paquetes turísticos “todo incluido” que resultan ser montajes fraudulentos.

Las bandas delictivas suelen operar haciéndose pasar por familiares o amigos, especialmente a través de WhatsApp y Facebook. Una estrategia común es simular el envío de una maleta con dinero, solicitando a la víctima un pago previo por concepto de “recargos”, citan medios locales.

También se detectan casos de hackeo de cuentas bancarias mediante mensajes electrónicos o llamadas que solicitan información sensible con argumentos falsos sobre premios o autorizaciones de tarjetas de crédito.

La Dirección Policial de Investigaciones- citada por varios medios locales- ha identificado al menos cinco formas de ciberestafa: la maleta, empleos ficticios, premios de vehículos, agencia de viajes fraudulentas y hackeo de cuentas bancarias. En todos los casos, los delincuentes buscan obtener pagos o datos personales que luego utilizan para vaciar cuentas o realizar cargos no autorizados.

El Ministerio Público advirtió recientemente sobre una variante: las falsas agencias de turismo que promocionan paquetes de lujo imposibles de costear para la mayoría de los ciudadanos.

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