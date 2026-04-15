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La BBC recortará 2.000 empleados para enfrentar la caída de ingresos y ajustar su presupuesto

El ajuste fue comunicado previo a la llegada de Matt Brittin como nuevo director general y todavía no se detalló qué áreas o servicios serán afectados

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La BBC planea ahorrar 500 millones de libras en los próximos dos años (Reuters)
La BBC planea ahorrar 500 millones de libras en los próximos dos años (Reuters)

La BBC comunicó este miércoles su decisión de recortar entre 1.800 y 2.000 puestos de trabajo, lo que representa cerca del 10% de su plantilla global, en un esfuerzo por reducir costos ante presiones financieras que la corporación califica de “significativas”.

El anuncio, que constituye el mayor ajuste laboral en la organización en los últimos 15 años, llega en medio de una serie de desafíos internos y externos que han puesto en jaque la estabilidad de la principal emisora pública del Reino Unido.

Este recorte forma parte de un plan para ahorrar 500 millones de libras esterlinas (unos 650 millones de dólares) en los próximos dos años, con la mayor parte de los ajustes previstos para el año fiscal 2027/28.

Los detalles sobre qué áreas serán afectadas por los recortes aún no se informaron (Reuters)
Los detalles sobre qué áreas serán afectadas por los recortes aún no se informaron (Reuters)

En su comunicado, la BBC destacó la necesidad de responder con rapidez a la creciente brecha entre costos e ingresos, impulsada por la inflación en la producción, la caída en los ingresos por el canon obligatorio y la inestabilidad económica global.

El recorte fue comunicado a los empleados durante una reunión institucional, donde el director general interino, Rhodri Talfan Davies, confirmó que la reducción de personal será “una noticia realmente difícil” tanto para los trabajadores como para la audiencia.

El medio, que cuenta actualmente con unos 21.500 empleados a tiempo completo, no detalló aún las áreas específicas que serán afectadas, aunque aseguró que en los próximos meses se ofrecerán precisiones sobre cómo se verán modificados sus servicios en radio, televisión e internet.

El ajuste laboral ocurre en vísperas de la llegada del nuevo director general, Matt Brittin, quien asumirá el cargo el 18 de mayo tras la salida de Tim Davie y de la jefa de noticias, Deborah Turness.

Brittin fue anteriormente alto directivo de Google en Europa (Google/EFE)
Brittin fue anteriormente alto directivo de Google en Europa (Google/EFE)

Ambos dejaron sus puestos luego de la controversia generada por un documental sobre el presidente estadounidense Donald Trump y su discurso del 6 de enero de 2021, episodio que derivó en una demanda por difamación presentada por Trump en la justicia de Florida, con un reclamo de 10.000 millones de dólares y un juicio previsto para 2027.

Donald Trump demandó a la BBC por difamación tras un documental sobre el 6 de enero de 2021 (Reuters)
Donald Trump demandó a la BBC por difamación tras un documental sobre el 6 de enero de 2021 (Reuters)

La BBC, fundada en 1922 y considerada una de las emisoras públicas más influyentes del mundo, opera actualmente 15 canales de televisión nacionales y regionales, varios servicios internacionales, diez estaciones nacionales de radio, decenas de emisoras locales y una robusta plataforma digital con alcance global.

La organización depende principalmente de la recaudación del canon anual, que recientemente subió a 180 libras esterlinas (244 dólares), obligatoria para todos los hogares británicos que consumen televisión en directo o cualquier contenido de la BBC.

Según datos recientes, la emisora recaudó 3.800 millones de libras (unos 4.900 millones de dólares) en el último periodo, aunque más de 3,6 millones de hogares declararon no necesitar la suscripción, lo que generó una pérdida de ingresos superior a 1.100 millones de libras (1.400 millones de dólares).

La presión sobre el modelo de financiación de la BBC se ha intensificado con la irrupción de plataformas de streaming, que han modificado los hábitos de consumo audiovisual y erosionado la base de suscriptores tradicionales.

Lisa Nandy, ministra de Cultura, declaró que la BBC debe tomar decisiones difíciles (Reuters)
Lisa Nandy, ministra de Cultura, declaró que la BBC debe tomar decisiones difíciles (Reuters)

El gobierno del Reino Unido, a través de la ministra de Cultura Lisa Nandy, señaló que la corporación debe tomar decisiones difíciles y que explora alternativas comerciales y otras fuentes de ingresos para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones.

Aunque el actual gobierno laborista ha prometido asegurar un sistema de financiación “sostenible y justo”, no ha descartado la posibilidad de reemplazar el canon por otro mecanismo.

En paralelo, la dirección dispuso controles más estrictos sobre gastos en reclutamiento, viajes, consultorías, conferencias y eventos, según informó la propia cadena a través de un correo interno dirigido a los trabajadores.

El futuro de la BBC se encuentra además en una etapa de negociación con el gobierno sobre la renovación de su carta real, que expira a finales de 2027. El proceso determinará el modelo de financiación y el alcance de las funciones públicas de la emisora para la próxima década.

Mientras tanto, la dirección interina reafirmó el compromiso de informar a los empleados y la audiencia sobre la evolución de los recortes y la reorganización de las operaciones, con el objetivo de minimizar el impacto sobre los servicios clave.

(Con información de AFP y AP)

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