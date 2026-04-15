Nueva York anticipa una posible huelga de porteros y conserjes que impactaría los servicios en edificios de lujo

El paro alcanzaría a unas 34.000 personas, afectando servicios de seguridad, limpieza, recepción de paquetes y mantenimiento básico en 3.300 edificios residenciales de la ciudad. Foto ilustrativa de Infobae

Miles de trabajadores de edificios de Nueva York —entre ellos porteros, encargados y superintendentes— amenazaron con frenar la actividad en 3.300 residencias si fracasan las negociaciones entre el sindicato 32BJ SEIU y la patronal inmobiliaria.

Un total de 1,5 millones de habitantes se vería afectado a partir del 20 de abril, de acuerdo con información del diario estadounidense New York Post.

El sindicato convocó para este miércoles una votación que podría autorizar el paro en plena disputa por mejoras salariales, pensiones y el mantenimiento total de la cobertura médica.

Miles de trabajadores de edificios de Nueva York —entre ellos miles de porteros, encargados y superintendentes— amenazan con frenar la actividad en 3.300 residencias si fracasan las negociaciones entre el sindicato 32BJ SEIU y la patronal inmobiliaria.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de 32BJ SEIU, Manny Pastreich, subrayó que la ciudad resulta cada vez más inaccesible para los trabajadores, mientras el sector inmobiliario obtiene ingresos récord.

“Nuestra membresía es esencial para esta industria y para Nueva York. Aunque la Realty Advisory Board On Labor Relations busca recortar costos a costa de los trabajadores, no lo permitiremos. Estamos listos para pelear por nuestros salarios, pensiones y contrato sindical. Defenderemos nuestra cobertura sanitaria y, si es necesario, tomaremos Park Avenue para dejar claro que vamos a la huelga si nos obligan", sostuvo Pastreich en declaraciones que recogió New York Post.

De prosperar la huelga, el paro alcanzaría a unas 34.000 personas, afectando servicios de seguridad, limpieza, recepción de paquetes y mantenimiento básico en 3.300 edificios residenciales de la ciudad.

Algunos administradores, como Kaled Management Corp., han advertido a los residentes que durante el paro, las salas de bicicletas y depósitos permanecerán cerrados, los inquilinos deberán encargarse de sacar su propia basura y las mudanzas estarán prohibidas.

De prosperar la huelga, el paro alcanzaría a unas 34.000 personas, afectando servicios de seguridad, limpieza, recepción de paquetes y mantenimiento básico en 3.300 edificios residenciales de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto por salarios, pensiones y cobertura médica enfrenta a 34.000 trabajadores y la patronal inmobiliaria

La propuesta presentada por el presidente de la asociación patronal del sector inmobiliario, la Realty Advisory Board on Labor Relations, Howard Rothschild, contempla trasladar parte de los costos médicos a los trabajadores y no prevé incrementos significativos en sueldos ni pensiones, según el sindicato 32BJ SEIU.

Rothschild planteó ante New York Post que la industria enfrenta costos en aumento, excesiva regulación y posibles congelamientos de alquileres en edificios con renta regulada. “La sostenibilidad a largo plazo del sector y de su fuerza laboral está en riesgo. Es momento de negociar un acuerdo que refleje estas realidades", afirmó.

De acuerdo con la Realty Advisory Board, el salario promedio de un portero en la ciudad es de USD 62.000 anuales, sin incluir beneficios ni propinas. El sindicato exige incrementos ajustados a la inflación, mejores condiciones de pensión y la permanencia de la cobertura médica al 100%.

Los residentes anticipan restricciones y un cambio drástico en el manejo de edificios

Desde una perspectiva preventiva, empresas administradoras han distribuido ya instructivos para reducir el uso de lavanderías, restringir la recepción de envíos y evitar mudanzas durante la huelga.

Estas firmas advierten que ciertos servicios —como la limpieza de áreas comunes y el mantenimiento de sistemas, por ejemplo el aire acondicionado— podrían quedar suspendidos o ralentizados.

La votación clave del sindicato se realizará durante una manifestación en Park Avenue y la calle 79, con la presencia de autoridades como el alcalde Zohran Mamdani y la presidenta del Concejo Municipal Julie Menin, quienes anunciaron su respaldo público a la protesta organizada por los trabajadores.