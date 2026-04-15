Artemis II y la emoción de Reid Wiseman: “Cuando estás ahí afuera, lo único que quieres es volver con tu familia”

La misión Artemis II establece el récord de mayor distancia recorrida por astronautas humanos, con 400.171 kilómetros desde la Tierra hasta el amerizaje (REUTERS)

El regreso de la misión Artemis II ha reconfigurado los límites de la exploración espacial tripulada, consolidando a sus cuatro astronautas como los humanos que han viajado más lejos de la Tierra y han capturado imágenes sin precedentes del lado oculto de la Luna.

El trayecto de retorno implicó recorrer 400.171 kilómetros desde la superficie lunar hasta el amerizaje, superando la distancia alcanzada por la misión Apolo 13 en 1970 y estableciendo un nuevo hito en la historia de la exploración espacial, según informó el medio británico BBC Mundo.

La cápsula Orión descendió en el Océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, donde equipos de recuperación integrados por especialistas de la agencia espacial estadounidense NASA y del ejército de Estados Unidos ejecutaron el protocolo de extracción y traslado de los astronautas al buque USS John P. Murtha. El comandante de la misión, Reid Wiseman, compartió sus primeras impresiones tras el aterrizaje: “No ha sido fácil.

Estar a más de 322.000 kilómetros de casa, justo antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo”. Wiseman enfatizó la dimensión humana de la experiencia: “Cuando estás ahí afuera, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano, y es algo especial estar en el planeta Tierra”.

El regreso de Artemis II no solo representó un desafío logístico y tecnológico para la agencia espacial estadounidense, sino que también puso a prueba la resistencia física y mental de los astronautas.

El reingreso a la atmósfera terrestre se produjo a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora (aproximadamente 24.855 millas por hora), exigiendo una maniobra de precisión para garantizar el amerizaje seguro de la cápsula.

A nivel científico, uno de los mayores aportes de la misión fue la obtención de imágenes inéditas del hemisferio lunar que permanece oculto a la observación directa desde la Tierra, ampliando el acervo visual y técnico disponible para la comunidad astronómica internacional.

Artemis II tenía como objetivo principal la obtención de datos y registros visuales de la cara no visible de la Luna, una región cuya exploración previa se había limitado a misiones no tripuladas.

Antes de este vuelo, solo las sondas Chang’e 4 en 2019 y Chang’e 6 en 2024, enviadas por la Administración Nacional del Espacio de China, habían conseguido aterrizar y operar en el lado oculto del satélite, con la última de ellas retornando muestras minerales para su análisis en laboratorios terrestres.

La cápsula Orión descendió con éxito en el Océano Pacífico, cerca de San Diego, completando el regreso de Artemis II bajo un estricto protocolo de recuperación (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class August Clawson/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY)

Este antecedente, documentado por BBC Mundo, resalta la importancia estratégica y científica de la misión estadounidense.

Los astronautas de Artemis II establecieron un nuevo récord al convertirse en los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra, alcanzando una distancia de 400.171 kilómetros durante su misión para fotografiar el lado oculto de la Luna, según informó la NASA. La cápsula Orión amerizó frente a las costas de San Diego el 13 de abril de 2026.

Durante la conferencia de prensa posterior al amerizaje, Wiseman destacó la singularidad de la experiencia visual: “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera Apolo. Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana”.

Sus declaraciones reflejan tanto el impacto emocional como el valor documental de las observaciones realizadas en una región lunar inexplorada para misiones tripuladas.

El regreso exitoso de la tripulación inició una etapa de estudio, ya que los astronautas deberán someterse a rigurosas pruebas médicas y fisiológicas para evaluar los efectos de la prolongada exposición a microgravedad y radiación. Estos estudios son esenciales para perfeccionar los protocolos de salud y seguridad de futuras misiones interplanetarias, en especial las proyectadas hacia Marte.

Según la NASA, el análisis de los parámetros biomédicos recolectados permitirá optimizar los sistemas de soporte vital y las estrategias de readaptación de los tripulantes al entorno terrestre.

El impacto mediático y científico de Artemis II trasciende los hitos técnicos. El portal alemán de estadísticas Statista señaló que, desde 1972, ningún ser humano había superado la órbita baja terrestre ni se había acercado a distancias tan extremas respecto a la Luna. Las imágenes y datos recolectados servirán de base para la preparación de Artemis III, programada para intentar el alunizaje tripulado en la región sur del satélite en los próximos años.

El proceso de retorno y recuperación de los astronautas

La recuperación de la tripulación incluyó exámenes médicos inmediatos para monitorizar adaptaciones fisiológicas tras semanas en el espacio (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Kenneth Melseth/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY)

El proceso de recuperación de la tripulación fue ejecutado según un protocolo estricto desarrollado tras décadas de experiencia en operaciones marítimas de rescate. Una vez que la cápsula Orión amerizó, buzos especializados aseguraron la nave y facilitaron la salida ordenada de los astronautas, quienes fueron trasladados en helicóptero hacia el USS John P. Murtha.

A bordo del buque, equipos médicos iniciaron los exámenes preliminares para monitorear la transición fisiológica tras semanas en condiciones de ingravidez.

Los especialistas destacan que el regreso a la gravedad terrestre suele provocar alteraciones en el equilibrio, la presión arterial y el sistema musculoesquelético. Por eso, el monitoreo continuo de los astronautas en las primeras horas es esencial para detectar posibles complicaciones y orientar el proceso de rehabilitación.

El valor científico y geopolítico de la misión Artemis II

Los registros visuales y datos científicos obtenidos por Artemis II serán claves para el diseño de Artemis III y el futuro de la exploración espacial tripulada (NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT)

La misión Artemis II no solo representa un avance tecnológico para Estados Unidos, sino que también refuerza su posición en la nueva carrera espacial.

El acceso a datos inéditos sobre el lado oculto de la Luna y el establecimiento de nuevos récords de distancia son elementos clave en la estrategia de cooperación y competencia con otras potencias espaciales, especialmente China y la Unión Europea.

De acuerdo con la NASA, la información obtenida permitirá diseñar misiones más ambiciosas, optimizar los sistemas de navegación y afinar los modelos predictivos sobre los efectos de la radiación cósmica.

Además, el éxito de Artemis II contribuirá a fortalecer los programas de colaboración internacional orientados a la exploración lunar y marciana, consolidando el liderazgo estadounidense en la investigación espacial tripulada.

El regreso de Artemis II inicia una etapa con implicancias técnicas, biomédicas y estratégicas que delinearán las próximas décadas del programa Artemis y de la presencia humana en el espacio profundo.